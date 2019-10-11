Национальная стратегия: зачем России искусственный интеллект

Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в РФ, проведения научных исследований в области искусственного интеллекта, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров в этой области постановляю утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»,

— говорится в документе.

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Обеспечить внесение изменений в национальную программу «Цифровая экономика РФ» нужно будет до 15 декабря 2019 года.

В документе указано, что за период с 2014 по 2017 год инвестиции в ИИ в мире выросли в три раза и составили $40 млрд. В 2018 году вложения составят $21,5 млрд, а к 2024 году — почти $140 млрд. Это приведет к тому, что в 2024 году рост мировой экономики составит не менее $1 трлн.

«Про то, что над этой стратегией работают, говорили давно. Вопрос о том, нужно или нет создавать национальные стратегии в принципе — это глобальный вопрос. Если у государства есть ресурсы для стимулирования новых технологий, то почему бы нет. Главное, чтобы это шло на развитие, а не на излишнее регулирование, — пояснил «Газете.Ru» Николай Князев, эксперт компании «Инфосистемы Джет». — В технологии машинного обучения сейчас есть два направления. Первое — это развитие новых методов и обучение новых специалистов. И второе — собственно внедрение машинного обучения на местах, на производстве. Чтобы люди, занимающиеся производственной деятельностью, понимали, что это можно автоматизировать».

Целями развития искусственного интеллекта в Российской Федерации являются обеспечение роста благосостояния и качества жизни ее населения, обеспечение национальной безопасности и правопорядка, достижение устойчивой конкурентноспособности российской экономики, в том числе лидирующих позиций в мире в области искусственного интеллекта, отмечается в тексте проекта.

В список приоритетных направлений развития и использования ИИ вошли его применение в отраслях экономики, повышение эффективности процессов планирования и принятия управленческих решений, автоматизация повторяющихся производственных операций, создание систем управления логистикой, оптимизация процессов подбора и обучения кадров, составление графиков сотрудников и другие задачи.

Стратегия также предполагает, что за счет использования ИИ удастся повысить качество услуг в сфере здравоохранения и образования, муниципальных услуг и снизить затраты на их предоставление.

Основными задачами проекта станут поддержка научных исследований в области ИИ, разработка и развитие программного обеспечения, где используются технологии ИИ, повышение доступности и качества данных, необходимых для развития таких технологий, повышение доступности требуемого для них аппаратного обеспечения и увеличение количества квалифицированных кадров. Кроме того, планируется создать комплексную систему регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием и использованием ИИ.

Чтобы реализовать запланированное, предстоит создать новые рабочие места, обеспечить специалистам достойную зарплату и условия труда, поддержать экспорт российских продуктов и услуг, в которых применяется ИИ, создать стимулы для привлечения частных инвестиций, и, разумеется, сформировать комплексную систему безопасности при создании, развитии и использовании технологий ИИ.

«Осуществление непрерывной государственной поддержки фундаментальных научных исследований в области искусственного интеллекта, прежде всего с использованием существующих механизмов такой поддержки, должно быть направлено на обеспечение лидерства Российской Федерации в создании и использовании перспективных методов искусственного интеллекта», — подчеркивается в документе.

Непонятно, куда пойдут суммы, заложенные в Национальную стратегию, отмечает Князев.

«Пойдут они в какие-то институты, в налоговые льготы для компаний, использующих искусственный интеллект, или куда-то еще, пока не ясно, — считает он. – Актуальным для нашей страны является организация сбора данных, их унификация и финансовая поддержка в строительстве дата-центров, мест для сбора данных и их анализа. Нужны научные группы. Если сравнивать с Европой и США, то у нас очень хорошие позиции с точки зрения всевозможных конкурсов и состязаний по созданию алгоритмов. С другой стороны, у нас слабые позиции с точки зрения публикаций, разработки инструментов, и программных пакетов».

Финансироваться проект будет за счет бюджета, а также средств государственных компаний и корпораций.