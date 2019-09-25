«Она психически больна»: кто такая Грета Тунберг

23 сентября в Нью-Йорке открылся саммит ООН по мерам в области климата. На нем выступила в том числе 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг.

«Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?», — заявила девушка.

Тунберг напомнила собравшимся, что об угрозе глобального потепления ученые говорят уже несколько десятилетий, но серьезных шагов по борье с ним не принимается — и ее поколению, как и последующему, очевидно, придется столкнуться с экологической катастрофой.

Реклама

«Молодежь начинает понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы подведете нас, обещаю, мы никогда этого не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет»,

— подчеркнула девушка.

20 августа 2018 года, после рекордных лесных пожаров, Тунберг решила не ходить в школу до выборов в Швеции 9 сентября. Каждый день в течение двух недель она сидела у здания парламента с плакатом «Skolstrejk for klimatet» («школьная забастовка за климат»). Среди ее требований было снижение выбросов парниковых газов в Швеции, в рамках Парижского соглашения.

7 сентября она объявила, что продолжит бастовать каждую пятницу, пока Швеция не начнет соблюдать Парижское соглашение. Вскоре к забастовкам присоединились другие города и страны. За год в них приняли участие миллионы людей по всему миру. Движение поддержали тысячи ученых.

Эмоциональное выступление Тунберг на саммите вызвало не только положительные реакции. Кроме того, многие обратили внимание, что она уже не в первый раз читает речь с листа.

«Климатическая истерия не связана с наукой, — заявил в эфире телеканала Fox News сотрудник издания The Daily Wire Майкл Ноулз. — Если бы речь шла о науке, о климате бы говорили ученые, а не политики и психически больной шведский ребенок, которого эксплуатируют родители и левые интернационалисты.

Она психически больна. У нее аутизм. У нее обсессивно-компульсивное расстройство. У нее селективный мутизм. У нее была депрессия».

Позже пресс-секретарь канала извинился за подобные комментарии, назвав их «позорными». В дальнейшем появление Ноулза в эфирах канала не планируется.

Синдром Аспергера — это расстройство аутистического спектра. При нем сохраняются речевые и когнитивные способности, но наблюдаются трудности в социальном взаимодействии и довольно ограниченный круг занятий и интересов. По мере взросления состояние большинства детей улучшается. Большинство людей с синдромом Аспергера способно учиться и работать наравне с людьми без этого расстройства.

Люди с синдромом Аспергера в высокой степени подвержены депрессии, тревожному и обсессивно-компульсивному расстройству — для него характерно появление навязчивых мыслей, вызывающих тревогу (обсессий). Облегчение приходит при выполнении определенных действий (компульсий) — мытья рук, повторения слов, открывания и закрывания дверей или более сложного поведения.

При мутизме пациент не разговаривает и даже жестами не выражает желания вступить в контакт, хотя способность говорить и понимать речь у него есть. Для селективного мутизма характерна избирательность — человек не говорит лишь в определенных условиях, например, с конкретными людьми.

Среди людей с синдромом Аспергера есть телеведущие, актеры, музыканты, художники. В частности, синдром есть у знаменитого актера Дэна Эйкройда.

Сама Тунберг признает, что на нее раньше давило отношение общества к ее синдрому как к чему-то негативному, но теперь многое изменилось.

«У меня синдром Аспергера и это значит, что иногда я немного отличаюсь от нормы. И, при правильных обстоятельствах, быть другой — это суперсила», — пишет Тунберг в твиттере.

When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you're winning!

I have Aspergers and that means I'm sometimes a bit different from the norm. And - given the right circumstances- being different is a superpower.#aspiepower pic.twitter.com/A71qVBhWUU — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 31 августа 2019 г.

«До того, как я начала бастовать, у меня не было сил, не было друзей, я ни с кем не разговаривала, — рассказывает она. — Я просто сидела дома одна, с расстройством пищевого поведения. Все это прошло, когда я обрела цель».

В тот же день Fox News отличились еще одним едким комментарием в адрес девушки. Телеведущая Лора Ингрэм сравнила ситуацию с Тунберг с фильмом ужасов «Дети кукурузы», где дети убивают взрослых, снятым по одноименному рассказу Стивена Кинга.

«Я не могу дождаться от Кинга сиквела «Дети климата», — съязвила она.

Руководство канала пока что никак это не прокомментировало.

Высказался в адрес Тунберг и президент США Дональд Трамп. В твиттере он саркаститчески отметил, что она выглядит как «очень счастливая молодая девушка, надеющаяся на светлое и замечательное будущее». «Приятно посмотреть!», — добавил он.

После комментария Трампа Грета изменила описание своего профиля в Twitter, процитировав слова президента США.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.

Но Грету поддержали люди с расстройствами аутистического спектра.

«В нашем обществе, чтобы не принимать во внимание то, что говорит человек с расстройством аутистического спектра, нужно просто указать на это расстройство, — говорит Джулия Баском, исполнительный директор Сети самозащиты аутистов. — Тунберг вынуждена терпеть нападки «правых», потому что она не только аутистка, но и женщина. Девушки, страдающие аутизмом, как правило, сталкиваются с большим давлением — они вынуждены не только вести себя как «не-аутистки», но и соответствовать тем же гендерным требованиям, что и другие девушки — улыбаться и подчиняться».

Баском надеется, что действия Тунберг будут полезны в борьбе с предрассудками в отношении людей с расстройствами аутистического спектра.

«Я думаю, она — пример для подражания для всех.

Но для тех, у кого есть синдром Аспергера или другое расстройство аутистического спектра, ее способность честно говорить об этом — особенно вдохновляющая, - считает Эрика Реми, директор по развитию некоммерческой организации Asperger/Autism Network. — Грета говорит об этом с гордостью».

Положительно отозвался о Тунберг и другой представитель Asperger/Autism Network, Александр Берк. Ему хотелось бы, чтобы в молодости он знал о ком-то еще с синдромом Аспергера, с кого он мог бы брать пример. Но таких людей в общественном пространстве не было.

«Я горжусь тем, что она в наших рядах», — говорит он.

Как экоактивистка, школьница отказалась от полетов на самолётах, и две недели добиралась до США на яхте. Если обратный путь будет таким же, она будет отсутствовать дома 2 месяца.