Освободили Украину, но не спасли словаков: карпатские бои РККА

28 октября 1944 года войска 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева и 4-го Украинского фронта, ведомого Иваном Петровым, завершили проведение Восточно-Карпатской стратегической операции. Она принесла Красной армии неоднозначный результат. С одной стороны, советским военным не удалось поддержать Словацкое восстание против сил вермахта и фашистского диктатора Йозефа Тисо. Но с другой, операция положила конец немецкому присутствию на Украине. Стартовавшее еще в январе 1943 года освобождение Украинской ССР наконец-то состоялось на всей территории республики.

Современные киевские власти празднуют 28 октября как День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

За более чем полтора года боев на Украине вооруженные силы СССР провели 15 наступательных операций. Наиболее значимыми из них являются Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Львовско-Сандомирская и Восточно-Карпатская операции.

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Последняя вынужденно началась 8 сентября 1944 года — раньше, чем следовало. Срочность обусловливалась обращением чехословацкого посла в Москве к правительству СССР с просьбой оказать помощь Словацкому национальному восстанию. Цель операции сводилась к тому, чтобы ударом на Дуклу и далее на Прешов выйти в Словакию и соединиться с повстанцами.

Стремясь любой ценой удержать Словакию и Трансильванию, немцы подтягивали к району, где была прорвана их оборона, наиболее крупные силы. Это вынудило советское командование усилить наступающие войска двумя танковыми корпусами. Занимая выгодные оборонительные позиции, немецкие и венгерские армии оказывали упорное сопротивление.

«38-я армия 1-го Украинского фронта и 1-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта в ходе Львовско-Сапдомирской операции не дошли только несколько десятков километров до чехословацкой границы. Однако этот рубеж представлял собой горную цепь Восточных Бескид высотой до 865 метров, где немцы заблаговременно и тщательно подготовили оборону. Наши войска после наступательной операции устали, нуждались в отдыхе и пополнении личным составом и боевой техникой.

Но необходимо было быстро откликнуться на просьбу славянских братьев.

Оказание помощи словацким повстанцам с юга с военной точки зрения выглядело более целесообразным, но для этого необходимо было сначала закончить Белградскую и Дебреценскую операции и выйти на границу Словакии, на что требовалось немало времени», — объяснял в своей книге «Фронтовое милосердие» начальник Главного военно-санитарного управления РККА Ефим Смирнов.

Идея операции основывалась на быстром прорыве немецко-венгерской обороны на восьмикилометровом участке четырьмя стрелковыми дивизиями, имевшими по 200 орудий и минометов на километр фронта. Предполагалось разгромить врага в предгорьях Карпат и осуществить соединение со словацкими войсками и партизанами. При этом учитывалось обещание командования Восточно-Словацкого корпуса в случае советского наступления захватить Дуклинский перевал и помочь выходу подразделений РККА в Словакию.

«Хотя дожди, размытые дороги и плохая видимость сделали свое дело, все-таки советские войска успешно двинулись вперед и нанесли сильный удар противнику на подступах к главному хребту Восточных Карпат, — рассказывал генерал Сергей Штеменко в своем труде «Генеральный штаб в годы войны». — Но и противник действовал умело и решительно. Ему удалось заметить наши приготовления, он ожидал активных операций и в первые дни наступления совершил перегруппировку сил на направлении главных ударов, усилив свои войска большим количеством артиллерии и танков, которые старались закрыть огнем и контрударами возможные пути продвижения советских войск».

Не все из задуманного получилось реализовать: в этом смысле Восточно-Карпатская операция отнюдь не относится к категории самых успешных из проведенных Красной армией в период Великой Отечественной войны. На первом этапе советские корпуса наносили противнику большой урон. Однако с прибытием к немцам и венграм подкрепления наступление остановилось.

Советские войска не смогли сходу прорваться вглубь чехословацкой территории.

«Боевые действия наших войск шли с отклонениями от первоначально намеченного плана. Стали резко возрастать силы и средства наших войск и противника. Развернулись ожесточенные и кровопролитные бои», — отмечал генерал Смирнов.

К концу сентября части РККА и 1-го чехословацкого корпуса во главе с будущим президентом Чехословакии Людвиком Свободой вышли к главному Карпатскому хребту. 6 октября этот корпус вступил на землю Чехословакии. До конца октября советские и чехословацкие войска вели бои против немцев и венгров, укрывшихся в горах.

«Весь октябрь бои в Карпатах не утихали ни днем, ни ночью, — вспоминал генерал Штеменко. — Пока советские войска и корпус Свободы ломали германскую оборону, советское командование уделяло не меньшее внимание снабжению восставшей Словакии оружием, боеприпасами, снаряжением, медикаментами. При благоприятной погоде самолеты с оружием прибывали в Словакию каждую ночь. В общей сложности в 1944 году было направлено повстанцам свыше 10 тыс. винтовок, автоматов, карабинов и пистолетов, около тысячи пулеметов, сотни противотанковых ружей, несколько миллионов патронов».

26 октября соединения 18-й армии в составе 4-го Украинского фронта взяли Мукачево, на следующий день вступили в Ужгород, а 28-го 17-й гвардейский стрелковый корпус занял Чоп

– Восточно-Карпатская операция на этом окончилась, вражеских солдат на территории Украинской ССР не осталось. В этот же день прекратилось наступление. Прорваться к словацким повстанцам РККА не удалось, и 28 октября 1944 года восстание было подавлено.

Как отмечал в своих мемуарах маршал Конев, «продиктованная политическими соображениями, предпринятая во имя поддержки национального антифашистского восстания словацкого народа, эта операция обошлась нам очень дорого, хотя и многому научила».

Тем не менее, группировка противника была вынуждена отступить. Советские войска заняли важный стратегический рубеж — Восточные Карпаты, освободили Закарпатскую Украину и часть Восточной Словакии. Появились условия для дальнейшего освобождения Чехословакии и наступления на Будапешт. Советские войска потеряли в Восточно-Карпатской операции более 130 тыс. человек (27 тыс. — безвозвратно). Немецко-венгерские потери оцениваются в 90 тыс. человек.