«Прохиндейство чистой воды»: как «лечил» Кашпировский

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в городе Хмельницком Украинской ССР. Окончив Винницкий медицинский институт, 25 лет проработал психиатром. Затем стал психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике, руководителем Международного центра психотерапии в Киеве.

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27 июля 1989 года Кашпировский впервые выступил в концертной студии Останкино. Затем, в течение года, на Центральном телевидении прошли шесть передач «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», во время которых он якобы вылечил от самых разных заболеваний около 10 миллионов человек.

Впервые передача вышла в утреннем эфире 9 октября 1989 года. Сеанс «исцеления» Кашпировский провел перед несколькими сотнями людей, собравшихся в студии. Затем передачи выходили раз в две недели по воскресеньям.

Сам Кашпировский в своем выступлении назвал сеанс «актом специфического психотерапевтического воздействия» и заявил, что «лечебное влияние» происходит «с первой секунды общения».

Также он заверил зрителей, что на очных сеансах он избавлял пациентов от склеродермии, паховых грыж, а после встречи в Останкино и последующего телесеанса у людей проходили бородавки, опухоли груди и рассасывались послеоперационные шрамы.

«Уже сейчас начался процесс исцеления от целого ряда заболеваний. И я умышленно не называю каких, потому что жду резких изменений со стороны больных, страдающих и мастопатией, и фибромиомой, страшными ожогами, родимыми пятнами, болезнями суставов. И сегодня наш сеанс не носит какой-то определенной акцентуации на том, что проходит какое-то определенное заболевание... — говорил Кашпировский. — Моя фантазия рисует мне, сколько людей сейчас прекратили крик в ожоговых отделениях! Сколько онкобольных перестали скрипеть зубами от боли! Я вижу, у скольких людей пропал страх, навязчивые мысли, — те, которые мучили их больше, чем ожоги».

Под конец телевизионный психотерапевт выразил надежду на торжество «космического разума» и добавил — «не допускаю никаких извращенных реакций. Даю установку только на нормальный ответ».

Сеансы Кашпировского получили огромную популярность в СССР. Он утверждал, что якобы запускает в организме систему саморегуляции, которая и способствует излечению от болезней и избавлению от боли — похожую риторику используют представители многих псевдонаучных направлений в медицине.

«В мое время, в период величайшей политизации и раздражения, мы пустили целый ряд программ, направленных на утешение, — Анатолия Кашпировского, Аллана Чумака. Но очень скоро от того же Кашпировского пришлось отказаться, поскольку стало ясно, что это прохиндейство чистой воды», — вспоминал позже Михаил Ненашев, председатель Гостелерадио СССР.

После телепередач Кашпировский принялся разъезжать по стране, проводя «оздоравливающие» сеансы. Он был популярен в Польше и Вьетнаме, даже выступал в ООН, предлагая свои методы борьбы с последствиями радиоактивного облучения, рубцами и СПИДом.

Главным конкурентом Кашпировского был Аллан Чумак. Целители друг друга взаимно недолюбливали.

Кашпировский считал Чумака «неучем» и «шарлатаном».

«Чумак никакой не целитель. Я создал его своим умом. А телевидение сделало из него бизнес», — говорил он.

«Никакого конфликта нет. У него своя жизнь, у меня — своя. Встречались несколько раз. Ну, поговорили, и все. Мы диаметрально противоположные, что мне с ним обсуждать? Он действует с помощью гипноза, а это насилие, которого я не приемлю», — отзывался о Кашпировском Чумак.

В 1993 году Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР, но вскоре перебрался в США и решил выйти из франкции, обвинив Жириновского в расизме и пропаганде войны.

В 1995 году он пытался вести переговоры между федеральными силами и террористами во главе с Шамилем Басаевым во время теракта в Буденновске.

«Кашпировский был тем, кто пообещал сначала всех их усыпить и загипнотизировать, а в конце концов, когда он увидел всю эту кровь, увидел этих заложников, которые по 20—30 человек были в палате, измождённые, перепуганные, ему там стало плохо, и его на руках оттуда буквально вынесли», — писал потом в своей книге «Буденновск: десять лет спустя» бывший межрайонный прокурор города Сергей Гамаюнов.

Хотя пик популярности Кашпировского давно прошел, он гастролирует по России и соседним странам с сеансами целительства до сих пор — на его сайте можно найти и расписание визитов в разные города, и съемки чудесных исцелений от спинно-мозговой грыжи, цистита, аллергии, рака, а также многочисленные комментарии восторженных почитателей его «дара».