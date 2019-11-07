История повторилась: как советский солдат расстрелял восемь сослуживцев

32 года назад в Советском Союзе произошел один из самых известных инцидентов в армии, причиной которого послужили неуставные отношения между солдатом-новобранцем и «старослужащими». 23 февраля 1987 года уроженец Литовской ССР Артурас Сакалаускас, сын токаря и сотрудницы статистического управления НИИ, расстрелял начальника караула прапорщика Пилипенко, а также сержанта, пятерых рядовых и проводника почтово-багажного поезда №934.

Этот состав развез по колониям крупную партию зеков и теперь возвращался обратно порожняком.

Во время следствия открылись обстоятельства происшествия. Как выяснилось, Сакалаускас расправился с теми, кто систематически унижал его, заставлял выполнять грязную работу, засовывал его головой в унитаз и пытался изнасиловать.

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Согласно материалам уголовного дела, конфликт между солдатом и его сослуживцами достиг своего апогея уже в спецвагоне поезда Новосибирск — Ленинград, причем начальник караула знал о домогательствах к Сакалаускасу, но не пытался их прекратить, а в какой-то степени одобрял издевательства. Единственным, кто, по показаниям заключенных, не трогал солдата и предпочитал ни во что не вмешиваться, был проводник Дашкиев.

Согласно материалам уголовного дела, 23 февраля двое рядовых, Джамалов и Манхуров, неожиданно напали на Сакалаускаса, спустили с него штаны и попытались принудить к анальному сексу. Половой акт не состоялся, однако мучители пригрозили вернуться и завершить экзекуцию при помощи товарищей.

Через несколько минут Сакалаускас вышел в коридор вагона, где увидел, что дверь в купе начальника караула открыта, сам он спит, а металлический ящик с оружием не заперт. Улучив подходящий момент, солдат пробрался внутрь, достал два пистолета и выстрелил в голову Пилипенко, но прапорщик умер не сразу, а через некоторое время от потери крови.

Сакалаускас бросился к купе с личным составом и открыл беспорядочную стрельбу из двух пистолетов одновременно. Мстителю удалось застигнуть своих врагов врасплох: те играли в карты. Поскольку работал он по своим сослуживцам не прицельно, двое, в том числе сержант Семенов, сумели заблокировать дверь и спрятаться в багажном отсеке. Тогда Сакалаускас принялся вести огонь вслепую через препятствие. Пули отрикошетили и поразили военнослужащих.

Всего Сакалаускас сделал 46 выстрелов, из которых 33 достигли цели, а 18 явились непосредственной причиной смерти.

Когда все были мертвы, Сакалаускас замаскировал тела постельным бельем, взял форму Пилипенко, а также кое-что из съестного и вышел незадолго до Ленинграда на станции Бабаево. Следующие несколько ночей он останавливался на постой у разных людей. Уходя от одной такой семьи, солдат похитил пуховик, кроличью шапку и брюки, чтобы переодеться. Когда же Сакалаускасу удалось обходными путями добраться в Ленинград, он двое суток прятался в подворотнях и ночевал на чердаках.

В ночь на 24 февраля поезд №934 прибыл на дальний перрон Московского вокзала. Встречающим сотрудникам открылась страшная картина: семь трупов в купе, накрытые матрасами, залитыми кровью, и тело прапорщика, распластавшееся у входа на кухню.

Не хватало только одного конвоира. Вместе с ним исчезли пистолеты и магазины к ним.

Поскольку личность убийцы была оперативно установлена, информацию о нем объявили по радио и ТВ, листовки с портретом развесили по городу и разместили во всех газетах. Сакалаускас между тем бесцельно мотался по Ленинграду, не зная, что делать дальше. Очень скоро пассажирка автобуса на Васильевском острове опознала беглеца и, сойдя на ближайшей остановке, вызвала милицию. При задержании солдат не оказал сопротивления сотрудникам правопорядка, хотя и был вооружен.

Все эпизоды издевательств над Сакалаускасом вылезли наружу. Оказалось, что еще до злополучного конвоирования зеков сослуживцы били «салагу», лишали его пищи и не давали спать. Благодаря провозглашенной Михаилом Горбачевым эпохе гласности СССР узнал о дедовщине, разлагавшей советскую армию. Интеллигенция практически единодушно сочувствовала Сакалаускасу и всецело его оправдывала.

Дело об убийстве восьми человек из-за дедовщины дало толчок к созданию Комитета солдатских матерей.

Пока Сакалаускас содержался в «Матросской тишине», состояние его здоровья значительно ухудшилось. В результате подследственного перевели в психиатрическую лечебницу, где, по словам его адвоката, насильно вводили сильнодействующие психотропные вещества, разрушающие психику.

После распада СССР Россия выдала Сакалаускаса Литве. В течение пяти лет он находился на принудительном лечении на родине, а затем его следы теряются. Если верить слухам, Сакалаускас прошел реабилитацию, после чего обзавелся семьей, но был вынужден скрываться, опасаясь мести родственников погибших. По другой версии, он до сих пор находится в психбольнице или же давно умер.