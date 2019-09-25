Первый араб на МКС: старт с Байконура. LIVE

На МКС отправляется первый арабский космонавт. Онлайн

На космодроме Байконур готовится старт ракеты «Союз-ФГ», на которой к МКС отправится российский космонавт, представитель NASA и первый в истории МКС представитель Объединенных арабских эмиратов. За стартом международного экипажа «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции.
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15:42

«Я очень горжусь тем, что являюсь первым представителем своей страны и всего арабского региона, который отправится на МКС. Я с нетерпением жду выполнения полета, надеюсь, он будет успешным», — сказал Аль Мансури на предполетной пресс-конференции.

15:34

Внимание к этому старту приковано по нескольким причинам. Во-первых, Хаззаа Аль Мансури – первый космонавт из ОАЭ и вообще первый арабский космонавт, который отправляется в полет на Международную космическую станцию.

15:23

В составе международного экипажа корабля «Союз МС-15» в космос отправятся члены длительной экспедиции МКС-61/62/ЭП-19 – космонавт Олег Скрипочка и астронавт Джессика Меир, а также участник экспедиции посещения Хаззаа Аль Мансури.

15:15

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», сегодня мы предлагаем вам вместе последить за важным космическим запуском, который состоится с космодрома Байконур.