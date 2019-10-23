Зерно Гитлеру, оружие Сталину: кто кого переиграл в 1939 году

26 октября 1939 года Советский Союз и нацистская Германия заключили договор на поставку зерна. Этот контракт являлся одним из продолжений большого торгового соглашения от 19 августа того же года, в рамках которого Берлин предоставлял Москве товарный кредит на сумму 200 млн рейхсмарок для закупки специального оборудования, станков, машин и вооружения. Гасить кредит СССР обязывался путем поставок зерна, нефти и другого сырья.

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11 февраля 1940 года в Москве состоялось подписание хозяйственного соглашения. Оно предусматривало поставки товаров в Германию на сумму 420-430 млн германских марок за 12 месяцев. В СССР в течение 15 месяцев должны были прибыть военные материалы и промышленное оборудование на ту же сумму. Уже шла Вторая мировая война, а потому ряд историков склонен считать, что СССР ввиду экономического сотрудничества с европейским агрессором в определенной степени помогал Адольфу Гитлеру осуществлять экспансию на континенте и воевать с Великобританией.

Другие исследователи полагают, что от взаимных поставок выиграл, в первую очередь, СССР, военную мощь которого укрепила Германия.

Переговоры с Микояном

Советский Союз остро нуждался в модернизации оборонной промышленности и получении новейших военных разработок, что было возможно осуществить только наращиванием импорта оборудования и технологий. В силу различных обстоятельств лучшим экономическим партнером в этом отношении виделся именно Третий рейх, уточняется в статье Николая Дорофеева «Советский экспорт зерновых в Германию в 1939-1941 гг.», опубликованной в №3 журнала «Вестник Южного научного центра РАН» за 2009 год. Как показывает анализ экономического развития Германии накануне Второй мировой войны, этой стране требовался значительный приток сырья и продовольствия.

В торговых отношениях с Советским Союзом ключевую позицию в импорте для Германии занимала поставка зерновых. Для Москвы, испытывавшей острую потребность в валюте, хлеб был основным товаром для экспорта. Уже при заключении советско-германского торгового соглашения 19 августа 1939 года стороны договорились о поставке в Германию кормовых хлебов на 22 млн марок. После лесоматериалов зерно стало вторым по значимости в списке советских товаров, поставляемых в обмен на продукцию немецкой промышленности.

Процесс постоянно приостанавливался из-за возникавших разногласий.

Советская сторона не раз использовала зерновую проблему для оказания давления на Германию с целью добиться поставок новейшего немецкого вооружения.

Так, в день подписания договора, 26 октября 1939 года, Всесоюзная экспортная организация «Экспортхлеб» заявила, что считает сделку еще не заключенной и речь может идти только о продаже 150 тыс. т, предусмотренных торгово-кредитным соглашением от 19 августа.

Немецким представителям пришлось провести срочные переговоры с наркомом внешней торговли Анастасом Микояном и напомнить ему, что сделка была заключена на основании принятых в международной торговле правил, что вся немецкая печать комментирует достигнутое соглашение и что немецкое правительство и общественность не поймут, если сделка не будет считаться состоявшейся.

В итоге сторонам удалось найти консенсус. 26 октября 1939 года СССР подписал договор с немецкой фирмой «Рейхштелле», по которому обязывался до 31 января 1940-го отгрузить 150 тыс. т зерновых – овес, ячмень, кукурузу и пшеницу.

«Сталин поразил немцев»

В тех же дни первые вагоны с советским зерном отправились к советско-немецкой границе, созданной в результате раздела Польши.

«Германия не могла прокормить себя, — отмечал в книге «Сталин. Наваждение России» известный журналист Леонид Млечин. — Страна начала Вторую мировую войну, имея меньше девяти миллионов тонн зерна. Через год войны остался миллион. Английский флот отрезал Германию от поставок из-за рубежа. Импорт важнейших видов сырья, нефти, железной руды, меди упал до кризисно низкого уровня. Экономика, полностью зависящая от импортных поставок, была на грани полного развала.

Гитлер успокоил своих генералов:

— Нам нечего бояться британской блокады. Восток поставит нам зерно, скот, уголь, свинец, цинк.

Фюрер оказался прав. Спасение пришло из Москвы. Германия в больших количествах получала из Советского Союза нефть, стратегически важное сырье и продовольствие. В середине ноября 1939 года на переговорах в Берлине глава большой советской экономической делегации нарком судостроительной промышленности Иван Тевосян со значением заметил:

— Советское правительство не любой стране согласилось бы отпускать в таких больших количествах и такие виды сырья, которые оно будет поставлять Германии».

Млечин также указывает, что некоторые виды сырья, необходимого немецкой военной промышленности – например, редкие металлы и каучук – СССР ради Германии специально покупал в других странах. В этой книге приводятся слова немецкого дипломата, советника посольства Германии в СССР и активного сторонника мирных добрососедских отношений между двумя странами Густава Хильгера, заявившего, что «Сталин поразил немцев, снизив цены на свои товары и не настаивая на том, чтобы Германия за все платила твердой валютой». Такую позицию Хильгер считал «громадным успехом для германской военной экономики».

«Советский Союз спас нас»

С 26 октября 1939 года в Германии находилась советская делегация во главе с Тевосяном для выяснения возможности размещения заказов на германских предприятиях. Ее члены посетили заводы, ознакомились с интересовавшим СССР оборудованием, производственными процессами, технологией. Особое внимание уделялось ознакомлению с новинками немецкой военной техники, размещению заказов на эти новинки для всех родов войск. Современные сложные станки заказывались прежде всего для производства военных материалов.

«Нашей задачей является получить от Германии новейшие усовершенствованные образцы вооружения и оборудования. Старые типы вооружений покупать не будем», — говорил Тевосян.

Снабжение Германии сырьем и пропаганда советско-немецкой дружбы раздражали западные страны.

Начавшаяся осенью 1939 года война СССР с Финляндией дала основание союзникам прервать экономическое партнерство. Уже 2 декабря 1939 года США ввели «моральное эмбарго» на поставки в СССР авиационной техники и технологии. Под давлением США и Франции 14 декабря СССР исключили из Лиги Наций, а 16 декабря была принята резолюция, призывавшая членов этой организации оказать помощь Финляндии, что позволило западным союзникам полным ходом развернуть подготовку военных действий против СССР, отмечается в книге Михаила Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941». С этого времени Москва и Берлин стали еще больше нуждаться друг в друге.

Как известно, Гитлер вторгся в Чехословакию, в том числе, для овладения развитой промышленностью Судетской области и пополнения ресурсов. Однако в целом проблема сырья немцами в 1938–1939 годах решена не была. К началу Второй мировой войны Германия примерно на 33% зависела от импорта, а по железной руде на 75%, по свинцу — на 50%, по меди — на 70%, по олову — на 90%, по бокситам — почти на 100%, по минеральным маслам — на 65%, по каучуку — более чем на 80%. Такие цифры приводятся в статье Леонида Павлова «На всякого мудреца… или как Сталин и Гитлер Европу поделили».

По данным военно-промышленного штаба, запасов металлов должно было хватить на 9–11 месяцев, каучука — на 5–6 месяцев войны. Только по углю и азоту у Германии было достаточно собственных ресурсов. Запасов сырья хватило бы на 3–6 месяцев, складских запасов хрома, вольфрама и железной руды — на 9–16 месяцев, а марганца — даже на 18. Однако большие запасы были редким исключением.

В 1940 году СССР обеспечил Германии 74% нужных ей фосфатов, 67% асбеста, 65% хрома, 55% марганца, 40% никеля и 34% нефти.

Как выразился начальник оперативного управления генштаба сухопутных сил генерал Эдуард Вагнер, «договор с Советским Союзом спас нас».

Помимо означенных в тексте товаров СССР, как следует из статьи ведущего научного сотрудника Института Российской истории РАН Алексея Шевякова «Советско-германские экономические связи и в предвоенные годы», до 22 июня 1941 года успел поставить 43,5 тыс. т жмыха (на 7,6 млн. марок), 475 т. льняного масла, 12,1 тыс. т хлопка (на 9,6 млн марок), лес (на 49,5 млн марок), 61,1 тыс. т нефтепродуктов, в том числе 7,3 тыс. т бензина, 16,5 т. газойля, 34 тыс. т смазочных масел, 1,3 тыс. т парафина, 20,7 тыс. т пероксида, 134,5 тыс. т апатитового концентрата и т. д.

Германская сторона по тому же соглашению поставила СССР промышленных товаров на сумму в 117,2 млн марок, включая товары в счет кредита на сумму в 45 млн марок. Превышение советских товарных поставок над германскими определялось в 20,1 млн.