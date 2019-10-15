«Возимся с этой ерундой»: внуков робота Федора пошлют на Луну

Эпопея с запуском на МКС российского антропоморфного робота Федора не завершена. Руководство Роскосмоса решило продолжить работу в этом направлении и сообщило о планах отправки через три-четыре года на Луну нового антропоморфного робота, который будет состоять из корпуса лунохода, который соединят с «туловищем» от робота «Федора».

«Это луноход, на котором установлено антропоморфное «туловище». Робот «Федор» станет его «дедушкой», — сказал РИА «Новости» источник в Роскосмосе.

При этом не сообщается, в составе какой миссии на Луну должен отправиться робот — все ближайшие к Луне расписаны по годам и при этом постоянно переносятся из-за санкций и недофинансирования.

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Так, о возможности очередного переноса первой за 40 лет российской миссии на Луну стало известно на прошлой неделе.

Ранее с аналогичным предложением выступил сам робот Федор, который предложил основать на других планетах колонию роботов-аватаров. Об этом он сообщил в своем твиттере.

close FEDOR37516789/Twitter.com

«Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров. Роботы готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, способной обеспечить развертывание и обслуживание научных станций в далеком космосе» , — написал он.

В ответ пользователи разразились едкими саркастическими замечаниями.

Ранее стало известно, что «Федор» станет «отцом» будущему отряду роботов-космонавтов различного назначения, то есть наработки по нему лягут в основу многих робототехнических средств для космоса.

В сентябре стало известно, что робот Федор, недавно побывавший на МКС, больше не полетит в космос. На смену ему придет новый робот для выхода в открытый космос, проектирование которого уже началось. Он станет первым подобным андроидом.

По словам исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, Россия может стать первой в этом отношении, если программа будет выполнена без задержек. «Сейчас мы разрабатываем системы, которые должны соответствовать требованиям внекорабельной деятельности. Пока проектируем», — сказал он.

Робот Федор стал часто упоминаться в августе 2019 года после того, как был отправлен на борту корабля «Союз МС-14» к МКС. Однако запуск его был омрачен невозможностью стыковки корабля с МКС,

которую смогли осуществить лишь через несколько дней.

Вскоре после успешной операции глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин фактически снял с госкорпорации ответственность за отказ оборудования. По его словам, аппаратура системы сближения «Курс», которая отказала при первой попытке стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту с Международной космической станцией (МКС), эксплуатируется уже 10 лет и сделана не в России.

Судьба корабля в те дни привлекала внимание российских и зарубежных СМИ и специалистов, поскольку это был первый пуск новой ракеты, которая должна прийти на смену «Союзам-ФГ», а на борту находился робот Федор, которого в случае нестыковки вместе со всем полезным грузом пришлось бы, вероятно, утопить в океане.

Сам робот продемонстрировал на орбите весьма скромный функционал, о чем и предупреждали эксперты. При этом отправка дорогого, тяжелого и по сути мало что умеющего робота на МКС ранее вызвала бурное обсуждение в СМИ и среди экспертов,

многие из которых отмечали бесполезность подобной траты денег.

О каких серьезных выводах говорят игры Роскосмоса с пресловутым Федором, «Газете.Ru» рассказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «Если они посылают на станцию никому не нужную, но тяжелую игрушку, значит на МКС уже не нужны никакие приборы. Космонавты там ничего серьезного не делают: туда ничего не возят, и не возвращают, — пояснил эксперт. — Это тревожный индикатор того, что научная программа на нашем сегменте практически отсутствует. Этим роботом в Роскосмосе показывают:

вместо того, чтобы послать какие-то приборы и сделать что-то интересное, мы возимся с этой ерундой».

Известно, что изначально на прототип было потрачено 300 млн рублей. Минувшим летом Дмитрий Рогозин принес на встречу с президентом Владимиром Путиным альбом с фотографиями «прорывного» аппарата.

«Робот, который создавался для МЧС, оказался совершенно бесполезным и использовался для всякой ерунды типа стрельбы с двух рук в тире Потом его решили «продать» президенту как долгожданный прорыв в космонавтике и для этого отправить в космос, — комментировал эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. — Если бы на борту был экипаж, космонавты перешли бы на ручное управление и сами состыковали корабль со станцией. Но на борту куча бесполезного железного хлама».

Ранее Евгений Дудоров рассказывал, что в конструкции робота множество иностранных комплектующих, которые не удалось заменить российскими: «Из двигателей, которых всего 48, российских — 32. Коллекторные двигатели мы используем швейцарские, чтобы приводить в действие захваты. Но на будущих роботах уже будут отечественные. Редукторы пока, к сожалению, немецкие».