«Не вижу признаков»: Маск рассказал об инопланетянах

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск в ночь на воскресенье предался философским рассуждениям о необходимости освоения человеком космического пространства и возможности существования разумных цивилизаций в нашей части галактики.

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Рассуждения на эту тему он вел на площадке в Техасе, где презентовал собранный образец ракеты Starship, с помощью которого он намерен осуществлять полеты к Марсу. Трансляция мероприятия велась на сайте компании SpaceX.

«Насколько нам известно, мы единственные разумные существа. Могут быть другие формы жизни, но мы не видели их следов.

Я не видел никаких признаков инопланетян»,

— заявил Маск, говоря о перспективах полета человека за пределы Земли – в частности, в сторону Марса и Сатурна.

По его словам, слухи о том, что военные прячут пришельцев в так называемой «Зоне 51», к штурму которой недавно призывали в интернете, являются популярным мемом.

Илон Маск известен, как энтузиаст скорейшего освоения космоса, в ходе своего выступления он призвал человечество стать «космической цивилизацией» и сделать космические полеты такими же доступными, как путешествия на самолетах.

Он напомнил, что осталось «всего семь сотен миллионов лет» до того, как Солнце разрушит Землю, и по этой причине человечеству необходимо нацелиться на создание устойчивых поселений на таких планетах, как Марс. В этом свете он отметил важность сохранения человеческого сознания, которому, как феномену, повезло возникнуть на нашей планете, возраст которой оценивается в 4,5 млрд лет.

«С точки зрения эволюции, если бы на зарождение сознания на Земле потребовалось на 10% больше времени, оно бы не возникло вовсе, будучи сожженным Солнцем», — сказал Маск во время своей 40-минутной презентации. – Похоже, что сознание – весьма редкая и ценная штука, и мы должны предпринять все усилия, чтобы сохранить свет сознания. Лишь сейчас, спустя 4,5 млрд лет, окно открывается. Ждать еще долго и возможно, оно не будет открыто долго. Я сам оптимист по природе, и считаю,

что мы должны стать мультипланетной цивилизацией, пока оно еще открыто».

Выступление Маска состоялось ровно спустя 11 лет после первого старта его ракеты Falcon-I, которая вывела полезную нагрузку в космос.

Однако главной темой выступления стала презентация ракеты Starship, ее образец под номером Mk1 является прототипом тяжелой ракетной системы, которая в будущем, как надеется Маск, сможет отправлять до сотни человек в направлении Луны или Марса. Вместе с мощным носителем эта система будет высотой в 118 метров и станет полностью многоразовой, что позволит сократить затраты на ее использование. Именно с помощью этой системы Маск планирует отправить в начале 2020-х годов первую группу людей в пилотируемый полет вокруг Луны.

«Starship позволит нам заселить другие миры». – написал Маск в твитере.

С момента основания компании SpaceX в 2002 году предприниматель говорил, что главная цель бизнеса – помочь человечеству стать мультипланетным видом. С тех пор на этом пути ракетный бизнес Маска достиг немалых успехов, была создана частично многоразовая ракета Falcon 9 и Falcon Heavy rockets, многоразовый грузовой корабль Dragon и в настоящее время достраивается пилотируемый корабль Crew Dragon, на котором астронавты смогут добираться до Международной космической станции.

Однако главной целью для него остается достижение Марса.

«Это скорейший способ для устройства устойчивого города на Марсе», — сказал Маск, имея в виду свою новую ракетную систему.

Концепция Starship претерпела эволюцию начиная с сентября 2016 года, когда была впервые представлена Маском. Планируется, что ракета-носитель Super Heavy будет оснащена 37 двигателями Raptor, и сможет совершать вертикальную посадку либо на площадке на суше, либо на специальной борже в океане. А сам корабль Starship, чье название было оглашено впервые в 2018 году, будет оснащен шестью такими двигателями.

По словам Маска, корабль может впервые быть запущен на орбиту Земли уже через полгода. А если все пойдет по плану, первые пилотируемые пуски могут состояться уже в следующем году.

Ранее в сентябре компания SpaceX осуществила летные испытания демонстратора Starhopper, который был поднят на высоту 150 метров новым кислород-метановым двигателем Raptor.