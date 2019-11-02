Пять граммов: россиянам установили норму соли

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».

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«Уровень потребления соли приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Напомню, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки.

Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы — инфаркта или инсульта»,

— отмечает Салагай.

Замминистра также перечислил советы ВОЗ для сокращения потребления соли: меньше использовать ее при приготовлении пищи, ограничить соленые закуски и выбирать продукты с низким содержанием соли. Кроме того, организация рекомендует убрать солонки со стола, чтобы не досаливать еду без особой необходимости.

В 2018 году Американская ассоциация кардиологов заявила, что «имеются существенные доказательства связи между избыточным потреблением натрия и высоким артериальным давлением, что повышает риск сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности».

Как летом 2019 года установили британские ученые, рацион с низким содержанием соли в некоторой степени снижает риск преждевременной смерти, хотя эти доказательства и не были достаточно весомыми.

В группах с нормальным кровяным давлением при уменьшении количества соли в рационе снижался риск смерти от всех причин. В группах с повышенным давлением — только от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие неоднозначные результаты могут быть следствием ограничений в организации исследований, отмечают ученые.

«Существует множество факторов, влияющих на смертность, — пояснил специалист Блумбергской школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса Брюс Ли. — Сложно учесть их все в рандомизированных контролируемых и когортных исследованиях».

Тем не менее, отмечает он, в США и многих других странах действительно потребляют слишком много соли, так что следует контролировать ее содержание в рационе.

Кроме того, более ранние исследования уже показывали, что уменьшение количества соли в рационе снижает кровяное давление.

Соль — основной диетический фактор риска в большинстве стран. Как установила международная группа специалистов, каждый пятый случай смерти в 2017 году, а это 11 млн смертей, произошел из-за избытка соли в рационе, а также из-за нехватки цельнозерновых продуктов, орехов и семян, а не из-за потребления вредных продуктов.

Избыток соли в рационе оказался главной проблемой для Китая, Японии, Индонезии и Таиланда. Соль обильно используется при приготовлении соусов, которые подаются к традиционным азиатским блюдам.

Те страны, в которых смертность была самой низкой, придерживались так называемой средиземноморской диеты — их жители потребляли много фруктов, овощей, орехов и бобовых.

«Общественность должна знать о критически важной связи между питанием и здоровьем, и требовать действий по улучшению доступности продуктов, необходимых для здорового питания, — подчеркнул Франческо Бранка, директор Департамента питания ВОЗ. — Учитывая необходимость принятия срочных мер, Генеральная ассамблея ООН объявила 2016-2025 годы Десятилетием действий в области питания и просит правительства стран взять на себя такие обязательства».

Люди зачастую не знают, какое количество соли они потребляют, отмечает ВОЗ.

Во многих странах основное количество соли поступает в организм человека из переработанных продуктов (готовых блюд; мясопродуктов, таких как бекон, ветчина и салями; сыра; соленых закусок) или из пищевых продуктов, часто потребляемых в больших количествах (например, хлеба). Соль также добавляют в пищу во время ее приготовления (например, путем добавления бульона, бульонных кубиков, соевого соуса и рыбного соуса) или во время еды (путем добавления столовой соли).

Ограничив потребление переработанных продуктов и полуфабрикатов, можно более эффективно контролировать содержание соли в рационе.