Прорвалась в Иран: как орлица разорила ученых

Проект новосибирских орнитологов по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой срыва из-за непредвиденной ситуации, рассказала научный руководитель регионального Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) Елена Шнайдер в паблике организации во «ВКонтакте». По ее словам, некоторые из 13 птиц, к которым ученые прикрепили датчики слежения, отклонились от привычного маршрута и неожиданно улетели в Иран, из которого теперь приходят дорогостоящие СМС-уведомления с их координатами.

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Восемь птиц из указанной группы зимовали в прошлом году в Пакистане, Индии, Туркмении, Таджикистане и Саудовской Аравии. Минувшее лето они провели в Казахстане, причем преимущественно в тех районах, где не ловит мобильная связь. Поэтому передатчики накопили много не отправленных сообщений. Исследователи предвидели такую ситуацию, однако предполагали, что перед миграцией в теплые края на очередную зимовку молодые орлы, совершая предмиграционные кочевки, окажутся в зоне доступа в Казахстане или России.

В случае отправки накопленных сообщений из этих стран они обошлись бы орнитологам в сумму от 2 до 15 рублей за СМС.

«Несколько орлов умудрились проскочить на юг, миновав все мало-мальски крупные населенные пункты Казахстана и России, и начали выдавать все летние СМС только в Иране по 49 рублей за сообщение», — утверждается в паблике ЦРДЖ.

Если верить забившим тревогу ученым, им приходят по четыре СМС за каждый день в период с мая по сентябрь. Как следствие, вскоре после начала осенней миграции «орлиный бюджет» оказался полностью израсходован. Теперь волонтеры очень надеются на финансовую помощь неравнодушных граждан — в противном счете рассчитаться с долгами не представляется возможным.

Особенно «отличилась» растратами степная орлица по кличке Мин, которая уже обосновалась в Иране. С ее датчика приходят десятки СМС с данными о летних местах пребывания.

«Она родом из Хакасии, — отметила Шнайдер. — Птица, проведшая это лето в Казахстане вне зоны действия мобильных операторов, умудрилась так стремительно выскочить в Иран, что все ее летние локации остались неотправленными».

Технология слежения за птицами достаточно проста. Датчик с заданной частотой связывается со спутниками системы GPS, получает координаты птицы, записывает их во внутреннюю память и собирает в СМС, которые получают ученые, как только птица возвращается в зону охвата мобильных вышек. Орнитологи используют сим-карты российских операторов, которые за границей работают в роуминге.

Несмотря на возникшие трудности, ученые намерены и дальше следить за маршрутом перемещения степных орлов, а также проверять районы их остановок и зимовок на наличие прямых или косвенных угроз по спутниковым снимкам.

Гнездовая область степного орла охватывает южные регионы России — Ставрополье, Калмыкию, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую и Оренбургскую области, Среднюю и Центральную Азию, западный Китай. Их излюбленные места зимовки — восточная, центральная и южная Африка, Индия, Аравийский полуостров. Гнезда устраиваются на земле, небольших кустах и скалах, реже на деревьях и ЛЭП.

На территории России и Казахстана степной орел находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу РФ и РК как один вид с каменными орлами.

Питаются эти птицы грызунами средней величины, зайцами, птенцами и падалью.

Откладывание яиц обычно происходит, в зависимости от района, в апреле или мае. В кладку входят одно-два яйца. Насиживание продолжается 40-45 дней, гнездовой период — около 60 дней. К августу птенцы уже умеют летать. Вес взрослой особи, как правило, составляет от 2,7 до 4,8 кг, причем самки крупнее самцов. Длина тела — 60-85 см, длина крыла — 51-66 см, размах крыльев — 220-230 см.

Ранее американские ученые выяснили, что белки и другие мелкие млекопитающие прислушиваются к щебету птиц как к индикатору сигналов об опасности. Исследователи пришли к выводу, что белки подслушивают птичье щебетание — контактные звуки, исходящие от нескольких особей, когда им не угрожает опасность. Прекращение этих звуков, издаваемых птицами, сигнализирует о приближающейся опасности. Так, белки проявляли гораздо меньший уровень бдительности, когда им воспроизводили звуки ястреба одновременно с щебетанием птиц.