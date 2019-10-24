Холецистит и гипертония: для кого опасен утренний кофе

Утренний кофе может быть опасен для гипертоников и людей с желчекаменной болезнью и холециститом, предупреждает гастроэнтеролог Мария Бадалян.

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«Пить кофе натощак, растворимый, да еще и без завтрака — такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте, — предупредила врач в интервью изданию «Вечерняя Москва». — Дело в том, что каждое утро надо запускать желчный пузырь, и в этом могут помочь обычные бананы, мюсли или каша. А употребляя по утрам только кофе, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой «завтрак» никуда не годится».

Также она добавила, что опасность может крыться и в проблемах с нервной системой. Хотя кофе придает ощущение тонуса и бодрости, гипертоникам он может навредить.

«Напиток полезен людям с пониженным давлением, поскольку способен повышать его.

Но вот если человек, наоборот, гипертоник и начинает утро с кофе, это очень плохо отразится на его здоровье. А ведь у нас многие даже не догадываются о наличии у себя этой проблемы: не измеряют давление и думают, что 140 на 90 — это нормально. Просто определить, что ты гипертоник, без специальных приборов практически невозможно. И в итоге такой образ жизни способен привести к инфаркту или инсульту», — сказала врач.

Здоровым людям отказываться от кофе не стоит — умеренное его потребление позволяет снизить риск смерти от рака и болезней сердца, положительно влияет на работу печени и укрепляет иммунитет. Все это выяснили две группы исследователей, на протяжении 16 лет собиравшие данные в общей сложности более 700 тыс. человек.

Первое исследование, в котором участвовали свыше 521 тыс. человек, выявило, что чем выше было потребление кофе, тем ниже был риск умереть от рака, инсульта, болезней сердца и проблем с кровообращением. При этом не играло роли, пили участники кофе с кофеином или без. Также, дополнительно обследовав 14 тыс. человек, исследователи установили, что

у любителей кофе более здоровая печень и крепкий иммунитет.

Исследователи из Университета Южной Каролины, работавшие с данными о 215 тыс. человек, получили сходные результаты. Согласно их исследованию, употребление кофе связано с пониженным риском смерти от сердечных заболеваний, рака, инсульта, диабета и болезней почек у представителей всех рас. Люди, выпивающие хотя бы чашку кофе в день, рискуют умереть раньше времени на 12% меньше, чем те, кто не пьет кофе вообще. Три чашки кофе в день снижают риск уже на 18%. Связь с наличием или отсутствием кофеина, как и в первом исследовании, установлена не была.

Играет роль и способ приготовления — кофе, заваренный горячей водой, полезнее колд брю, при котором напиток заливается холодной водой и настаивается от восьми до 24 часов.

Кроме того, ежедневное потребление кофе повышает работоспособность мозга, поднимает настроение, улучшает память. Также его полезно пить перед спортивными тренировками, так как бодрящий эффект повышает выносливость.

Помимо этого, натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкозаболеваний и диабета второго типа.

Однако злоупотребление кофе повышает артериальное давление и уровень холестерина, а также может спровоцировать головные боли, проблемы со сном и тревожные состояния.

При беременности кофе лучше ограничить — избыток кофеина приводит к уменьшению массы плода. У женщин, употреблявших 50-100 мг кофеина в день, масса тела детей при рождении снижена в среднем на 50 г. С увеличением дозы это число растет: у детей женщин, употреблявших более 200 мг кофеина в день, масса тела понижена почти на 180 г. Также у детей была меньшая окружность головы и длина тела. Кроме того, чем больше кофе женщина употребляет во время беременности, тем выше был риск преждевременных родов.

Исследователи связывают такой эффект с воздействием кофеина на сосуды — вероятно, он ухудшает приток крови к плаценте, что влияет на рост плода. Кроме того, кофеин способен проникать через плаценту и накапливаться в тканях плода.