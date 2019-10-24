«Население запугано»: как финны мучили русских в концлагерях

Документы, рассказывающие о жизни населения Карело-Финской ССР в период финской оккупации, опубликованы РИА «Новости». В бумагах также упоминается о функционировании финских концлагерей в Петрозаводске в период Великой Отечественной войны. Машинописные листы были предоставлены агентству управлением ФСБ по Карелии. Как следует из материалов, первый из шести лагерей был создан 24 октября 1941 года. Описывается их устройство и будни узников, а также называются имена руководителей и надзирателей.

«Сначала мы жили в чулане без окна. Потом нам дали комнату с плитой, где не было даже кровати. Спали на полу.

У нас с сестрой, которая старше меня на три года, была одна пара ботинок на двоих, поэтому зимой нельзя было выйти на улицу», — рассказала бывшая узница петрозаводского концлагеря Клавдия Нюппиева, с которой поговорили журналисты РИА «Новости».

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В заметке представлена подборка сканов бумаг с машинописным текстом. В правом верхнем углу листов обозначено, что документы были рассекречены УФСБ в 2002 году. Так, одна из бумаг озаглавлена следующим образом: «Административные органы оккупационных властей в городе Петрозаводске». Бумаги подписаны старшим уполномоченным НКВД Карело-Финской ССР сержантом госбезопасности Абрамовым.

«Вся полнота власти в городе Петрозаводске сосредоточена в руках финских военных властей, — говорится в тексте. – Население запугано постоянной угрозой репрессий, системой шпионажа и потому ведет себя настороженно. Несмотря на применяемые оккупантами репрессивные меры, большинство населения, особенно за последнее время, выражает недовольство финским режимом, тяжелыми условиями труда и плохим материальным положением».

Участие Финляндии в боевых действиях против СССР на стороне нацистской Германии не в последнюю очередь объяснялось желанием взять реванш за территориальные потери по итогам советско-финской войны 1939-1940 годов.

В июне 1941-го финны охотно предоставляли свои авиационные и морские базы для операций вермахта. К концу первого года ВОВ финские войска оккупировали почти всю Карелию, включая Петрозаводск, приняли активное участие в блокаде Ленинграда.

Приказ о создании концентрационных лагерей для советских военнопленных и интернированного гражданского населения был подписан маршалом Густавом Маннергеймом 8 июля 1941 года. Согласно Справочнику Фонда взаимопонимания и примирения России, на оккупированной территории Карело-Финской ССР в годы войны существовали 17 концлагерей и тюрем.

К 1942 году в них содержались порядка 24 тыс. узников преимущественно русского происхождения. По свидетельствам выживших, в лагерях царила антисанитария, свирепствовали голод и эпидемии. Помимо взрослых в лагерях содержались и дети.

Фотоснимок одного из лагерей в Петрозаводске, сделанный военкором Галиной Санько в июне 1944 года, был представлен в качестве официального документа на Нюрнбергском процессе.

В опубликованных 24 октября 2019 года документах приводится история мужчины по фамилии Бриткин. Он был направлен на лесоразработки, но из-за плохих условий заболел. Мужчина обратился к врачу, но тот избил его до потери сознания и направил обратно в концлагерь. Через неделю узник умер.

«На лесозаготовках через три месяца третья часть узников умирала, потому что работали в лесу без одежды, обуви», — резюмировала Нюппиева.

Особенно жестоким обращением с лагерниками отличался комендант Валентин Микс, отмечается в бумагах. Приводятся показания очевидцев: пьяный Микс порой избивал людей без причин.

«Один возчик был избит резиновой плеткой до потери сознания. В январе при попытке к бегству из лагеря были задержаны трое мужчин, которые избиты до смерти, после чего их в ящике вывезли из лагеря», — перечисляется в документах.

Должности начальника лагеря и его заместителя, а также рядовых охранников при этом занимали финны.

Заключенные финских концлагерей, как и немецких, отрабатывали «трудовую повинность». На принудительные работы направляли с 15-летнего возраста. Состояние здоровья не учитывалось. Обычно рабочий день начинался в 7 часов утра и продолжался до 18-19 вечера. На лесозаготовках — до 16:00 с часовым перерывом на обед.

Точное количество жертв финских концлагерей является предметом дискуссий и колеблется от 4 до 7 тыс. человек. Всего же, по данным ряда историков, в Карелии в 1941-1944 годах погибли около 14 тыс. мирных жителей.