Без срока давности: СКР расследует казнь фашистами 214 детей

Главное следственное управление СК России завело уголовное дело по факту убийства в 1942 году 214 детей-инвалидов — воспитанников Ейского детского дома – гитлеровскими войсками СС, находившимися под личным командованием рейхсфюрера Генриха Гиммлера.

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Дело было возбуждено по статье 357 УК РФ (геноцид) на основе рассекреченных в середине нынешнего месяца ФСБ России архивных материалов, касающихся этой трагедии.

Ужасное преступление произошло в октябре 1942 года в Краснодарском крае. Годом ранее около 300 детей-инвалидов и воспитателей эвакуировали из прифронтового города Симферополя в Ейск. Там их в целях безопасности поместили в детский дом. Однако и это место вскоре перестало быть защищенным — летом 1942 года Ейск захватили немецкие войска.

Согласно архивным данным ФСБ, с целью проведения карательных операций по уничтожению советских граждан на юг СССР была направлена Einsatzkommando 10 «А», возглавляемая доктором Куртом Кристманом. Подразделение привезло с собой мобильные газовые камеры.

«9 и 10 октября члены СС с участием начальника Гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска», — говорится в сообщении СКР.

«На все вопросы, куда их повезут, ответы были такие: «На лечение в Краснодар» или «В баню», — говорится в одном из актов.

Тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения региона от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора, передает ФАН.

До недавнего времени считалось, что фашисты заживо закопали детей. Однако в начале октября ФСБ впервые обнародовала документы с новым подробностями расследования массового убийства.

Было проведено исследование могилы, где захоронены дети. Эксперты сделали вывод, что несовершеннолетние погибли в кузовах грузовиков в результате отравления выхлопными газами.

Эту информацию подтверждают показания свидетельницы, которая рассказала комиссии по расследованию убийства, что в день трагедии находилась в 200 метрах от места захоронения и не слышала ни криков, ни плача детей.

Многие дети лежали в обнимку со сверстниками, у кого-то в руках были костыли. В акте наружного осмотра тел говорится, что у 11 детей были обнаружены деформации суставов конечностей, у двоих в грудной части позвоночника имелись горбы, передает НСН.

К опубликованным ФСБ документам также прилагается список воспитанников детского дома с указанием национальности: русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи и два немца.

Впоследствии Кристман лично расстреливал невинных людей включая матерей с маленькими детьми для того, «чтобы дать хороший пример подчиненным».

С 1943 по 1944 год он работал начальником гестапо города Клагенфурт, а в 1945 году стал начальником гестапо города Кобленца.

После окончания Второй мировой войны Кристмана поймали и поместили в центре заключения в Дахау, однако он сбежал оттуда в 1946 году. После этого убийца скрывался и работал под псевдонимом доктора Ронды, а затем бежал из Рима в Аргентину.

В Аргентине он продолжил поддерживать нацистов, участвуя в работе организации Kameradenwerk («Товарищеская мастерская»), которая в течение следующих после Второй мировой войны десятилетий помогала бывшим нацистам за границей скрываться и избегать ареста.

С 1956 года нацист жил в Германии и был очень богатым человеком (одним из самых богатых в Мюнхене). В 1962 году суд в Мюнхене решил открыть расследование по злодеяниям Кристмана. В 1974 году он был арестован.

В декабре 1980 года убийца был осужден Германским судом на 10 лет лишения свободы за убийство 214 детей в Ейске. Кристман умер в 1987 году.

При этом, стоит отметить, что Бедедекер, Кандлер, Штрауха и другие убийцы из СС-10 «А» не были осуждены.

«СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности», — резюмируется сообщение следствия.