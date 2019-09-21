Уступили Сталину: как немцы отдали СССР Брест и Львов. ОНЛАЙН

Завершились переговоры между советской и немецкой военными делегациями по поводу Львова. К гигантскому разочарованию Гудериана и многих других полководцев вермахта, подписано соглашение о «передаче города Львова войскам Советского Союза».
Жители Западной Украины читают первые советские газеты. 1939 год.Федор Левшин/РИА Новости
«К 13.00 22 сентября 1939 года бригада после 90 км марша сосредоточилась у входа в Брест-Литовск, — сообщал комбриг Кривошеин на следующий день в донесении командованию. — В 16.00 (точно по времени, установленному протоколом) вступил с бригадой в город, где прошла процедура замены флагов и приветствия германских войск. Из частей германской армии остались до 12.00 23.09 отдельные мелкие части, которые сейчас уже выходят. Ночь в городе прошла спокойно. Пехота — полк товарища Фомина прибывал с 22.00 22.09 до 10.00 23.09. Бронепоезд прибыл в 22.00 22.09. Поставил требование германскому командованию освободить линию Высоко-Литовск, Клец не позже 12.00 24.09».
Вторая Мировая война 1939-1945 гг. Польский поход Красной армии. 17—29 сентября 1939 года. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. Советский танк БТ-2 пересекает границу Белоруссии в районе Вильно. 1939 годФедор Левшин/РИА "Новости"
«В качестве вестника приближения русских прибыл молодой русский офицер на бронеавтомобиле, сообщивший нам о подходе их танковой бригады. Затем мы получили известие о демаркационной линии, установленной министерством иностранных дел, которая, проходя по Бугу, оставляла за русскими крепость Брест; такое решение министерства мы считали невыгодным», — писал позднее генерал Гудериан.
Брестская крепость, 23 июня -- август 1941 годаWikimedia Commons
Через Кобринские ворота на территорию Брестской крепости въехали грузовики с советскими военными. Передачу цитадели проводил командир второго батальона 76 пехотного полка подполковник Леммель. С советской стороны крепость принимал помощник начальника штаба 29-й легкотанковой бригады капитан Квасс.
Брестская крепость в годы войныWikimedia Commons
В 08:30 утра из Бреста эвакуировался штаб 19-го моторизированного корпуса. А в 10:00 под звуки немецкого оркестра, игравшего полковой марш «Фридерикус Рекс», началась процедура спуска немецкого военного флага с башни Тереспольских ворот. Надо отметить, многие немецкие военные считали сдачу Бресте позорной уступкой большевикам, не скрывая своего негодования по этому поводу.
Расстрел польских граждан подразделением вермахта в 1939 году.РИА Новости
20 сентября к Бресту, уже занятому 19-м моторизированным корпусом вермахта под командованием генерала Гудериана, подошли части 29-й танковой бригады Красной армии комбрига Кривошеина. В Москве тем временем шли интенсивные переговоры о новой границе между странами.
«Германское правительство и правительство СССР установили демаркационную линию между германской и советской армиями, которая проходит по р. Писа до ее впадения в р. Нарев, далее по р. Нарев до ее впадения в р. Буг, далее по р. Буг до ее впадения в р. Висла, далее по р. Висла до впадения в нее реки Сан и дальше по р. Сан до ее истоков», — писала по поводу немецко-советской границы газета «Правда».
Немцы уничтожают польско-данцигскую границу в районе Сопота. 1 сентября 1939 годаWikimedia Commons
Немцы по приказу Гитлера начали эвакуацию из Восточной Польши на промежуточные рубежи. Занятый 14 сентября Брест подлежало передать Советскому Союзу. Советско-немецкая государственная граница пролегла по реке Западный Буг.
«Движение войск обеих армий должно быть организованно с таким расчетом, чтобы имелась дистанция между передовыми частями колонн Красной армии и хвостом колонн германской армии, в среднем до 25 км», — пояснялось в документе.
1 сентября 1939 года войска Германии вторгаются в Польшу, начав Вторую мировую войну в Европе. Немецкие войска, передвигаясь по территории Польши, везут польский пограничный знак, взятый в качестве трофея.РИА Новости
В 4 утра 21 сентября был подписан советско-германский протокол, согласно которому части РККА «остаются на линии, достигнутой ими к 20 часам 20 сентября 1939 года, и продолжают вновь свое движение на запад с рассветом 23 сентября 1939 года», а подразделения вермахта «начиная с 22 сентября, отводятся с таким расчетом, чтобы, делая каждый день переход, примерно, в 20 километров, закончить свой отход на западный берег р. Вислы у Варшавы к вечеру 3 октября и у Демблина к вечеру 2 октября; на западный берег р. Писа к вечеру 27 сентября, р. Нарев, у Остроленка, к вечеру 29 сентября и у Пултуска к вечеру 1 октября; на западный берег р. Сан, у Перемышля, к вечеру 26 сентября и на западный берег р. Сан, у Санок и южнее, к вечеру 28 сентября».
Следующим шагом стало оглашение по радио и публикация в газетах текста, написанного уже Сталиным и имевшего схожий смысл. Однако в дальнейшем вождь передумал, опасаясь, как бы германское командование не нарушило своего обещания придерживаться оговоренных принципов. 19 сентября в Москве начались переговоры немецких и советских военных о разделе Польши, а именно о проведении демаркационной линии. Главные разногласия вызывала будущая принадлежность Львова. После ночи напряженных обсуждений, к утру 20-го гости советской столицы решились на уступки. Гитлер, с которым представители немецкой делегации непрерывно держали связь, распорядился «отвести от Львова войска и отдать город русским». Также передачи Советскому Союзу подлежали Перемышль и Брест.
«По причине внутренней несостоятельности польского государства и раздора среди населения, населяющего бывшую его территорию, правительство Германии и правительство СССР решили положить конец недопустимым политическим и экономическим условиям, существующим на этих территориях. Они относят к их совместной обязанности восстановить мир и порядок в этих областях, которые естественно их интересуют, и привнести новый порядок созданием естественных границ и жизнеспособной экономической структуры», — отмечалось, в частности, в тексте.
Еще 17 сентября, в день пересечения группами Киевского и Белорусского военных округов советско-польской границы, в немецком Генштабе начались консультации для выработки единой позиции по поводу будущей демаркационной линии. Например, нацисты очень хотели забрать себе Львов, — но ровно о том же мечтал и Сталин. Поэтому уже вечером 17 сентября дипломаты Германии отправили в Москву проект текста совместного заявления с СССР.
80 лет назад в эти дни продолжалось продвижение частей Красной армии по территории Польши. Правительство страны бежало за границы, подразделения польских войск, за редким исключением, находились в состоянии полной деморализации и массово сдавались в плен. Одновременно против них активизировались украинские и белорусские повстанческие отряды. Запад Польши находился под контролем сил вермахта. Немцам предстояло решить – как же поделить капитулирующую страну с Советским Союзом, не обидев себя и не разозлив своего партнера?
Советский танк пересекает границу местечка Раков в Польше. 1939 годФедор Левшин/РИА Новости
22 сентября Брест был передан немцами советской администрации в рамках соглашения о разделе занятой силами вермахта и частями Красной армии Польши. По этому случаю на центральной улице города состоялся совместный военный парад: советские танкисты наблюдали за торжественным маршем коллег из нацистской Германии. А с небольшой трибуны за действом следили их командиры – генерал Гейнц Гудериан и комбриг Семен Кривошеин. Процедура завершилась торжественным спуском нацистского флага со свастикой и поднятием алого советского полотнища. Пройдет менее двух лет, и немцы будут атаковать Брестскую крепость, а советские военные окажут героическое, но бессмысленное сопротивление. «Газета.Ru» вспоминает неоднозначную страницу отечественной истории, которую Иосифу Сталину и компании очень хотелось забыть, в формате исторического онлайна.