Первый в открытом космосе: умер космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на его помощницу Наталью Филимонову.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сказала она.

«Это печально. Алексей Архипович был членом первого отряда космонавтов, одним из тех немногих космонавтов, которые дожили до XXI века. Он, безусловно, был очень ценным носителем своей эпохи, сведений о той эпохе. И, несмотря на то, что он иногда позволял себе преувеличения в своих рассказах, обобщения, не очень соответствовавшие исторической действительности, любое его свидетельство представляет собой ценность, в том числе в контексте осмысления космического нарратива в России», — сказал «Газете.Ru» писатель, историк космонавтики Антон Первушин.

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«Мне только что позвонил супруг и сказал, что не стало Алексея Леонова. Он был сильным, мудрым, смелым и жизнерадостным. Всегда захватывающе рассказывал о своем опыте, о космических полетах – его очень любили слушать и дети, и взрослые. Конечно, для нас этого огромная утрата и для меня лично, — поделилась с «Газетой.Ru» космонавт и депутат Госдумы Елена Серова. —

Сложно переоценить тот вклад, который он совершил в развитие отечественной космонавтики, да и космонавтики всего мира, не будем преуменьшать его заслуги. Первый выход в открытый космос — это подвиг.

О нем надо никогда не забывать будущим поколениям. И, безусловно, это не единственное, что он сделал. Не будем забывать легендарную стыковку «Союза» и «Аполлона» на земной орбите, которая также стала ярчайшим событием в истории общемировой космонавтики».

Мэр Кемерово Илья Середюк заявил «Газете.Ru», что на родине космонавта Алексея Леонова пройдут памятные мероприятия.

«В ближайшее время будет известно, какие мероприятия будут устроены, чтобы увековечить память Алексея Леонова, но они обязательно будут. У нас есть улица, посвященная Алексею Леонову, его бюст, он также является почетным гражданином города. Он часто приезжал к нам в Кемерово – раз в год точно. Рассказывал о своем опыте комических полетов детям и взрослым», — пояснил глава администрации.

Алексей Леонов родился в деревне Листвянка в Западно-Сибирском крае 30 мая 1934 года. В 1937 году его отец был репрессирован, и Леонов вместе с братьями и сестрами оказался на улице. Семья с матерью перебралась в Кемерово к родственникам, где 11 человек были вынуждены ютиться в крошечной комнатке. Спустя два года отца помог реабилитировать его бывший сослуживец.

Леонов исправно посещал школу, доучивался он уже в Калиниграде, куда отца перевели по работе. С детства будущий космонавт любил рисовать, во время учебы оформлял стенгазеты и мечтал поступить в Рижскую академию искусств, но на жизнь в столице Латвийской ССР денег не было.

В итоге Леонов сначала был принят в военную авиационную школу, а затем в Чугуевское военное авиационное училище летчиков и вступил в КПСС.

В 1960 году он попал в первый отряд советских космонавтов. Первый полет Леонова состоялся 18—19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым на космическом корабле «Восход-2».

Полет продлился 26 часов 2 минуты.

Во время него Леонов стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос.

Выход состоялся на втором витке по орбите. Когда Леонов выплыл из шлюзовой камеры в открытый космо,с Беляев передал сообщение в эфир: «Внимание! Человек вышел в космическое пространство! Человек вышел в космическое пространство!».

Пять раз Леонов удалялся от корабля, к которому был прикреплен специальным тросом длиной 5,35 м, и возвращался к нему. Во время выхода космонавт страдал от тахикардии, учащенного дыхания, перегрева (до +38 °C) и повышенного потоотделения. С большим трудом ему удалось смотать трос и вернуться к кораблю.

Проблемы начались при попытке вернуться в шлюзовую камеру. Скафандр раздуло, его оболочка едва гнулась. Леонов пытался забраться в камеру головой вперед, хотя это нужно было делать вперед ногами. Лишь снизив в скафандре давление кислорода почти в два раза, космонавт смог попасть в камеру. Затем ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы развернуться в камере метрового диаметра ногами к входу в корабль.

Вскоре после закрытия люка корабля Леонов и Беляев заметили, что в кабине растет давление кислорода, хотя люк был плотно закрыт. Космонавты оказались под угрозой взрыва, аналогичного погубившему экипаж «Аполлона-1». Вскоре рост давления привел к срабатыванию аварийного клапана перепуска, возник вибрационный толчок, после чего состав воздушной смеси и давление в кабине стали приходить в норму. Позже выяснилось, что причиной стала негерметичность люка из-за одностороннего прогрева части корпуса корабля при его ориентации во время выхода Леонова в открытый космос.

Отстрел шлюзовой камеры привел к нарушению автоматической стабилизации полета. Вышла из строя система ориентации, что привело к большой угловой скорости вращения корабля в двух плоскостях. Попытки остановить вращение были безуспешными.

Посадка должна была проходить в автоматическом режиме, но из-за отказа техники космонавтам пришлось перевести корабль на ручное управление и выбирать место для посадки самостоятельно. Кресла в корабле были расположены под углом в 90 градусов к пульту управления, так что Беляеву пришлось отстегнуться, чтобы сориентировать корабль и подготовить включение тормозной установки.

В итоге корабль приземлился примерно в 70 км от Соликамска, в заснеженной тайге, вдали от населенных пунктов.

Космонавты подавали сигналы на азбуке Морзе с помощью коротковолного передатчика.

Корабль был обнаружен с вертолета спустя примерно четыре часа. Сесть ему было некуда. Добраться до космонавтов по земле в ближайшее время тоже не представлялось возможным. Им скинули теплую одежду, но ее оказалось недостаточно. Ночь они провели, кутаясь в споротую теплоизолирующую обшивку.

Эвакуировать Леонова и Беляева удалось лишь на третьи сутки.

Такой провал службы поиска в определенной степени дал толчок развитию поисково-спасательной системы и созданию впоследствии Единой государственной авиационной поисково-спасательной службы СССР.

«Его выход в открытый космос, безусловно, был нашим историческим приоритетом, который мы, имея возможность взять, его взяли. Кроме того, в контексте разработки систем корабля «Союз», стыковки, выхода космонавтов в открытый космос и систем для полета к Луне, которая тоже подразумевала стыковку на орбите с переходом космонавта через открытый космос — это был необходимый шаг, чтобы понять, получится ли это у нас. Это был необходимый шаг в создании орбитальных станций и в достижении Луны», — считает Первушин.

Леонов в дальнейшем участвовал в подготовке по так и не реализованным лунно-облетной и лунно-посадочной программам, получил инженерное образование в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Второй раз он оказался в космосе в 1975 году в рамках программы «Союз — Аполлон».

Многолетняя дружба связывала Леонова с американским астронавтом Томасом Стаффордом — они познакомились благодаря этой программе.

Именно с помощью Леонова Стаффорд усыновил двоих детей в России.

«Моя жена давно хотела усыновить мальчиков. В США это невероятно сложный и долгий процесс. Но в этом деле пришел на помощь наш дорогой друг Алексей Леонов», — рассказывал Стаффорд в одном из интервью.

В 1970—1991 годах Леонов был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. С марта 1992 года находился в запасе в звании генерал-майора авиации.

Вскоре после первого полета Леонов все-таки реализовал себя как художник. В 1967 году в сотрудничестве с художником-фантастом Андреем Соколовым он создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему. В 1972 году творческий дуэт выпустил еще одну серию марок.

По мнению Первушина, отдельного внимания заслуживает гуманитарный взгляд Леонова на проблему космоса, восприятие человека как части Вселенной.

«Безусловно, конечно, Леонов стал космистом, к этому его все подталкивало. Как художник-космист, он, с одной стороны показывал, как человечество проникает в космос, с другой — как космос влияет на наши планы, надежды и мечты. Поэтому он, безусловно, выдающийся деятель астрокультуры, и в этом качестве он тоже сохранится в истории», — сказал Первушин.