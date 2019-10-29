«Симптомы часто отсутствуют»: как избежать инсульта

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. При нем быстро развивается неврологическая симптоматика, которая сохраняется более суток или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени. Сосудистые заболевания мозга занимают второе место в структуре смертности от заболеваний системы кровообращения после ишемической болезни сердца.

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В России количество случаев инсульта растет — так, если в 2008 году заболеваемость составляла 329,8 случая на 100 тыс. населения, к 2017 году она выросла до 428. Смертность при этом сократилась с 259,3 до 136,4 случая.

Около 80% случаев приходится на ишемический инсульт, при котором нарушается кровоснабжение того или иного отдела мозга. При редком геморрагическом инсульте происходит внутримозговое кровоизлияние.

Основные симптомы инсульта — головные боли, головокружение, слабость, помутнение сознания. Наблюдаются сбои в координации, может пропасть зрение, нарушиться речь и способность понимать слова.

Распознать инсульт можно с помощью простого теста — нужно попросить пострадавшего улыбнуться, поговорить, поднять обе руки одновременно. При поражении мозга, скорее всего, улыбка будет кривой, речь — нечеткой и бессвязной, а движения — нескоординированными.

Крайне важно как можно скорее вызвать скорую — при инсульте вероятность выжить и восстановиться зависит от помощи в первые минуты и часы. До приезда врача больного следует уложить так, чтобы голова была выше туловища, и обеспечить доступ свежего воздуха. У пострадавшего может начаться рвота, в этом случае необходимо повернуть его голову набок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.

Предрасположенность к инсульту может быть генетической, однако основную роль играют факторы, связанные с образом жизни — гипертония, высокое содержание холестерина и липопротеинов низкой плотности в крови, лишний вес, недостаток физической активности. Огромный вклад в рост числа инсультов вносят курение и злоупотребление алкоголем. Также риск повышается при сахарном диабете, болезнях сердца, апноэ, поражениях периферических сосудов и ряде других заболеваний.

«Высокое давление — это самый главный контролируемый фактор риска инсульта. К сожалению, при развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, поэтому многие люди не понимают, что они есть. Поэтому очень важно регулярно измерять давление и принимать меры для поддержания его на здоровом уровне, — рассказала РИА «Новости» представительница британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф. — Вы можете пройти проверку в аптеках или у терапевта. Факторы образа жизни, такие как избыточный вес, курение, чрезмерное употребление алкоголя, отсутствие физических упражнений и нездоровая диета, могут привести к повышению артериального давления. Оно также имеет тенденцию повышаться с возрастом, поэтому повышенное кровяное давление чаще встречается у людей среднего и пожилого возраста».

Лучший способ минимизировать риск развития инсульта — здоровый образ жизни: сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки.

Следует избегать жирной, жареной и слишком соленой пищи, вместо нее лучше употреблять овощи и продукты с высоким содержанием клетчатки. Количество соли не должно превышать 6 г в день — ее избыток приводит к росту кровяного давления. Шаттлуорф рекомендует не добавлять соль в пищу при готовке или в кафе, а в качестве приправы использовать специи, травы, свежий имбирь и лимонный сок.

Для выполнения нормы физической нагрузки необязательно записываться в спортзал — достаточно 150 минут быстрой ходьбы, езды на велосипеде или иных аэробных упражнений средней интенсивности в неделю.

«Согласно исследованиям, регулярные умеренные физические нагрузки сокращают риск инсульта на 27%. Вы должны стремиться к 30-минутной физической активности пять или более раз в неделю. Вы можете не выполнять сразу все 30 минут, а разбить на короткие промежутки времени в течение дня», — говорит Шаттлуорф.

Курение приводит к сужению сосудов, а алкоголь повышает давление и вызывает аритмию, повышая риск развития инсульта втрое, так что от них тоже следует отказаться или хотя бы свести к минимуму.

Еще один неочевидный фактор риска — заместительная гормональная терапия, к которой прибегают женщины в постменопаузе.

«На тысячу женщин, принимающих ЗГТ, у шести может развиться инсульт, а у восьми — образоваться тромб. Ваш врач должен обсудить с вами эти риски, чтобы вы могли решить, подходит ли вам такая терапия», — предупреждает Шаттлуорф.