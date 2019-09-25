Первый араб на МКС: старт с Байконура. LIVE

«Я очень горжусь тем, что являюсь первым представителем своей страны и всего арабского региона, который отправится на МКС. Я с нетерпением жду выполнения полета, надеюсь, он будет успешным», — сказал Аль Мансури на предполетной пресс-конференции.
Внимание к этому старту приковано по нескольким причинам. Во-первых, Хаззаа Аль Мансури – первый космонавт из ОАЭ и вообще первый арабский космонавт, который отправляется в полет на Международную космическую станцию.
В составе международного экипажа корабля «Союз МС-15» в космос отправятся члены длительной экспедиции МКС-61/62/ЭП-19 – космонавт Олег Скрипочка и астронавт Джессика Меир, а также участник экспедиции посещения Хаззаа Аль Мансури.
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