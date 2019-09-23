«Не освободили, а оккупировали»: в чем эстонцы обвинили СССР

Очередной скандал по поводу интерпретации событий Второй мировой войны разразился на постсоветском пространстве. Так, в МИД Эстонии возмутились фразами российских коллег по поводу освобождения Таллина Красной армией от сил вермахта и ее вступления в город 22 сентября 1944 года. По всей видимости, гнев эстонских дипломатов вызвал один из постов в твиттере МИД России о 75-летней годовщине освобождения столицы Эстонской ССР. Так, аккаунт МИД ретвитнул пост российского посольства в Эстонии, где выложена статья со следующей аннотацией:

«Исторические факты свидетельствуют о том, что Эстонию и ее столицу Таллин освобождали от немецких оккупантов сами эстонцы, которые участвовали в грандиозной Прибалтийской стратегической операции».

22 сентября с.г. в день 75-летия освобождения г.Пайде от немецко-фашистских захватчиков представители Посольства России в Эстонии возложили цветы к монументу на братских могилах советских воинов на городском кладбище Реопалу. #Пайде #ОсвобождениеЭстонии #КраснаяАрмия pic.twitter.com/fYWHeRIYkG — Rus Embassy Estonia (@RusEmbEst) 22 сентября 2019 г.

В эстонском внешнеполитическом ведомстве подобную информацию назвали «исторически неверной». «Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации.

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Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет»,

— констатировали в МИД Эстонии.

22 сентября с.г. в день 75-летия освобождения г.Тюри от немецко-фашистских захватчиков представители Посольства России в Эстонии возложили цветы к монументу на братской могиле советских воинов на Кесклиннаском кладбище. Здесь похоронены 10 бойцов.#Тюри #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто pic.twitter.com/91LKlsfhdu — Rus Embassy Estonia (@RusEmbEst) 22 сентября 2019 г.

В министерстве выразили возмущение тем фактом, что Россия продолжает «распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму различные преступления советского режима».

В честь знаменательной даты Минобороны России опубликовало пакет рассекреченных документов, имеющих отношение к Таллинской операции, прошедшей 17-26 сентября 1944 года и окончившейся занятием территории материковой Эстонии.

«Войска 2-й ударной армии севернее и северо-восточнее города Тарту и войска 8-й армии западнее города Нарва при содействии авиации прорвали сильно укрепленную оборону противника и, успешно развивая наступление в течение нескольких дней, уже утром 22 сентября вышли на подступы к Таллину.

К 14 часам важная военно-морская база на Балтийском море, столица Эстонской ССР, была освобождена»,

— сообщается в приведенном на сайте описании к материалам.

В одном из донесений заместителя командира по политчасти 952-го самоходно-артиллерийского полка, текст которого доступен для широкой публики, отмечалось отличное настроение и радость личного состава в связи с освобождением Таллина, а также «радушный прием, оказанный населением столицы Эстонии бойцам и офицерам Красной армии».

Приказом Верховного главнокомандующего от 22 сентября 1944 года № 185 войскам, участвовавшим в освобождении Таллина, была объявлена благодарность. В этот день в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

«Майор Василий Горбань, командир 2-го танкового батальона 152-й танковой бригады, являясь начальником передового отряда подвижной танковой группы, во время боев по освобождению Эстонии в числе первых ворвался в Таллин, уничтожил пушечно-пулеметным огнем более 150 солдат и офицеров противника, две баржи с войсками и рассеял до двух рот автоматчиков», — рассказывается в наградном листе.

На прошлой неделе МИД Эстонии вызвал посла РФ в Таллине Александра Петрова в связи с его интервью ТАСС, в котором дипломат отметил, что

жители Эстонии «помнят и чтут подвиг советских солдат», 75 лет назад освободивших республику от немцев.

Ранее министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявлял, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от «советской оккупации». По его мнению, СССР нарушил Тартуский договор, когда «оккупировал» Эстонию в 1939 году.

В свою очередь, в Кремле заявляли, что вопрос компенсации странам Балтии рассматриваться не может. В администрации президента России не согласны с термином «советская оккупация». Там призывают не забывать о том вкладе, который был внесен как в инфраструктуру, так и в экономическую и социальную сферу трех республик во времена СССР.

В начале сентября на мероприятиях по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны в Польше президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала речь польского коллеги Анджея Дуды, заявившего о том, что в 1939 году СССР «напал на его страну как союзник нацистской Германии». Кальюлайд призвала Москву «разделить вину с гитлеровцами на развязывание войны».

В минувшее воскресенье на официальной странице МИД России в соцсети «ВКонтакте» появилась запись о том,

что подписание договора о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 года было вынужденным шагом советского правительства.

Там также утверждается, что заключение документа, широко известного во всем мире как пакт Молотова – Риббентропа, позволило СССР «отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором».

«Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», — заключается в тексте, подготовленном сотрудниками Министерства иностранных дел.