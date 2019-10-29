Главная загадка бермудистики: куда исчез самолет с военными США

«Это был огромный морской авиалайнер»

65 лет назад посреди Атлантического океана загадочным образом пропал самолет Lockheed R7V-1, перевозивший военных и членов их семей в Марокко с остановкой на португальском острове Терсейра в Азорском архипелаге. Борт вылетел с американской базы Патаксент-Ривер. ЧП произошло недалеко от северной границы Бермудского треугольника, что вызвало большой интерес у журналистов и любителей мистики. Обломки воздушного судна никогда не были найдены, несмотря на проводившиеся поисковые операции. Официальных версий пропажи самолета ВМС США также не выдвигалось. В анналы бермудистики этот загадочный случай вошел как рейс 441.

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Продолжительный трансатлантический перелет являлся большим событием для того времени. Поэтому в состав экипажа включили 21 человека: они должны были исполнять свои функции посменно. 12 военных летели на авиабазу Пор Лиотэ для прохождения дальнейшей службы. Их пребывание в Северной Африке обещало затянуться, а потому некоторые взяли с собой членов семей: на борту находились четыре женщины и пять детей.

«Это был огромный морской авиалайнер, — отмечается в книге Лина фон Паля «Тайны Бермудского треугольника». — Остался перечень предметов, которые находились в самолете: 111 спасательных жилетов, 46 защитных костюмов, 660 бумажных стаканчиков и пять спасательных плотов.

В оснащении самолета числился погодный радар — вещь очень полезная, поскольку летчик мог избегать опасных воздушных потоков и уклоняться от опасного атмосферного фронта.

R7V-1 был защищен гораздо лучше, нежели другие самолеты».

Прогноз погоды обнадеживал летчиков. В течение полета не предсказывали ни бурь, ни сильных гроз. К тому же лайнер должен был идти выше облаков. Командир был предупрежден встречным рейсом, что на пути есть области с незначительными грозовыми явлениями невысоко над землей. Обледенение в тех условиях считается маловероятным.

Загадочное исчезновение

30 октября 1954 года в 21:39 по местному времени R7V-1 стартовал с базы в штате Мэриленд. Полет проходил в штатном режиме, однако, сделав последний радиообмен в 23:30, на связь экипаж больше не выходил. В указанное время летчики успели сообщить о своем местонахождении – 560 км восточнее Балтимора.

Точные координаты рейса 441 были — 38 градусов 06 минут северной широты, 69 градусов 12 минут западной долготы, примерное расстояние до берега — 650 км. Сигнал бедствия Lockheed не подавал. Просто исчез, словно растворился в атмосфере. Никогда больше о рейсе 441 не напоминала ни одна деталь: ни останки людей, ни фрагменты фюзеляжа.

Примерно 1,5 часа спустя, в 1:00 ночи 31 октября диспетчеры на земле объявили чрезвычайную ситуацию.

На поиски пропавшего R7V-1 отправились корабли и самолеты. Круглосуточно они прочесывали зону между штатом Нью-Джерси и Азорскими островами. По мнению специалистов, содержимое авиалайнера – такое, как плоты и жилеты – не могло утонуть при разрушении самолета в воздухе или ударе о воду, а потому обязано было попасться на глаза спасателям. Поисковые работы были остановлены 4 ноября из-за ухудшения погоды. Участники оказались в полном недоумении, ведь в их руки не попало ни одной зацепки, способной рассказать о произошедшем.

Что общего у пропавшего самолета с дятловцами

По факту загадочного исчезновения рейса 441 была организована проверка. Следственная комиссия, однако, поразила размытостью выводов: в данном аспекте американские эксперты вполне могли сравниться с советскими следователями, назвавшими в качестве причины гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова в горах Северного Урала в 1959 году – «непреодолимую стихийную силу». Ровно к такому же мнению пришли официальные исследователи: «самолет столкнулся с внезапной и мощной силой, которая сделала невозможным выполнение полета».

Между тем наиболее вероятной считают версию о попадании авиалайнера в мощный грозовой фронт, пусть о наличии такового и не сообщала метеослужба, а сам борт, как указано выше, был оборудован метеолокатором.

«Поскольку военное ведомство очень неохотно признает потери в мирное время, то о пропавшем самолете известно только то, что, сразу после того как истекло время ожидания опаздывающего рейса, начались поиски, — писал Лин фон Паль. –

Спасательными судами и самолетами был обследован значительный участок поверхности океана, но не нашли ни обломков, ни других следов аварии.

Включая даже стандартный указатель смерти самолета — маслянистое пятно. Недаром исчезновение рейса 441 считается одним из самых загадочных в истории Бермудского треугольника».

Тайна Бермудского треугольника раскрыта?

Загадочный Бермудский треугольник в Атлантическом океане, ограниченный Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, всемирно известен благодаря исчезновению в нем самолетов и кораблей. Существуют различные гипотезы, объясняющие эти аномалии, вплоть до проделок инопланетян и жителей Атлантиды. Ученые, впрочем, придерживаются более прозаических объяснений — например, они указывают на обилие в этой области отмелей, а также частого появления штормов и циклонов, что вызывает проблемы с навигацией.

Впервые о Бермудском треугольнике в прессе заговорили в 1950 году, а свое название он получил с подачи писателя Винсента Гаддиса в 1964-м. С тех пор между скептиками и сторонниками существования аномальных явлений ведутся ожесточенные споры о причинах исчезновений в этом регионе кораблей и самолетов.

В 2018 году команда британских океанографов из Саутгемптонского университета нашла новое объяснение исчезновению кораблей в Бермудском треугольнике. По их мнению, во всем виноваты 30-метровые «волны-убийцы». Они очень крутые и высокие, выглядят как стена воды и появляются неожиданно, добавили эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Один из участников исследования, океанограф Саймон Боксалл считает наиболее вероятной причиной исчезновения кораблей и самолетов человеческие ошибки.

Так, он приводит в пример пропажу пяти американских торпедоносцев-бомбардировщиков в 1945 году во время тренировочной миссии — скорее всего, у них просто закончилось топливо.

6 июня 1965 года в этом же районе исчез самолет С-119 с десятью членами экипажа. Поисково-спасательные работы опять ничего не дали. Этот случай часто связывают с похищением людей инопланетянами. А чьи еще это могли быть происки? Не морского чудовища же, считают сторонники этой версии.

26 октября 2018 года около побережья штата Южная Каролина пропал двухмоторных самолет Piper PA-31 Navajo. О чрезвычайной ситуации на борту экипаж не сообщал.