Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?

Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) собирается разработать недорогой транспортный корабль, который сможет доставлять грузы на Международную космическую станцию и возвращать их на Землю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на саму компанию. В настоящее время у России нет многоразовых космических кораблей.

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«Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций Роскосмос, Росатом и Ростех», — сказали в МТКС. Корабль получит имя «Арго» в честь судна, на котором в поисках Золотого руна по древнегреческой мифологии отправились аргонавты.

Корабль будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата,

способного доставлять до двух тонн груза на МКС и возвращать до одной тонны груза, а также одноразового двигательного отсека.

Планируется, что назначенный ресурс корабля составит 20 циклов запусков и посадок. Корпус корабля планируется собирать из композитных материалов, для чего планируется построить сборочно-производственный комплекс. В качестве возможных площадок рассматриваются территории в Казахстане, Воронеже и Подмосковье. Стоимость цикла использования корабля, включающего изготовление в расчете на количество использований, работы по подготовке к запуску, эксплуатацию в полете, посадку и подготовку к новому предполетному циклу, составит около 11,5 миллиона долларов.

Компания «Международные транспортные космические системы» организована выходцами из S7 Space. Известно, что разработкой нового корабля будут руководить Николай Брюханов — ранее генконструктор разрабатываемого Роскосмосом корабля «Федерация», переименованного недавно в «Орла».

После увольнения из Ракетно-космической корпорации «Энергия» Брюханов ушел в S7 Space, но после смены руководства покинул эту компанию. Вместе с ним в новую компанию из S7 Space перешли и назначенные на должности председателя совета директоров Сергей Сопов и гендиректора компании Дмитрий Кахно.

Критически относится к планам Роскосмоса Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики.

«Это — презентация того, чего никогда не будет. Ведь S7 и после покупки платформы «Морской старт» ничего сделано не было, кроме презентации, — пояснил он «Газете.Ru». — Первый вопрос — а кому нужен этот корабль? Во-первых, он не нужен нам, поскольку у нас есть корабль «Прогресс», и даже наш последний разрабатываемый корабль «Союз» вместо груза возил на МКС бесполезную тяжелую игрушку. В принципе американский сегмент МКС развивается, и можно надеяться, что там возрастет грузопоток, но ведь для этого уже есть как минимум два корабля.

Так что на него просто не будет спроса».

В настоящее время США доставляют свои грузы на МКС при помощи кораблей Dragon разработки частной компании SpaceX и Cygnus разработки компании Orbital Sciences Corporation.

Помимо России и США грузы на МКС доставляет Япония. Так, накануне японский корабль HTV-8 (Kounotori 8 - «Белый аист 8») успешно состыковался с МКС, доставив на станцию более четырех тонн груза.

Летные испытания нового российского корабля планируется начать уже в 2023 году его запуском без груза. По предложению Роскосмоса должен быть проработан вариант начала летных испытаний корабля на ракете «Союз-2.1б», а с 2026 года начать регулярные запуски к МКС с использованием разрабатываемой госкорпорацией новой ракеты «Союз-5». При этом применение более грузоподъемного носителя позволит дополнительно доставлять на МКС до 3,5 тонны груза в негерметичном отсеке.

Всего для транспортного обеспечения МКС планируется построить три корабля. Их возможностей должно хватить до 2036-го года.

Скептически отнесся эксперт к перспективе производить новый корабль по более низкой, чем у конкурентов, цене. «Откуда они знают, сколько он будет стоить? Нарисовали корабль, нарисовали цену, а такие проекты всегда выходят дороже, — пояснил Моисеев, оценив разработку такого корабля примерно в миллиард долларов. — При этом миллиард долларов — это оценка для РКК «Энергия», которая имеет опыт создания подобных кораблей, и всю инфраструктуру — станки, цеха и прочее. А тут за корабль берется система, которая такой космической инфраструктуры не имеет».

Запланированное использование новых кораблей до 2036 года поднимает вопрос о перспективах продолжения службы МКС, чье гарантированное пребывание на орбите согласовано межгосударственными договорами лишь до 2024 года. «Тогда кто-то должен позаботиться о том, чтобы МКС просуществовала до 2036 года. Это возможно, однако для этого нам надо вложить куда большие деньги, чтобы заменить наш модуль «Заря», который до 2036 года точно не дотянет», — резюмировал Моисеев.