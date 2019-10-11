«Сталин указал путь»: как Тува просилась в СССР

11 октября 1944 года воюющий Советский Союз прирос 170 тыс. квадратных километров. В состав РСФСР на правах автономной области добровольно вошла частично признанная Тувинская Народная Республика (ТНР), в которой находится географический центр Азии. Население нового советского региона в тот момент составляло 81,1 тыс. жителей. В современной Туве, несколько отличающейся границами от государственного образования первой половины XX века, особенно в восточной части, проживают свыше 320 тыс. человек.

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Согласие Николая II

Русские заинтересовались этими местами в процессе покорения Сибири в XVII веке. Здешних жителей тогда на монгольский манер называли урянхами, а территорию — Урянхайским краем. После Монгольской национальной революции 1911 года тувинская знать раскололась на три фракции: одни нойоны поддержали курс на независимость, другие ратовали за вхождение в состав Монголии, третьи выразили желание проситься в Российскую империю.

Представители последней группы проявили настойчивость и буквально завалили царских чиновников петициями, поэтому 17 апреля 1914 года Николай II написал на докладной записке министра иностранных дел Сергея Сазонова по вопросу о принятии пяти хошунов (военно-феодальный удел) под российский протекторат всего одно слово — «Согласен».

В качестве Урянхайского края Тува пополнила состав Енисейской губернии.

Политическое и дипломатическое управление передавалось иркутскому генерал-губернатору. Тува не стала полноправной частью Российской империи, находясь под протекторатом. Однако инициировавшие сближение нойоны оказались довольны и этим, заложив в честь Николая II — «белого царя» — новую столицу Белоцарск, ныне Кызыл.

По заветам Сталина

В лихолетье Гражданской войны в Урянхайском крае, несмотря на его значительную удаленность от эпицентра событий, кипели страсти не хуже, чем в киношной Малиновке. Сменяя друг друга, сюда вторгались белогвардейские войска Александра Колчака, китайская армия и монгольские формирования. Пытались укрепиться в регионе красные. Однако в Москве отчетливо понимали, что благоприятных условий для советизации в кочевой Туве пока нет. В 1921 году тувинские революционеры при поддержке РККА провозгласили государственный суверенитет. Впоследствии его признали СССР и Монголия, при этом ряд стран мира считал Туву частью Китая. Белоцарск был переименован в Хем-Белдыр.

В 1930-х к власти в ТНР пришли выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока в Москве, лояльные Иосифу Сталину. Получив установку о том, что тувинское общество «созрело» для советизации, они привели в действие меры, характерные для СССР указанного периода: это и чистка правящей Тувинской народно-революционной партии, и коллективизация сельского хозяйства, и антирелигиозные мероприятия.

Генеральный секретарь ТНРП Салчак Тока во многом копировал политику Сталина, которого безоговорочно поддерживал.

Первые против нацистов

Стремясь продемонстрировать свою дружбу и преданность «большому брату», Тува первой в мире — уже 22 июня 1941 года — объявила себя союзником Советского Союза в борьбе против нацистской Германии. В том же году республиканские власти впервые открыто выступили с инициативой об альянсе с Москвой. Пообещав участвовать в борьбе против «фашистского агрессора всеми силами и средствами, не щадя жизни», тувинцы сдержали слово. В следующие три года ТНР поставила в СССР 50 тыс. боевых коней, 750 тыс. голов скота, лыжи, зимнюю одежду, валенки, продукты питания, медикаменты и другие необходимые средства. На поддержку Красной армии был отправлен весь золотой запас республики, а тувинские добровольцы начали пополнять редеющие ряды полков.

И все же Тува продолжала оставаться для советских властей второстепенным направлением. Показательно, что делегацию СССР в ходе государственного визита в республику в 1943 году возглавлял Алексей Бадаев — заслуженный деятель большевистской партии, но давно не имевший никакого реального политического веса хронический алкоголик, поставленный за заслуги перед партией на техническую должность председателя Президиума Верховного Совета РСФСР.

Во время празднеств Бадаев напивался до беспамятства и, как установила позже комиссия Политбюро, «терял чувство всякого личного достоинства, в своем антиморальном поведении опускался до того, что

неоднократно приставал к женщинам и требовал, чтобы «доставили ему баб» для разврата».

Легко представить, какой дикостью такое поведение казалось непьющим тувинским чиновникам. Впрочем, ради достижения цели они предпочитали «закрывать глаза».

Ход Второй мировой войны показал, что ТНР не ошиблась с выбором стороны. Наконец, 17 августа сессия Малого Хурала сделала примерно то же, что феодальные нойоны по отношению к правительству Николая II 30 годами ранее — подготовила декларацию о вхождении в состав СССР и обратилась с ходатайством в Верховный Совет с просьбой принять ТНР на правах автономной области РСФСР.

«При братской помощи великого русского народа»

«Тяжела и беспросветна была жизнь тувинского народа под властью феодалов и иностранных империалистов, — утверждалось в тексте документа. — Жестокий гнет довел тувинских аратов (крестьяне-скотоводы. – «Газета.Ru») до страшной нищеты и вымирания. Яркие лучи Великой Октябрьской социалистической революции через высокие горы и дремучие леса дошли до Тувы и осветили путь тувинского народа к освобождению.

В 1921 году трудовой тувинский народ поднялся против своих вековых угнетателей и при братской помощи великого русского народа совершил Национально-освободительную революцию.

Вместо феодальной Тувы была создана ТНР. Тувинский народ начал новую, свободную жизнь. За 23 года после революции неузнаваемой стала республика. Больших успехов добился тувинский народ под руководством партии и правительства. Неоценимую помощь получил он от своего великого брата — советского народа».

Далее следовали описания того, как «привольно пасутся стада трудовых аратов на свободной тувинской земле» и «зреет на полях обильный урожай, растет в стране молодая промышленность». По мнению составителей ходатайства, «все, что имеет тувинский народ, получил он в борьбе и труде, при помощи советского народа, идя по великому пути, указанному Лениным и Сталиным».

Выдержав двухмесячную паузу, 11 октября 1944 года Президиум Верховного Совета СССР под председательством Михаила Калинина, реальной власти у которого было не больше, чем у Бадаева, зато всесоюзного авторитета — хоть отбавляй, удовлетворил ходатайство и предложил ВС РСФСР принять ТНР.

«Процесс вхождения в состав СССР был естественным»

Референдум для выявления позиции тувинского народа по основополагающему вопросу не проводился. Однако официально принято считать, что вхождение Тувы в состав России было абсолютно добровольным и, более того, давно желанным. Ряд авторов называет процесс 75-летней давности «аннексией» или «принуждением». С ними не согласна кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Тувинского института КОПР СО РАН, начальник отдела науки в Улан-Баторском филиале РЭУ имени Плеханова Марианна Харунова.

«Я считаю, что в целом все происходило действительно так, как это описано в учебных пособиях, — подчеркнула она в беседе с «Газетой.Ru». — К 1944 году ТНР уже имела очень тесные связи с Советским Союзом. Политическая система в республике, определяющая остальные сферы общественной жизни, была выстроена по принципам политической системы СССР.

В Туве уже давно проживало русскоязычное население, по разным причинам когда-то переехавшее сюда из царской, а затем советской России.

Таким образом, процесс вхождения в состав СССР был естественным, поскольку это событие имело объективные исторические предпосылки, многие из которых сформировались еще на рубеже XIX-XX веков».

75 лет с Россией

14 октября того же года Президиум ВС РСФСР — им руководил уже не Бадаев, а Николай Шверник, будущий близкий соратник Никиты Хрущева, участник суда над Лаврентием Берией и глава комиссии по реабилитации жертв сталинских репрессий — издал указ «О принятии Тувинской Народной Республики в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». Началась жизнь тувинцев при советском строе. 17 лет спустя Тувинская АО была преобразована в Тувинскую АССР.

«В исторических исследованиях о включении Тувы в СССР можно обнаружить информацию о том, что этот вопрос прорабатывался на уровне правительств двух государств, а также изучалось мнение местного населения. Сами жители республики интересовались тем, что изменится в их жизни, можно ли будет учиться в Советском Союзе, что будет с тувинским языком и т. д., — отметила историк Харунова. — Однако не стоит забывать, что это был 1944 год. Шла Вторая мировая война.

Русское население республики было мобилизовано на фронт. Уходили добровольцами и тувинцы.

Население республики оказывало огромную материальную поддержку СССР во время войны. Люди жили в условиях военного времени. В такой ситуации референдум не проводился, так что точных цифр о поддержке или отрицании этого события нет. Но в целом, я думаю, население не было против вхождения в состав СССР. Люди верили в лучшее. Хотя, конечно, общество всегда разнородно. Кроме сторонников вхождения ТНР в состав СССР были и некоторые противники. В архивных документах их называли «классовыми врагами», феодалами, ламами, шаманами».