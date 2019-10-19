То, что бывает с другими: как мозг воспринимает смерть

Человеческий мозг воспринимает смерть как нечто, что происходит только с другими, считают специалисты из Университета Бар-Лиан в Израиле. Это происходит потому, что он стремится защититься от мыслей о неизбежности кончины. Исследование было опубликовано в журнале NeuroImage.

«Мозг отказывается принимать тот факт, что смерть для нас неизбежна, — поясняет Яир Дор-Цидерман, один из авторов работы. — Когда он получает информацию, связывающую нас со смертью, что-то говорит нам о ненадежности этой информации, о том, что мы не должны верить в это».

Мозг делает все возможное, чтобы защититься от мыслей о неизбежности смерти. Этот защитный механизм может иметь решающее значение для благополучного существования здесь и сейчас, считают исследователи. Он может включаться еще в ранние годы жизни, когда наш разум развивается и мы осознаем, что смерть приходит ко всем нам.

Реклама

«В тот момент, когда у вас появляется возможность заглянуть в свое будущее, вы понимаете, что в какой-то момент вы умрете и ничего не сможете с этим поделать, — отмечает Дор-Цидерман. — Это противоречит всей нашей биологии, заточенной на выживание».

Исследования того, как мозг реагирует на мысли о смерти, начались менее 10 лет назад. Собранные данные позволили предположить, что, оценивая вероятность собственной смерти, люди часто совершают ошибки прогнозирования, чего не происходит при рассуждениях о смерти другого человека. На основании этого авторы нового исследования допустили, что это может быть вызвано тем, что человек просто не воспринимает смерть как что-то, что может коснуться его напрямую.

Для исследования того, как мозг справляется с мыслями о смерти, Дор-Цидерман и его коллеги разработали тест, подразумевающий создание неожиданных сигналов в мозге.

В ходе исследования 24 добровольца должны были смотреть, как на экране вспыхивают лица, а ученые тем временем отслеживали активность их мозга. Использовались как лица посторонних людей, так и фото самих участников эксперимента. Когда серия фотографий заканчивалась, мозговая активность говорила о том, что человек удивлен и ожидал увидеть очередное лицо.

Над лицами на экране появились различные слова. В половине случаев они были связаны со смертью — например, «похороны» или «могила». Оказалось, что если рядом с подобными словами появляется собственное лицо человека, его мозг отключает систему предсказаний. Он отказывался связывать себя со смертью.

«Наши результаты предполагают, что мы защищаем себя от экзистенциальных угроз.

Когда мы сознательно думаем о смерти, мы отказываемся от предсказаний о себе и классифицируем информацию как ту, что касается других людей, но не нас», --

говорит ведущий автор статьи Ави Голдштейн.

«С рациональной точки зрения, мы не можем отрицать, что умрем, но мы думаем об этом больше как о том, что происходит с другими людьми», — добавляет Дор-Цидерман.

В недалеком прошлом, поясняет Дор-Цидерман, защита нашего мозга от мыслей о смерти уравновешивалась реальностью смерти вокруг нас. Сегодня, по его мнению, общество сталкивается со смертью лицом к лицу намного реже: больных помещают в больницы, а пожилых людей — в дома престарелых. В результате, считает он, люди гораздо меньше знают о том, как кончается жизнь, и, по всей видимости, больше этого боятся.

Люди выстаивают надежную психологическую защиту, предотвращая мысли о смерти, указывает психолог Арно Висман. Молодежь, в частности, может воспринимать ее как проблему, касающуюся только других людей. Его собственные наблюдения показывают, что люди в отношении смерти придерживаются стратегии избегания — они усердно работают, ходят в пабы, покупают все новые и новые вещи, постоянно проверяют мобильные телефоны и в итоге оказываются настолько заняты, что беспокоиться о смерти им просто некогда.

«Однако это не решает проблему, — полагает он. — Так что нам приходится продолжать от нее бежать».

Таким образом, поясняют исследователи, им удалось показать разрыв между рациональным пониманием собственной смертности и подсознательным восприятием себя как кого-то, кто просуществует еще долго.

В будущем ученым предстоит выяснить, необходим ли такой защитный механизм для существования человека или же он развился из-за того, что мы реже стали сталкиваться со смертью. Они надеются, что работа в этой области позволит создать психотерапевтические методики, которые позволят справляться со страхом смерти.