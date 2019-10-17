720 полов: Парижский зоопарк представил необычного питомца

В Парижском зоопарке появился новый питомец — одноклеточное существо из группы слизевиков, названное Blob («пузырь»), сообщает Reuters. Посмотреть на это создание посетители смогут после 19 октября.

У «пузыря» нет ни глаз, ни рта, ни желудка, однако он способен найти пищу и переварить ее. У него 720 полов, он движется, не имея ни ног, ни крыльев, и излечивается за полминуты, если разрубить его пополам.

«Пузырь» — живое существо, одна из загадок природы, — говорит Бруно Давид, директор Парижского музея естествознания. — Он удивителен для нас — у него нет мозга, но он способен учиться. Если объединить два пузыря, то один передаст свои знания другому».

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Имя Blob слизевик получил в честь одноименного фильма 1958 года, в котором похожее создание поглощает все живое, что встречается на его пути.

«Мы точно знаем, что это не растение, но на самом деле это и не животное, и не грибок, — отмечает Давид. — Он ведет себя очень удивительно для создания, которое выглядит как гриб. У него поведение животного, он способен учиться».

К группе слизевиков относятся около 1000 видов. На определенной стадии жизненного цикла они имеют вид плазмодия или псевдоплазмодия — «слизистой» массы без твердых покровов. Это может быть как одна многоядерная клетка (плазмодий), так и группировка большого количества клеток (псевдоплазмодий). У большинства видов он виден невооруженным глазом и способен двигаться.

Из плазмодия или псевдоплазмодия формируются спороношения, которые часто напоминают внешним видом плодовые тела грибов. Споры прорастают подвижными клетками — зооспорами, из которых различными путями образуется плазмодий или псевдоплазмодий.

Слизевики потребляют пищу, всасывая питательные вещества через клеточную мембрану или же захватывая внутрь клетки пузырьки с частицами пищи. Некоторые виды ведут паразитический образ жизни.

Ранее слизевиков на протяжении долгого времени относили к грибам. Сейчас они входят в список грибоподобных организмов.

В 2017 году исследователи обнаружили среди обитателей одного из прудов в канадском Ванкувере живых существ, похожих на большие куски слизи, а размером и формой схожие с мозгом крупного животного. При более пристальном рассмотрении выяснилось, что это — Pectinatella magnifica, животное из типа мшанок, первичноротых колониальных водных животных.

Pectinatella magnifica представляет собой пузырь, формирование которого начинается с единственного беспозвоночного организма.

Он клонирует сам себя, создавая колонию клонов, связанных между собой липким белковым веществом. По типу питания животное относится к фильтраторам.

В отличие от большинства мшанок, Pectinatella magnifica живут не в океанах, а в пресной воде. Они питаются водорослями, так что их появление может отрицательно сказаться на экосистеме озера. Кроме того, они могут закупорить трубы.

«Они похожи на старое желе — твердые, но студенистые, — отметила Кейтлин Стормонт из Экологического общества Парка Стэнли. — Это очень древние животные, которые никак не поменялись за сотни тысяч лет».

«Все, что нужно мшанкам — стоячая вода и большое количество питательных веществ»,

— добавила Селина Стрейнс, менеджер Общества.

В 2016 году ученые выяснили, что слизевики обмениваются информацией, сливаясь друг с другом. Основную часть времени они проводят в лесах, питаясь плесенью, бактериями и гнилью. Слизевики способны перемещаться на четыре сантиметра в час.

Кроме того, они способны учиться избегать размещенных на их пути гранул кофеина и запоминать их расположение. Это привело исследователей к мысли, что слизевики обладают некой базовой формой интеллекта. Теперь же они повторили эксперимент, подсадив к слизевику, запомнившему расположение кучек соли, еще троих слизевиков. Выяснилось, что, сливаясь с первым слизевиком, они способны перенимать его опыт и также «запоминать», где находится соль.