Адаптация и дискомфорт: почему нельзя переводить стрелки

В 4 часа утра 27 октября все страны Европы, кроме России и Белоруссии, перешли на зимнее время. Ранее воскресное утро было выбрано для перевода стрелок на один час назад, потому что транспортная активность в этот временной промежуток наиболее низкая.

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Европа перешла на зимнее время в предпоследний раз: весной текущего года Европарламент проголосовал за выдвинутую Финляндией инициативу о прекращении подобной практики в Евросоюзе. Соответствующее решение должно вступить в силу в 2021 году.

Между тем, в России переход на летнее и зимнее время был отменен на основании закона, подписанного президентом Дмитрием Медведевым 3 июня 2011 года. В последний раз россияне перевели стрелки часов на час вперед, и перешли на летнее время в ночь на 27 марта указанного года. Так называемое летнее время стало постоянным на территории России. Однако это вызывало недовольство, так как зимой солнце вставало слишком поздно.

В результате в 2014 году стрелки часов перевели на час назад — на постоянное зимнее время.

Ряд медиков считает, что нашей стране не нужно возвращаться к общепринятой практике, поскольку адаптация организма при переходе на зимнее время занимает от одной до трех недель.

«Самый тяжелый перевод времени — это когда в сторону уменьшения сна идет. Если часы переведут, как говорится, не налево, а направо, то человек будет меньше спать и, естественно, быстрее уставать», — приводит слова заслуженного врача России Александра Карабиненко РИА «Новости».

По мнению терапевта Елены Тихомировой, при переводе стрелок у человека «может возникать психологический дискомфорт».

Девять лет назад в качестве аргументов в пользу отмены перехода на зимнее время правительство России ссылалось на опасения врачей, по словам которых перевод стрелок сбивает внутренние часы человека, что наносит серьезный ущерб здоровью, провоцирует стрессы и депрессии, порождает патологии, становится причиной ДТП. В то же время находились и такие медики, кто отрицал какое-либо негативное влияние на здоровье.

«Никаких устрашающих данных об увеличении числа инфарктов, обращений в поликлинику, увеличении суицидальных последствий в период перехода на летнее или зимнее время в специальной литературе не существует», — рассказывала главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Степанова. По ее мнению, переход на летнее и зимнее время приближает человека к природе, потому что летом светает раньше, соответственно, люди встают раньше. Зимой же рассвет позже, и люди позже просыпаются.

В свою очередь, шведские исследователи выяснили, что переход на зимнее время снижает риск инфаркта, а весенний перевод стрелок на час вперед, напротив, повышает этот риск.

Влияние перевода часов на организм изучали и в Институте медицинской психологии в Мюнхене. Как удалось установить немецким специалистам, причины негативных последствий связаны с нарушением баланса между биологическими часами человека и реальным временем.

Хронобиолог Тиль Ренненберг провел исследование, которое доказало, что из-за перехода на зимнее/летнее время у человека может возникать усталость, а также активизируются болезни. В первую очередь это отражается на работоспособности: организм просто не успевает перестроиться на изменение графика своей жизни. Поэтому ученый уверен, что несоответствие работы внутренних часов организма и реального времени может нанести вред здоровью человека.

Согласно альтернативному мнению на актуальную проблему, перевод стрелок тренирует обмен веществ и дает организму возможность подстроиться под изменение длительности дня.

Впервые стрелки часов были переведены на час вперед летом и на час назад зимой в Великобритании в 1908 году. Считается, что идея принадлежала одному из лидеров борьбы за независимость североамериканских колоний Бенджамину Франклину и была высказана еще во второй половине XVIII века. В США, однако, переход впервые применили лишь в 1918 году. В России первый перевод стрелок осуществили с санкции Временного правительства 1 июля 1917 года.