«Угроза здоровью»: в Британии назвали гомеопатию опасной

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) назвала гомеопатию опасной, сообщает британское издание The Times.

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Главный исполнительный директор и медицинский директор NHS Саймон Стивенс и Стивен Поуис направили в Управление по профессиональным стандартам (PSA), официальный орган, который осуществляет регулирование в области здравоохранения, прошение лишить Британское гомеопатическое общество аккредитации.

По их словам, государственная поддержка дает повод доверять гомеопатии, что сказывается на здоровье наивных пациентов.

В частности, представители NHS обвиняют гомеопатов в распространении «ложной информации» о вакцинах. Беспокойство у NHS вызвал недавний отчет, показавший, что количество прививок среди детей дошкольного возраста снизилось.

В Британском гомеопатическом обществе состоят около 1000 гомеопатов. Организация устанавливает образовательные стандарты для гомеопатов и основные принципы работы. В апреле 2019 года Управление по профессиональным стандартам продлило аккредитацию общества, несмотря на то, что его члены утверждали, будто гомеопатией можно вылечить аутизм.

В 2017 году NHS прекратила практику лечения пациентов гомеопатическими препаратами. Тогда Стивенс сказал, что гомеопатия «в лучшем случае — плацебо и злоупотребление дефицитными фондами NHS».

Его позиция с тех пор не поменялась.

«Все, что дает гомеопатии кредит доверия, заставляет людей расставаться со своими деньгами и тратить их на препараты, которые в лучшем случае не принесут пользы, а в худшем — навредят. Независимо от того, рассматривается гомеопатия как чудодейственное лекарство или как защита от серьезных заболеваний (гомеопатические вакцины), она не заменяет тщательно проверенные и изученные медицинские методики, назначаемые квалифицированными специалистами, — говорит Стивенс. — Дезинформация и неэффективные средства представляют значительную угрозу для здоровья людей».

Особую озабоченность у Стивенса и его коллег вызывает так называемая CEASE-терапия — гомеопатический подход, якобы позволяющий полностью вылечить аутизм.

Как правило, заявления об эффективности такой терапии идут бок о бок с давно развеянным мифом о том, что аутизм возникает из-за прививок.

«Члены Британского гомеопатического общества предлагают CEASE, тем самым распространяя ложное и потенциально опасное представление о том, что вакцины небезопасны и что аутизм можно «вылечить» с помощью альтернативной медицины», — говорит Майкл Маршал, представитель некоммерческой организации Good Thinking Society, продвигающей идеи научного скептицизма.

Согласно отчетам NHS, родители все чаще отказываются вакцинировать детей, и одна из основных причин этого — антивакцинаторская пропаганда, которую поддерживают и гомеопаты тоже.

Впрочем, представители Британского общества гомепатов не считают, что с ними связаны какие-то проблемы.

«Общество продолжает развивать и поддерживать профессиональные стандарты, как мы делали это на протяжении последних 40 лет, — говорит пресс-секретарь организации. — Общество не одобряет аспекты терапии, противоречащие рекомендациям NHS».

И действительно, на сайте Общества отмечается, что оно не рекомендует использование гомеопатических препаратов в качестве альтернативы вакцинации для профилактики серьезных инфекционных заболеваний.

Однако там же указано, что

«имеется достаточно доказательств, что гомеопрофилактика (использование гомеопатических средств для укрепления иммунной системы) может быть эффективной при определенных обстоятельствах,

поэтому Общество поддерживает дальнейшие тщательные исследования по ее применению».

В 2019 году NHS сделала еще один шаг на пути к искоренению гомеопатии в Великобритании, запретив врачам выписывать гомеопатические препараты.

«NHS выпустила руководство, разъясняющее врачам общей практики, что гомеопатию не следует назначать, — пояснил представитель службы. — Чтобы придать этому дополнительную юридическую силу, мы теперь официально потребуем у министерства здравоохранения внести ее в черный список, чтобы нельзя было тратить на нее государственные деньги».

«Гомеопатия основана на 200-летнем недопонимании природы, физиологии и терапии. Ее предположения противоречат науке,

— заметил профессор Эдзард Эрнст, ранее практиковавший альтернативные медицинские подходы, но позже убедившийся в их неэффективности. — Для NHS пришло время прекратить платить за эту устаревшую чепуху. Гомеопатия — это насмешка над доказательной медициной».

Что касается нашей страны, то в феврале 2017 года Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук выпустила меморандум, в котором прямо назвала гомеопатию лженаукой и дала советы, как бороться с распространением невежественных представлений о ней.

«Гомеопатия основывается на теоретических положениях, не соответствующих либо прямо противоречащих фундаментальным научным принципам и закономерностям физики, химии, биологии и медицины.

Опасность гомеопатии заключается в том, что ее сторонники нередко пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», — говорится в меморандуме.