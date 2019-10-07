«Поворотный пункт в истории Европы»: как Сталин одобрил ГДР

7 октября 1949 года на территории Советской зоны оккупации возникла Германская Демократическая Республика – ГДР. Ее создание стало ответом на провозглашение 23 мая того же года на базе американской, британской и французской оккупационных зон сепаратного западно-германского государства – ФРГ. В административном отношении новое государственное образование делилось на пять земель. Восточный Берлин имел статус отдельной административно-территориальной единицы.

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Работа над конституцией будущей страны началась за несколько месяцев до учреждения ГДР. В разработке положений не обошлось без участия Иосифа Сталина.

«Конституция не должна быть слишком демократичной, чтобы не отпугивать людей, но достаточно демократичной, чтобы ее приняли лучшие элементы Востока и Запада»,

— указывал вождь народов, затягивая на советскую орбиту большой кусок поверженного Третьего рейха с населением порядка 16 млн человек.

За одобрением и согласованием восточногерманского проекта Сталиным лидеры будущей ГДР в сентябре 1949 года летали в Москву, где каждый получил задание.

В политическом отношении опорой нового строя стала Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ), возникшая путем объединения коммунистов с социал-демократами. В ГДР действовали и другие традиционные для немецкого общества партии. Все они, включая Христианско-демократический союз Германии, объединялись в Демократический блок и заявляли о приверженности идеалам социализма.

Правительство СССР передало ГДР функции управления, принадлежавшие Советской военной администрации. Президентом был избран Вильгельм Пик, личность неоднозначная.

Коммунист с солидным стажем, лично знакомый с Владимиром Лениным, он, возможно, был причастен к убийству Карла Либкнехта и Розы Люксембург 15 января 1919 года в Берлине.

Показания Пика, полученные после ареста, могли помочь фрайкоровцам установить место нахождения лидеров Коммунистической партии Германии. В послевоенном СССР, равно как и в ГДР официальной считалась версия об успешном побеге Пика из-под конвоя. Подозревать лидера государства в том, что тридцатью годами ранее он предал своих товарищей в обмен на свободу, было строжайше запрещено.

11 октября Пик принес присягу: «Я клянусь, что буду посвящать свои усилия на благо немецкого народа, защищать конституцию и законы республики, выполнять свои обязанности добросовестно и при полном соответствии с законом».

Кресло председателя Совета министров занял бывший социал-демократ Отто Гротеволь, который мог быть причастен к покушению на Адольфа Гитлера в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер» 8 ноября 1939 года. Изначально он не поддерживал слияние СДПГ с КПГ, однако после визита в штаб-квартиру советской оккупационной администрации в Карлсхорсте, как поговаривали, вернулся «совершенно другим человеком». Разговор, содержание которого так и осталось тайной, поднял Гротеволя в плане влияния на политические процессы в стране выше Пика.

13 октября Сталин направил Пику и Гротеволю послание: «Разрешите приветствовать вас и в вашем лице германский народ с образованием Германской Демократической Республики. Создание ГДР является поворотным пунктом в истории Европы. Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой войне понесли германский и советский народы, что эти два народа обладают наибольшими потенциалами в Европе для совершения больших акций мирового значения.

Если эти два народа проявят решимость бороться за мир с таким же напряжением своих сил, с каким они вели войну, то мир в Европе можно считать обеспеченным».

Карьера обоих во главе Восточной Германии продлилась до 1960 года: Пик умер на боевом посту, а Гротеволь отошел от активной деятельности из-за тяжелой болезни.

Помимо регулярных побегов своих жителей на Запад, ГДР ассоциировалась во всем мире с двумя эксклюзивными «брендами» – тайной полицией и «грязным» спортом. Спецслужба, более известная как «Штази», была организована в феврале 1950 года по образу и подобию советского МГБ и в период «холодной войны» прославилась как одна из наиболее эффективных структур подобного рода наравне с КГБ и ЦРУ. Агенты «Штази» проникли во все сферы государства.

«Неважной информации не существует» — гласил их девиз.

Немалых достижений добились атлеты ГДР, где спортивной отрасли придавалось первостепенное значение. Особенно результативно восточные немцы выступали в легкой атлетике, плавании и академической гребле, гребя медали Олимпиад в этих видах лопатами. По образу СССР создавались спортивные общества по профессиональному признаку: «Форвертс» (армия), «Динамо» (полиция), «Висмут» (шахтеры»), «Локомотив» (железнодорожники).

Впоследствии вскрылась грандиозная афера: за высокими показателями спортсменов скрывалась беспрецедентная по масштабам допинговая программа.

«Братская дружба связывает спортсменов ГДР со спортсменами СССР и других стран социалистического лагеря. Спортсмены СССР и ГДР неоднократно проводили совместные тренировки, советские и немецкие специалисты по спорту обменивались опытом работы», — сообщала в 1960-х советская пропаганда.

На заре становления спортивной системы Восточной Германии руководство республики обвиняло «реакционеров из ФРГ» в попытках «помешать выходу представителей ГДР на международную спортивную арену и присвоить себе исключительное право выступать от всей Германии на интернациональных соревнованиях». Напряженность в отношениях двух Германий наблюдалась с самого момента их появления на политической карте Европы не только в спорте.

Особенно остро стоял вопрос о статусе Берлина, западные секторы которого представляли собой анклав внутри ГДР.

После отказа от предложения американских военных деблокировать Западный Берлин с помощью армии был организован воздушный мост: тяжелые транспортные самолеты США бесперебойно доставляли сюда товары, прежде перевозившиеся поездами.

Отношения между республиками оставались враждебными на протяжении десятилетий. ФРГ до 1970 года отказывалась признать ГДР, а «германская проблема» являлась одним из главных источников международной напряженности. При этом, начиная с 1960-х, было достигнуто заметное увеличение объема товарооборота. Кроме того, ФРГ служила прибежищем для тысяч немцев, бежавших из ГДР в 1950-х.