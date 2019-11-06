«Климат меняется»: 12 тысяч ученых предрекли людям страдания

«Неописуемые страдания» ожидают человечество, если не будут приняты меры по снижению количества выбросов в атмосферу углекислого газа (СО2). Об этом говорится в коллективном письме на сайте EurekAlert!

Документ подписали более 11 тыс. ученых из 153 стран мира, включая Российскую Федерацию. Об опасности беспечного отношения к изменениям климата предупреждают климатологи, биологи, геологи, океанологи и прочие специалисты из сферы естественных наук.

Ученые опираются в своем письме на результаты четырех десятков лет наблюдений. Они исследовали температуру поверхности Земли, использование энергии человечеством, темпы исчезновения лесов, массу полярных льдов и динамику ее изменений, выбросы углерода в воздух и рост населения планеты.

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Профессор экологии при Университете штата Орегон Уильям Риппл заявил, что климат меняется «быстрее, чем ожидалось – люди не могут справиться с этим кризисом».

В письме советуют сократить выбросы загрязнителей – метана, сажи и гидрофторуглеродов. Кроме того, ископаемое топливо – нефть и уголь – лучше заменить на возобновляемые источники энергии, в частности – ветер и воду.

Также ученые призывают восстановить вырубленные леса и их экосистемы и стабилизировать рост населения. Каждый день численность человечества увеличивается на 200 тысяч людей.

Наконец, эксперты рекомендуют более осознанно подходить к потреблению – около трети продуктов питания выбрасывается зря. В пищу также стоит употреблять меньше продуктов животного происхождения.

«Потомки будут плохо относиться к [современным нам политикам] за то, что они игнорировали изменение климата как серьезную угрозу для нашей цивилизации», — заявила в свою очередь биолог Фиби Барнард.

Не первый раз такое количество ученых объединились, чтобы убедить людей принять меры в вопросе изменения отношения к окружающей среде. В 2017 году более 16 тысяч специалистов из 184 стран опубликовали письмо, в котором предупредили, что «люди и мир природы находятся на пути столкновения».

В сентябре 2019 года ученые со всего мира пришли к выводу, что люди негативно влияют на окружающую среду и разрушаю планету изнутри. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ученых United In Science.

Исследователи заявили, что за последние десять лет люди повлияли на климат сильнее, чем предполагалась. В частности, в настоящее время уже зафиксирован рост средней температуры на 1,1 градус по сравнению с доиндустриальной эпохой, а также

на 26% повысилась кислотность океана и на 20% выросла концентрация парниковых газов в атмосфере. Кроме того, в 2011-2015 годах специалисты заметили ускорение темпов потепления.

Призывы ученых снизить темпы потребления встречают критику среди представителей бизнеса. В конце октября глава сети магазинов одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к «ужасным» социальным последствиям.

По его словам, набирающее силу движение за сокращение потребления может нести серьезную социальную угрозу, хотя и будет иметь «небольшой положительный эффект» на окружающую среду. Также снижение потребления окажет негативное влияние на создание рабочих мест и экономический рост.

Петерсон отметил, что для борьбы с изменением климата нужно использовать экологические инновации.

Внимание мировой общественности к проблемам климата в последнее время подстегнула популярность шведской экологической активистки Греты Тунберг. 23 сентября в Нью-Йорке открылся саммит ООН по мерам в области климата, на котором выступила 16-летняя шведка Тунберг.

«Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?» — заявила Тунберг.

Она в обвинительной манере подчеркнула, что об угрозе глобального потепления ученые говорят уже несколько десятков лет, однако каких-либо значимых шагов по борьбе с изменениями климата не делается — и ее сверстники, как и последующее поколение, «столкнутся» с экологической катастрофой.

«Молодежь начинает понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы подведете нас, обещаю, мы никогда этого не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет», — резюмировала шведская школьница.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вскоре после этого заявил, что Россия учитывает экологические и климатические вопросы, затронутые Гретой Тунберг во время выступления в ООН. Он напомнил, что Россия в том числе подписала Парижское соглашение по климату.