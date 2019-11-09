Made in Ukraine: Зеленский приписал украинцам создание спутника

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме заявил, что украинская нация являются изобретателем вертолета, искусственного спутника Земли и WhatsApp.

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Кроме того, по словам украинского лидера, также украинцы изобрели ракетный двигатель, рентген-аппарат, компакт-диск, трамвай на электрической тяге и самый большой в мире самолет, передает ФАН.

Из нематериальных изобретений украинцев Зеленский отметил почтовый индекс, а из современных – крупнейшую дебетовую электронную платежную систему PayPal (была создана в США группой студентов, одним из которых был эмигрант из СССР Макс Левчин).

«Гости форума приехали в феноменальную страну. Украина — один из самых интересных и привлекательных стартапов на Земле.

Это именно тот made in Ukraine, которым мы гордимся», — подытожил Зеленский.

Стоит отметить, что Зеленский, говоря об изобретателе вертолетов, очевидно имел в виду Игоря Сикорского. Хотя первым человеком, поднявшимся в воздух на вертолете собственного производства, был французский механик велосипедов Поль Корню, сделавший это 13 ноября 1907 года.

Упоминая же сооснователя и CEO мессенджера WhatsApp Яна Кума, Зеленский забыл уточнить, что мальчик с семьей эмигрировал в США в возрасте 16 лет, а азы будущей профессии постигал в Университете штата Калифорния в Сан-Хосе и в компании Yahoo.

В мае нынешнего года председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил в своем Twitter Владимиру Зеленскому, который пообещал сделать из Украины «базу для гениев», передает НСН.

«Есть три «но»: гениев пока не видно; «покорение мира» Украиной — это как полет на Марс; пока Украина — это, скорее, база для шествующих с факелами любителей Бандеры», — заявил российский сенатор.

Впрочем, Пушков также указал, что идея Зеленского «похвальна». Искомое заявление Зеленский сделал в честь 130-летия со дня рождения Сикорского.

«Ровно 130 лет назад в Киеве родился «отец вертолетов» — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевском политехническом институте, который носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами», – написал в Facebook украинский лидер.

Член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя слова Зеленского, заявил, что ему сначала стоит создать на Украине комфортные условия для жизни — чтобы ни один украинский гражданин не дискриминировался по политическим, национальным, религиозным и прочим признакам.

«Остапа понесло. Зеленский пытается цитировать главного героя из «12 стульев». Пусть хотя бы сделает так, чтобы люди на Украине чувствовали себя полноправными гражданами этой страны.

Они не должны бояться. Им нужно знать, что в стране у них есть перспективы, что она для них родная, что она относится к ним, как к своим родным детям. Ничего этого на Украине сегодня нет. Пусть для начала сделает это», — заявил российский сенатор от Крыма.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский признавал, что жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.

Эксперт заявлял, что выбор украинцев — это не альтернатива, а показатель падающего уровня жизни в стране. Также Землянский подчеркивал, что на территории страны все меньше людей, которые пользуются газом.

«Динамика крайне негативная с социально-экономической точки зрения», — пояснял эксперт.

В прошлом году известный украинский журналист, писатель и телеведущий Остап Дроздов рассказал про невысокий уровень умственного развития большей части населения своей страны. «Мы — нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, что там говорят», — указал львовский писатель.

Заявление Дроздова раскритиковали украинские националисты, которые обвинили писателя в отсутствии патриотических чувств.