Потепление отменяется? Климатологов уличили в ошибке

На фоне всемирного обсуждения феномена Греты Турнберг и ее выступления в ООН, посвященного потеплению климата, незамеченным прошло событие, имеющее непосредственное отношение к обсуждаемой теме. Престижный научный журнал Nature отозвал статью,

где ученые били тревогу в связи с тем, что, по их расчетам, мировой океан нагревается куда быстрее, чем ожидалось.

Эта статья была опубликована год назад и сразу привлекла внимание, в том числе критиков, которые нашли в ней ошибки. Работа была посвящена оценкам тепловой энергии, которую мировой океан поглощал в период с 1991 по 2016 под. В ней ученые под руководством Лоры Респланди оценили ежегодное поглощение энергии океаном в 13 зеттаДжоулей (3*1021Дж), что на 60% превышало оценки, сделанные ранее экспертами Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (IPCC).

Реклама

По словам соавтора работы Ральфа Килинга, профессора Института океанографии Скриппса, мировой океан поглощает порядка 90% всех излишков тепла на Земле, поэтому знание абсолютной величины этого тепла поможет ученым точнее определить параметры глобального потепления. В своей работе авторы применили новый метод оценки. Прежние расчеты ООН строились на анализе миллионов измерений температуры океана, однако наличие непокрытых датчиками участков добавляло таким оценкам неопределенности.

Респланди с коллегами разработала новый метод, построенный на оценке содержания кислорода и углекислого газа в атмосфере Земли. Решение ученых основано на том факте, что, чем теплее вода океана, тем хуже в ней растворяются кислород и углекислый газ. Иначе говоря — чем теплее океан, тем активнее он выделяет в атмосферу указанные газы, и по их содержанию можно судить о его нагреве.

Выводы ученых тогда были подхвачены мировыми СМИ, однако вскоре последовала критика опубликованных оценок. Голос подал британский исследователь Ник Льюис, который выразил сомнение в точности климатических моделей, использованных учеными.

«Открытие Респланди было отрецензировано и опубликовано в ведущем научном журнале и получило широкую огласку в англоязычных СМИ. Несмотря на это, беглый просмотр первой страницы достаточен, чтобы усомниться в аккуратности результатов. Нескольких часов анализа и вычислений, основанных только на опубликованной информации, было достаточно,

чтобы найти несомненно серьезные (но конечно ненамеренные) ошибки в подсчетах», — заявил критик.

Килинг тогда согласился с тем, что допустил ошибку в подсчетах кислорода, и после этого в статью были внесены исправления: «Мы хотим предупредить читателей, что авторы проинформировали нас об ошибках в статье. Смысл их в том, что неопределенности в нагреве океана существенно недооценены».

Теперь же, спустя более десяти месяцев после публикации, журнал Nature решил отозвать проблемную статью –

редакция посчитала, что допущенные ошибки оказались слишком грубы.

«Вскоре после публикации из комментариев Николаса Льюиса мы поняли, что наши оценки погрешности были недооценены.. Вдобавок, мы обнаружили несколько более мелких ошибок в анализе погрешностей. И хотя исправление этих ошибок не привело к существенному изменению оценки потепления океана, погрешность выросла в четыре раза… Журнал Nature предложил нам отозвать статью, с чем мы согласились», — сообщили авторы, пообещав опубликовать исправленную статью в другом журнале.

Ничего удивительного в отзыве статьи не видит Сергей Гулев, соавтор IV и V оценочных докладов IPCC, заведующий Лабораторией взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климата Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

«Изменения теплосодержания Мирового океана — с одной стороны крайне важный климатический параметр, а с другой — очень трудно определяемый с требуемой точностью, поскольку количество глубоководных измерений в океане крайне ограничено. В этом смысле неудивительно желание авторов отозванной статьи попробовать получить достоверные оценки, исходя из косвенных, но физически непротиворечивых характеристик. Однако эти характеристики, основанные на использовании геохимических параметров, связанных с углеродным циклом, могут оказаться еще менее точными, чем инструментальные наблюдения гидрологических характеристик. Эти неопределенности и привели к отзыву статьи, — рассказал Гулев «Газете.Ru».

— Никакой особой трагедии здесь нет — это лишь подчеркивает трудность проблемы.

У ученых нет сомнений в росте температур и теплосодержания океана, но есть существенные расхождения в количественных оценках».

По его словам, система океанических буев АРГО, существующая в полном виде примерно с 2006 года, является очень важным компонентом мониторинга океана, но чтобы заглянуть хотя бы в 1990-е годы, ученым надо обращаться или к данным с низкой репрезентативностью, или к косвенным данным.

Почему журналу Nature понадобилось 10 месяцев на отзыв статьи?

Ответ на этот вопрос блогу Retraction дала представитель журнала Лиза Буше: «Обычно, когда возникают сомнения в опубликованных работах, от авторов или других ученых, мы тщательно их разбираем, согласно принятому процессу, консультируясь с авторами и советуясь с рецензентами и другими сторонними экспертами. Эти вопросы часто очень сложные, и в результате редакторам может потребоваться время, чтобы разрешить их».

Спустя два дня после отзыва об этом не написало ни одно англоязычное СМИ.