По приказу Гитлера: за что убили короля Югославии

Убийство в Марселе 9 октября 1934 года шокировало весь мир и, должно быть, обрадовало Адольфа Гитлера, который, по одной из версий, являлся вдохновителем или заказчиком преступления.

Реклама

Покровитель Бунина и враг нацистов

Король Александр I из династии Карагеоргиевичей, получивший образование в Швейцарии и Санкт-Петербурге, являлся крупнейшей фигурой в истории сербской и югославской монархии. Фактически возглавив страну в канун Первой мировой войны, став регентом при престарелом и отошедшем от дел отце Петре I, он взял на себя функции главнокомандующего армией, а после победы Антанты сумел удержать под своей властью разношерстное общество своей страны – с той же степенью успешности и на такой же продолжительной исторической дистанции это удалось, помимо него, лишь коммунистическому лидеру Иосипу Броз Тито. В поздние годы своего правления Александр I симпатизировал сербскому национализму и ориентировался во внешней политике на Францию. Одновременно король покровительствовал русской эмиграции и выделял пособия для лучших умов дореволюционной России, даже если они выбрали местом проживания другие страны.

Так, на финансовую помощь Александра I существовали Иван Бунин и Константин Бальмонт.

Министр иностранных дел Франции Луи Барту одним из первых на Западе осознал опасность усиления нацистов в Германии и приступил к созданию антигитлеровского лагеря. Опытный политик, во второй раз возглавивший французскую дипломатию, а еще до Первой мировой работавший в кресле премьер-министра, в условиях нарастания угрозы агрессии со стороны Третьего рейха желал сближения с Советским Союзом, перед лицом общего врага отодвигая на второй план идеологические расхождения. Наркоминдел Михаил Литвинов оставил о своем «буржуазном» коллеге весьма теплые воспоминания.

«Его публичные выступления отличались прямотой, серьезностью и убедительностью. Он не прибегал к дипломатическим фразам в ущерб смыслу и ясности своих выступлений. Благодаря его уму, остроумию и всестороннему образованию беседы с ним доставляли всегда истинно эстетическое наслаждение», — отмечал советский дипломат.

О подготовке покушения было известно заранее

Усилия Барту по организации системы коллективной безопасности в Европе вызывали раздражение у нацистов и их сателлитов – хорватских усташей, которые не смирились с вовлечением своей нации в единое Югославское королевство. Идеи французского министра по привлечению на свою сторону Италии и, возможно, Австрии, по мнению ряда историков, сильно раздражали руководство Германии, видевшее в деятельности Барту помеху для реализации собственных замыслов. Противником югославской монархии считали себя пришедшие к власти в Болгарии правые силы. Фашистская Италия оказывала поддержку усташам, не скрывавшим планов убить Александра I.

Целью Барту являлось всеобщее примирение, достижение компромисса и сдерживание Гитлера.

Предстоящий визит короля Югославии в Марсель широко освещался в европейской прессе, причем слухи о подготовке покушения появились заблаговременно. В МИД Франции опасались, что портовый город на Лазурном берегу – худшее место для проведения такой встречи. В целях безопасности Александр I отправился в Марсель морским путем на эскадренном миноносце «Дубровник».

Прибывшие в город за несколько часов до своего короля представители двора удивились масштабным мерам безопасности, предпринятым полицией Франции. По обеим сторонам улиц на маршруте следования кортежа с десятиметровым интервалом были расставлены сотрудники. Согласно программе визита, Александр I должен был находиться в Марселе три часа. Одним из важнейших пунктов значилось возложение венков к монументу французским военным, погибшим на Балканах в том числе и за Сербию в Первой мировой войне – это символизировало дружбу и теснейшее сотрудничество двух стран.

Выстрелы в грудь короля Александра

9 октября 1934 года, около 14:00, приветствуемый артиллерийским салютом «Дубровник» вошел в марсельский порт: в наше время это место получило широкую известность в связи с грандиозным побоищем российских и английских футбольных фанатов перед матчем сборных на чемпионате Европы-2016.

Александр I сошел с трапа в адмиральском мундире и тут же попал в объятия Барту и военно-морского министра Франции Франсуа Пьетри.

После торжественных речей компания направилась к автомобилю, это был небронированный ландо Delage черного цвета с большими окнами и широкими подножками во всю длину машины, от переднего до заднего крыла, и откидным верхом в задней части салона. По мнению Барту, который, конечно, куда лучше разбирался в дипломатии, чем в вопросах безопасности, открытая машина должна была продемонстрировать публике полную расположенность югославского короля к Франции и позволить лучше увидеть высокого гостя.

Вместо положенного по протоколу эскорта мотоциклистов машину сопровождали только два кавалериста, державшиеся на расстоянии. А вопреки стандартной в таких случаях скорости в 20 км/ч Delage двигалась как улитка – всего 4 км/ч.

В 16:20, когда кортеж достиг площади Биржи, навстречу автомобилю из толпы выбежал человек. Один из конных полицейских попытался перекрыть ему путь, однако лошадь встала на дыбы.

Убийца пробежал мимо нее, запрыгнул на подножку автомобиля и произвел два выстрела – обе пули попали в грудь Александра I.

Обливаясь кровью, он сполз вниз по сиденью. Третий выстрел ранил Барту в руку. Сопротивление нападавшему попытался оказать находившийся в салоне французский генерал Жорж. В ответ нападавший отправил в него четыре пули. Последний выстрел пришелся в бросившегося к машине полицейского.

Неожиданные подробности

«До убийства короля никто не знал, насколько опасными могут быть усташи, — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» житель Белграда Мирослав Павлович. — После случившегося они поняли, что сербы не смогут отомстить. Независимое государство Хорватия, лагерь смерти Ясеновац и все зверства в период 1941-1945 годов, организованные усташами, уходят корнями в Марсельское убийство. Идеи усташей живы среди части хорватского населения и сегодня».

Террориста удалось быстро схватить: кавалерист из группы сопровождения наконец справился со своей лошадью и дважды ударил убийцу саблей по голове. Упав на мостовую, он получил еще несколько ранений от полицейских. Личность нападавшего установили в оперативном порядке. Им оказался болгарин по происхождению Владо Черноземский, член македонской националистической организации, плотно сотрудничавший с усташами – террорист работал инструктором в тренировочном лагере хорватских фашистов в Италии.

На следующий день он скончался в тюрьме от нанесенных побоев – медицинскую помощь ему оказывать не стали.

Только через какое-то время открылись истинные масштабы ЧП. Явно поддавшись панике и открыв беспорядочную стрельбу, полицейские застрелили двоих горожан, стоявших в толпе, а еще десять получили ранения различной степени тяжести.

Уже после Второй мировой войны одна из немецких газет со ссылкой на обнаруженное письмо Германа Геринга сообщила о том, что теракт был подготовлен с личной санкции Гитлера, а операция имела название «Тевтонский меч». В дальнейшем эта версия не получила официального подтверждения.

40 лет спустя, в 1974 году неожиданно выяснилось, что министра Барту убил отнюдь не Черноземский. Передовая для того времени судебно-медицинская медицина установила, что противник нацистов погиб от пули сотрудника французского МВД.