Эксгумация неизбежна: куда уберут останки Франко

Диктатора побеспокоят

Эксгумация останков испанского каудильо (диктатора) Франсиско Франко, умершего в 1975 году, начнется 24 октября в 10:30, сообщает El Pais со ссылкой на правительство страны. Останки генералиссимуса, который правил Испанией с 1939 года и до своей кончины, будут перенесены из комплекса «Долина Павших» на муниципальное кладбище Мингоррубио в Мадриде. По сведениям источника, изначально процедуру эксгумации планировалось провести раньше, однако она была отложена из-за событий в Каталонии.

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С целью избежать возможных столкновений с франкистами и провокаций, останки каудильо планируется переправить к месту перезахоронения на вертолете. Долина Павших в эти дни закрыта для посещений. Как объяснили власти Испании, покоиться в этом месте могут только погибшие в Гражданской войне, в то время как Франко умер десятилетия спустя.

По иронии, именно диктатор в 1940-х годах отдал приказ возвести мемориальный комплекс. Сегодня в Долине Павших покоятся свыше 33,7 тыс. фалангистов и республиканцев, хотя родственники последних не давали соответствующего согласия. На кладбище Мингоррубио в мадридском районе Эль-Пардо, где расположен любимый дворец Франко, похоронена его супруга Кармен Поло.

Ее похороны в 1988 году ознаменовались дракой радикально настроенных франкистов с охранниками короля Хуана Карлоса, которого пришедшие на траурную церемонию люди подвергли обструкции.

Инициатива социалистов

Действующее испанское правительство обещает провести эксгумацию и перезахоронение каудильо с «достоинством и уважением» в присутствии членов семьи Франко и министра юстиции Долорес Дельгадо. Перемещение останков диктатора – одна из первых инициатив премьера-социалиста Педро Санчеса, возглавившего кабинет 2 июня 2018 года. В августе того же года правительство в срочном порядке внесло изменение в закон «Об исторической памяти» 2007 года: «эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из места, где захоронены жертвы войны».

Однако против выступила семья Франко. В качестве единственной альтернативы она предложила крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, где похоронены дочь и зять диктатора. Власти отказались от этого варианта. Дело затягивалось из-за несогласия родственников, однако теперь все нюансы согласованы и юридической волоките пришел конец.

Впервые находившаяся в оппозиции Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) выступила с предложением перенести могилу Франко из Долины Павших, которую предполагалось превратить в мемориал жертвам франкизма, еще в 2013 году. За перенос останков каудильо тогда высказались чуть более половины жителей Испании. Аналогичного решения социалисты добиваются и для лидера Испанской фаланги Хосе Антонио де Риверы, который был арестован и казнен в 1936 году по решению враждебного франкистам правительства Народного фронта.

По личному распоряжению Франко его соратник был впоследствии перезахоронен в специально построенной базилике в Долине Павших.

Очко в пользу противников мавзолея Ленина?

Сам диктатор уходил в мир иной долго и мучительно. Дожив до преклонного возраста, Франко испытывал серьезные проблемы со здоровьем и в 1973 году был вынужден отойти от активной политической работы, передав пост главы правительства адмиралу Луису Карреро Бланко, убитому террористами в том же году. В последние годы генералиссимус страдал болезнью Паркинсона и множеством прочих недугов. Он практически не покидал свою резиденцию в Эль-Пардо, а в последний месяц перенес два инфаркта, ампутацию двух третей желудка и операцию по поводу острого перитонита. Кончину каудильо часть населения страны восприняла как избавление, однако другие, причислявшие себя к франкистам, погрузились в траур и не оставляют надежд на реставрацию неофранкистского режима.

В современной Европе существуют и другие усыпальницы авторитарных правителей разных эпох, по поводу целесообразности сохранения которых на местах нынешнего расположения вот уже многие годы не стихают ожесточенные дискуссии. Так, после распада Советского Союза ряд политических сил, общественников и простых граждан требует закрыть мавзолей Владимира Ленина и перезахоронить останки других людей, покоящиеся на Красной площади у Кремлевской стены.

Не меньшие споры вызывает могила Иосифа Сталина, который был вынесен из мавзолея и перезахоронен за его задней стеной в 1961 году.

Почему не сносят усыпальницу Тито

Похожие диспуты ведутся в Сербии по поводу дальнейшей судьбы Дома цветов – мавзолея, в котором под массивной мраморной плитой находятся останки первого и последнего президента социалистической Югославии (СФРЮ) Иосипа Броз Тито. После краха социалистической системы в ряде стран Восточной и Южной Европы подобные сооружения подверглись уничтожению, а покоившиеся в них военные и государственные деятели – преданию земле. Так, в Софии в 1990 году перезахоронили тело генерального секретаря ЦК Компартии Болгарии (БКП) Георгия Димитрова, которое с 1949 года было выставлено в саркофаге на одной из центральных площадей города. В 1999-м мавзолей взорвали.

Однако в случае с Тито власти «новой» Югославии, а затем и Сербии не решились на подобную акцию, опасаясь негативной реакции титоистов: несмотря на то, что маршал Победы умер уже почти 40 лет назад, в бывших югославских республиках остается немалое количество его сторонников и симпатизантов.

Продолжает функционировать и мавзолей Петра II Негоша – одного из наиболее почитаемых правителей в истории Черногории, чьи останки содержатся в саркофаге на горе Ловчен. Нынешний вариант мавзолея был построен вместо старинной часовни как раз при Тито и хорошо виден из самолета.

В 2016 году в украинском Подольске (бывший Котовск) был закрыт мавзолей прославленного кавалерийского военачальника времен Гражданской войны Григория Котовского.

Впрочем, решение местных властей выглядело скорее номинальным: за несколько дней до того усыпальница подверглась ограблению неизвестными, которые похитили саблю и ордена «красного генерала», убитого в 1925 году при загадочных обстоятельствах.

Любопытно, что это была уже вторая попытка уничтожения мавзолея. В 1941 году немецкие оккупационные войска разбили саркофаг и выбросили тело Котовского в яму с трупами казненных местных жителей. Рабочим-железнодорожникам тогда удалось собрать останки в мешок и сохранить до освобождения региона.