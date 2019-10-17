В деньгах счастье: от чего зависит благополучие нации

Не в деньгах счастье, гласит старая поговорка. Однако группа исследователей из ведущих британских университетов выяснила, что именно финансовое благополучие страны сильнее всего сказывается на росте счастья среди населения. Исследование было опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

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Сегодня индекс счастья населения — значимый показатель во многих странах. Он позволяет оценить благосостояние жителей, их удовлетворенность собственной жизнью. Однако данные по большинству стран доступны лишь с 2011 года, в отдельных случаях — с середины 1970-х годов. Это не позволяет анализировать долгосрочные тенденции и делать выводы об основных исторических причинах счастья.

Поэтому исследователи обратились к другому источнику данных — более чем 8 млн книг, опубликованных за последние 200 лет в США, Великобритании, Германии и Италии. Исследователи оценивали использовавшуюся наиболее часто лексику и на ее основе делали выводы о преобладавших в обществе настроениях. Идея была проста: редакторы предпочитают публиковать такие материалы, которые соответствуют настроению их читателей.

Более позитивные слова, такие как «любовь», «счастье» и «празднование», указывают на более приятные чувства, в то время как более негативные слова, — «смерть», «гнев» и «печаль», — указывают на отрицательные эмоции.

Они проверили свой метод, сравнив результаты с уже известными данными об уровнях счастья населения. Оказалось, что оценка лексики в литературе, в целом, отражает настрой населения.

Главный вывод ученых — увеличение национального дохода приводит к увеличению счастья населения, хотя для этого требуется довольно значительный его рост.

Кроме того, увеличение продолжительности жизни на один год оказывает такое же влияние на счастье, как и рост ВВП на 4,3%. После Второй мировой войны в США наиболее несчастными люди были в период войны во Вьетнаме. В послевоенной Великобритании же люди были несчастнее всего в 1978–1979 годах, когда наступила «зима недовольства» — в результате действий профсоюзов, протестовавших против централизованной политики доходов, некоторым важным общественным службам был нанесен удар, после которого они не смогли оправиться, а многие (больницы, уборка мусора) пришли в упадок.

Счастливее всего британцы были в 1920-х годах и в конце Второй мировой войны. Жители США были наиболее счастливы в 1920-х годах, до того, как Великая депрессия и Вторая мировая война привели к резкому падению уровня счастья. Италия также пострадала от мировых войн, но с 1970-х годов наблюдается неуклонный рост субъективного благосостояния.

По одной из версий, со счастьем населения связан ВВП, однако исследователи выяснили, что это не так: ВВП за рассматриваемый период стабильно рос, но ощущение счастья в обществе то увеличивалось, то падало.

Год внутренних конфликтов в стране оказывал такой же эффект на благосостояние населения, что и падение ВВП на 30%.

Поэтому политика, направленная на увеличение продолжительности жизни, например, с помощью улучшения доступа к здравоохранению, может оказаться лучше, чем политика, направленная только на увеличение ВВП, отмечают авторы работы.

Ощущение благополучия оказалось довольно устойчиво к тяжелым событиям вроде войн — во время них оно, разумеется, снижалось, но по окончании быстро восстанавливалось до довоенного уровня.

«Примечательно, что национальное субъективное ощущение счастья невероятно устойчиво к войнам, — говорит профессор Томас Хиллс из Уорикского университета. — Даже временные экономические подъемы и спады не имеют большого долгосрочного эффекта. В наших данных мы видим Гражданскую войну в США, европейские революции 1848—1849 годов, Великую депрессию. Но люди быстро вернулись к прежним уровням субъективного благополучия после того, как эти события закончились. Наше национальное счастье подобно разводному гаечному ключу, который мы регулируем, сопоставляя наш опыт с недавним прошлым, не храня в памяти победы и трагедии нашего времени».

«Наш индекс — важный первый шаг к пониманию удовлетворенности людей жизнью в прошлом, — добавляет профессор Эудженио Прото из Университета Глазго. — Глядя на итальянские данные, интересно отметить медленный, но постоянный спад счастья в годы фашизма и резкий спад в годы после последнего кризиса».

Профессор Даниэль Сгрой сказал: «Вдохновение, похоже, имеет большое значение, — отмечает прфессор Даниэль Сгрой из Уорикского университета. — После окончания британских экономических реформ в 1950-х годах национальное счастье было очень высоким, как и ожидания на будущее, но, к сожалению, не все сложилось так, как хотелось бы людям, и счастье падало в течение многих лет до самой низкой точки «зимы недовольства».

Исследователи признают, что данные могут быть несколько искаженными — все-таки, писатели принадлежали к более высокому классу, чем основная часть населения. Тем не менее, они надеются, что в целом настроения в обществе все же были отражены.