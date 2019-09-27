Дети в горе: стволовые клетки стухли в холодильнике

В Детской больнице Лос-Анджелеса стволовые клетки 56 больных раком детей стали непригодны к использованию после того, как вышел из строя температурный датчик холодильника, где они хранились, сообщает издание Fox News.

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Забор стволовых клеток у больных раком детей — частая процедура при определенных видах рака. Обычно это делается при солидных, то есть развившихся не из клеток кроветворной системы опухолях. Их дальнейшее использование позволяет врачам применять более высокие дозы препаратов при химиотерапии и более интенсивную радиотерапию. Также они иногда используются для восстановления поврежденного костного мозга.

Стволовые клетки берутся либо под анестезией из костного мозга, либо непосредственно из крови — но чтобы они попали в кровоток, костный мозг нужно стимулировать.

Врачи часто запасают стволовые клетки пациентов впрок, на случай если болезнь вернется.

«Возможность замены испорченных стволовых клеток зависит от обстоятельств», — говорит гематолог Людовико Гуарини.

Некоторым пациентам понадобится повторно пройти через процедуру забора стволовых клеток. Тем же, чей рак оказался слишком агрессивен, придется искать донора.

Сейчас детям ничего не угрожает, заверяют представители больницы.

«Эти стволовые клетки находились на длительном хранении. Мы регулярно собираем материал на ранних стадиях терапии для возможного использования в будущем. Когда стволовые клетки больше не нужны, они отправляются на хранение, и маловероятно, что они когда-нибудь понадобятся», — говорят они.

Еще одной проблемой стала рассылка сообщений о случившемся — они пришли не родителям, а самим детям.

Элизабет Андерсон, мать онкобольного мальчика, рассказала, что ее сын тяжело перенес процедуру забора стволовых клеток и, когда он прочитал, что они испорчены, то просто разрыдался.

«Лечение оставило отпечаток на его организме, — сказала она. — У него нет возможности сдать стволовые клетки еще раз».

Ее сын Шон лечился от нейробластомы, опухоли мозга. Он уже почти три года находится в ремиссии. По словам Элизабет, если бы она знала, что за сообщение пришло, то не позволила бы ему это прочитать.

Руководство больницы принесло свои извинения семьям юных пациентов и сообщило, что холодильник уже заменен. Кроме того, модернизирована система мониторинга и оповещения. Также больница запустила горячую линию, где родители могут проконсультироваться насчет своих дальнейших действий.

Стволовые клетки используются не только для лечения от рака. Они применяются также при терапии болезней крови и иммунной системы. В настоящее время проводятся клинические испытания для проверки безопасности и эффективности лечения слепоты, травм спинного мозга, болезней сердца, болезни Паркинсона и многих других заболеваний.

Сейчас лечение сердца стволовыми клетками проходит немецкий гонщик Михаэль Шумахер. В 2013 году он получил травму головы и оказался в коме. С последствиями он борется до сих пор.

Лечением Шумахера руководит французский кардиоторакальный хирург Филипп Менаше, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Профессор Менаше вместе со своими коллегами давно работает над использованием стволовых клеток для восстановления поврежденных сердец. Стволовые клетки еще не дифференцированы, что означает, что они могут развиваться во многие различные типы клеток и тканей человеческого организма.

Менаше известен своими работами по введению стволовых клеток в поврежденные ткани сердца.

Он трансплантировал их шестерым пациентам, пережившим сердечные приступы. Клетки были запрограммированы на дальнейшее развитие в мышечную ткань или сосуды. Двое пациентов впоследствии умерли по причинам, не связанным с операцией. Аритмии у пациентов не было, хотя исследования на животных показывали риск ее возникновения.