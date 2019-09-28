Младенец о двух головах: кто родился на Украине

В городе Черновцы на Украине произошел уникальный случай рождения сиамских близнецов. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на главного врача роддома №2 Альберта Курицына.

По его словам, в ночь на 28 сентября в его роддоме родились близняшки, у которых одно тело, но две головы.

По словам медика, роженица приехала из Черновицкой области, у нее это первая беременность. Он отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

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«Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности», – сказал главврач. Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице.

«Роды начались преждевременно – в 33 недели», – сказал Курицын. Врач отметил, что этот случай является редким не только для Украины, но и для мира. «Хоть я и давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией», – сообщил главный врач. Сейчас сиамские близнецы находятся в родильном доме на улице Ровенской, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.

Сколько у близнецов общих органов, не сообщается.

В начале сентября в Индии, в городе Тонка, родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Они расположены на ее груди и животе. Также у новорожденной были диагностированы проблемы с дыханием. Врачи пришли к выводу, что у 24-летней мамы, которая родила девочку и мальчика, изначально должна была быть тройня. Однако выжили лишь два плода, а третий объединился с одним из них.

Ранее случай, похожий на украинский, произошел в Йемене. Там появились на свет Абдул-Халид и Абдул-Рахим, сиамские близнецы, которые имеют отдельные головы, позвоночники, легкие, сердца и пищеварительную систему, но имеют общую печень, а также две почки, две ноги и две руки.

Йеменские врачи обратились в ООН с просьбой организовать эвакуацию новорожденных мальчиков-близнецов, которые срочно нуждались в лечении за границей. По словам врачей, сиамские близнецы не выживут, если они останутся в Йемене, где система здравоохранения была разрушена в годы гражданской войны. В итоге из-за невозможности отправки близнецов за границу они скончались.

Другой редкий тип сиамских близнецов, сращение головами — краниофагия — у сиамских близнецов происходит лишь в 2-6% случаев.

Чаще всего сиамские близнецы — это торакопаги и омфалопаги. При таких патологиях дети срастаются в области грудной клетки и имеют общее сердце или другие органы. На них приходится более трети от всех случаев рождения сиамских близнецов.

Торакопаги могут срастаться в различной степени, от вариантов, позволяющих хирургическое разделение, до случаев, не совместимых с жизнью.

По статистике, сиамские близнецы рождаются довольно редко – примерно 1 раз на 200 тыс. родов.

Происходит это из-за неудавшегося деления яйцеклетки. Первое упоминание о сиамских близнецах датируется 179 годом н.э., оно появилось в китайской летописи Хоу Ханьшу. К XIX веку сиамские близнецы нередко становились «звездами» в шоу уродов. Те из них, кто доживал до 20-30 лет, имели неплохой доход и иногда даже заводили семьи.

Самыми известными в СССР и России сиамские близнецами стали ишиопаги Маша и Даша Кривошляповы, сросшиеся в области брюшной полости и имевшие один таз и одну пару конечностей на двоих. Женщины прожили 53 года, получили начальное образование, научились ходить. От операции по разделению они отказались. Возможно, их жизнь продлилась бы дольше, но из-за злоупотребления алкоголем у Марии остановилось сердце и она умерла.

Так как у сестер была общая кровеносная система, через 17 часов скончалась и Дарья.

У других сиамских близнецов, сестер Эбигейл и Бриттани Хенсел из США, жизнь сложилась лучше. У родившихся в 1990 году девушек на двоих один торс, две руки, две ноги и три легких. Они смогли научиться не только ходить, но и водить машину, ездить на велосипеде, плавать и играть на фортепиано. Девушки получили высшее образование и работают в начальной школе, обучая детей математике.

Их ровесницы из Киргизии, Зита и Гита Резерхановы, были успешно прооперированы. Каждая из них осталась с одной ногой и была вынуждена ходить с протезом. В 2015 году Зита умерла от полиорганной недостаточности. Гита жива до сих пор.