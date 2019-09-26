«Очень много микропластика»: чем опасны чайные пакетики

Пластиковые чайные пакетики «обогащают» организм микропластиком в огромных количествах, выяснили ученые из Университета Макгилла в Канаде. Исследование было опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

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Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика. При этом более ранние подсчеты показывали, что за год человек потребляет всего около 74 тыс. частиц микропластика.

«Мы считаем, что, по сравнению с другими продуктами питания, содержащими микропластик, это очень много, — говорит автор исследования Натали Туфенкджи. —

Считается, что в столовой соли относительно высокое содержание микропластика — там его около 0,005 микрограмм на грамм соли. Чашка чая содержит в тысячи раз больше пластика, 16 микрограмм на чашку».

Микропластик — это частицы пластика не больше рисового зерна, зачастую их размер не превышает нескольких нанометров. Источником микропластика служат более крупные пластиковые изделия.

В последнее десятилетие он вызвал обеспокоенность многих исследователей окружающей среды. Ряд исследований показал, что в организме морских обитателей находится большое количество частиц микропластика. Также было установлено, что они содержатся в 83% образцов водопроводной воды по всему миру. Самый высокий уровень загрязнения — в США, там микропластик был обнаружен в 94% проб.

Раньше чайные пакетики изготавливались в основном из бумаги, но сейчас многие производители стали переходить на пластиковые сеточки. Кроме загрязнения окружающей среды, они могут быть опасны для организма — нагревание пластика приводит к его разрушению.

Ученые взяли пакетики четырех производителей и тщательно вытряхнули из них чай, чтобы быть уверенными — то, что в итоге окажется в чашке, попало туда не из него, а именно из пакетиков. Также они использовали несколько пакетиков с чаем, чтобы убедиться, что разрезание пакетика не влияет на количество выделяемых частиц микропластика.

Пакетики погружались в 10 мл горячей воды на пять минут. Затем вода высушивалась между кремниевыми пластинами. Сами пакетики исследователи анализировали с помощью инфракрасной спектроскопии до и после погружения в воду.

Как оказалось, пакетики претерпевают значительные изменения. Материал трескается, и в воду попадает огромное количество частиц микропластика. Их химический состав соответствовал материалу пакетиков, то есть они не находились в воде изначально.

Данных о том, как именно микропластик влияет на здоровье человека, пока не очень много. ВОЗ отмечает, что об однозначном вреде пока говорить нельзя.

Однако исследования на животных показывают, что микропластик может повреждать кишечник и печень.

Частицы меньше 150 микрон способны проходить через стенку кишечника и проникать в клетки крови и органы. Кроме того, многие компоненты пластика отрицательно влияют на эндокринную систему, и их постоянное нахождение в организме чревато тяжелыми последствиями.

В воду с частицами микропластика от чайных пакетиков исследователи погружали дафний.

Результаты были неутешительными — чем выше была концентрация пластика, тем больше нарушений в развитии и поведении рачков, в организм которых он попадал, наблюдали ученые.

Они отмечают, что еще предстоит выяснить, сколько микропластика попадает в чашку от пластиковых шнурков, используемых в некоторых пакетиках. Но уже сейчас понятно, что лучше пить чай в бумажных пакетиках, а в идеале — обычный листовой.

Ранее немецкие ученые нашли микропластик в организме детей. Почти в 100% образцов мочи, полученной от детей и подростков 3-17 лет, содержались частицы более десятка видов микропластика.

У двух веществ было превышено безопасное содержание в организме. Одно из них — перфтороктановая кислота, которую используют при производстве огнеупорных, влагоустойчивых и непачкающихся материалов. Для человека это вещество токсично и канцерогенно. Превышение допустимого содержания перфтороктановой кислоты было обнаружено в 20% проб. У маленьких детей оно обнаруживалось чаще.