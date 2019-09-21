Уступили Сталину: как немцы отдали СССР Брест и Львов. ОНЛАЙН

22 сентября 1939 года в Бресте прошел парад вермахта и РККА

80 лет назад в Бресте прошел военный парад вермахта и Красной армии в честь разгрома польских войск и оккупации Польши. «Газета.Ru» вспоминает неоднозначную страницу отечественной истории в формате онлайн-трансляции.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
13:15

Завершились переговоры между советской и немецкой военными делегациями по поводу Львова. К гигантскому разочарованию Гудериана и многих других полководцев вермахта, подписано соглашение о «передаче города Львова войскам Советского Союза».

close
Жители Западной Украины читают первые советские газеты. 1939 год. Жители Западной Украины читают первые советские газеты. 1939 год.
Жители Западной Украины читают первые советские газеты. 1939 год.

Жители Западной Украины читают первые советские газеты. 1939 год.

Федор Левшин/РИА Новости
13:00

«К 13.00 22 сентября 1939 года бригада после 90 км марша сосредоточилась у входа в Брест-Литовск, — сообщал комбриг Кривошеин на следующий день в донесении командованию. — В 16.00 (точно по времени, установленному протоколом) вступил с бригадой в город, где прошла процедура замены флагов и приветствия германских войск. Из частей германской армии остались до 12.00 23.09 отдельные мелкие части, которые сейчас уже выходят. Ночь в городе прошла спокойно. Пехота — полк товарища Фомина прибывал с 22.00 22.09 до 10.00 23.09. Бронепоезд прибыл в 22.00 22.09. Поставил требование германскому командованию освободить линию Высоко-Литовск, Клец не позже 12.00 24.09».

close
Вторая Мировая война 1939-1945 гг. Польский поход Красной армии. 17—29 сентября 1939 года. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. Советский танк БТ-2 пересекает границу Белоруссии в районе Вильно. 1939 год Вторая Мировая война 1939-1945 гг. Польский поход Красной армии. 17—29 сентября 1939 года. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. Советский танк БТ-2 пересекает границу Белоруссии в районе Вильно. 1939 год
Вторая Мировая война 1939-1945 гг. Польский поход Красной армии. 17—29 сентября 1939 года. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. Советский танк БТ-2 пересекает границу Белоруссии в районе Вильно. 1939 год

Вторая Мировая война 1939-1945 гг. Польский поход Красной армии. 17—29 сентября 1939 года. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. Советский танк БТ-2 пересекает границу Белоруссии в районе Вильно. 1939 год

Федор Левшин/РИА "Новости"
12:45

«В качестве вестника приближения русских прибыл молодой русский офицер на бронеавтомобиле, сообщивший нам о подходе их танковой бригады. Затем мы получили известие о демаркационной линии, установленной министерством иностранных дел, которая, проходя по Бугу, оставляла за русскими крепость Брест; такое решение министерства мы считали невыгодным», — писал позднее генерал Гудериан.

close
Брестская крепость, 23 июня -- август 1941 года Брестская крепость, 23 июня -- август 1941 года
Брестская крепость, 23 июня -- август 1941 года

Брестская крепость, 23 июня -- август 1941 года

Wikimedia Commons
12:30

Через Кобринские ворота на территорию Брестской крепости въехали грузовики с советскими военными. Передачу цитадели проводил командир второго батальона 76 пехотного полка подполковник Леммель. С советской стороны крепость принимал помощник начальника штаба 29-й легкотанковой бригады капитан Квасс.

close
Брестская крепость в годы войны Брестская крепость в годы войны
Брестская крепость в годы войны

Брестская крепость в годы войны

Wikimedia Commons
12:25

В 08:30 утра из Бреста эвакуировался штаб 19-го моторизированного корпуса. А в 10:00 под звуки немецкого оркестра, игравшего полковой марш «Фридерикус Рекс», началась процедура спуска немецкого военного флага с башни Тереспольских ворот. Надо отметить, многие немецкие военные считали сдачу Бресте позорной уступкой большевикам, не скрывая своего негодования по этому поводу.

close
Расстрел польских граждан подразделением вермахта в 1939 году. Расстрел польских граждан подразделением вермахта в 1939 году.
Расстрел польских граждан подразделением вермахта в 1939 году.

Расстрел польских граждан подразделением вермахта в 1939 году.

РИА Новости
12:23

20 сентября к Бресту, уже занятому 19-м моторизированным корпусом вермахта под командованием генерала Гудериана, подошли части 29-й танковой бригады Красной армии комбрига Кривошеина. В Москве тем временем шли интенсивные переговоры о новой границе между странами.

close
Николай Филатов/РИА "Новости"
12:20

«Германское правительство и правительство СССР установили демаркационную линию между германской и советской армиями, которая проходит по р. Писа до ее впадения в р. Нарев, далее по р. Нарев до ее впадения в р. Буг, далее по р. Буг до ее впадения в р. Висла, далее по р. Висла до впадения в нее реки Сан и дальше по р. Сан до ее истоков», — писала по поводу немецко-советской границы газета «Правда».

close
Немцы уничтожают польско-данцигскую границу в районе Сопота. 1 сентября 1939 года Немцы уничтожают польско-данцигскую границу в районе Сопота. 1 сентября 1939 года
Немцы уничтожают польско-данцигскую границу в районе Сопота. 1 сентября 1939 года

Немцы уничтожают польско-данцигскую границу в районе Сопота. 1 сентября 1939 года

Wikimedia Commons
12:17

Немцы по приказу Гитлера начали эвакуацию из Восточной Польши на промежуточные рубежи. Занятый 14 сентября Брест подлежало передать Советскому Союзу. Советско-немецкая государственная граница пролегла по реке Западный Буг.

close
Heinrich Hoffmann
12:16

«Движение войск обеих армий должно быть организованно с таким расчетом, чтобы имелась дистанция между передовыми частями колонн Красной армии и хвостом колонн германской армии, в среднем до 25 км», — пояснялось в документе.

close
1 сентября 1939 года войска Германии вторгаются в Польшу, начав Вторую мировую войну в Европе. Немецкие войска, передвигаясь по территории Польши, везут польский пограничный знак, взятый в качестве трофея. 1 сентября 1939 года войска Германии вторгаются в Польшу, начав Вторую мировую войну в Европе. Немецкие войска, передвигаясь по территории Польши, везут польский пограничный знак, взятый в качестве трофея.
1 сентября 1939 года войска Германии вторгаются в Польшу, начав Вторую мировую войну в Европе. Немецкие войска, передвигаясь по территории Польши, везут польский пограничный знак, взятый в качестве трофея.

1 сентября 1939 года войска Германии вторгаются в Польшу, начав Вторую мировую войну в Европе. Немецкие войска, передвигаясь по территории Польши, везут польский пограничный знак, взятый в качестве трофея.

РИА Новости
12:15

В 4 утра 21 сентября был подписан советско-германский протокол, согласно которому части РККА «остаются на линии, достигнутой ими к 20 часам 20 сентября 1939 года, и продолжают вновь свое движение на запад с рассветом 23 сентября 1939 года», а подразделения вермахта «начиная с 22 сентября, отводятся с таким расчетом, чтобы, делая каждый день переход, примерно, в 20 километров, закончить свой отход на западный берег р. Вислы у Варшавы к вечеру 3 октября и у Демблина к вечеру 2 октября; на западный берег р. Писа к вечеру 27 сентября, р. Нарев, у Остроленка, к вечеру 29 сентября и у Пултуска к вечеру 1 октября; на западный берег р. Сан, у Перемышля, к вечеру 26 сентября и на западный берег р. Сан, у Санок и южнее, к вечеру 28 сентября».

12:10

Следующим шагом стало оглашение по радио и публикация в газетах текста, написанного уже Сталиным и имевшего схожий смысл. Однако в дальнейшем вождь передумал, опасаясь, как бы германское командование не нарушило своего обещания придерживаться оговоренных принципов. 19 сентября в Москве начались переговоры немецких и советских военных о разделе Польши, а именно о проведении демаркационной линии. Главные разногласия вызывала будущая принадлежность Львова. После ночи напряженных обсуждений, к утру 20-го гости советской столицы решились на уступки. Гитлер, с которым представители немецкой делегации непрерывно держали связь, распорядился «отвести от Львова войска и отдать город русским». Также передачи Советскому Союзу подлежали Перемышль и Брест.

12:05

«По причине внутренней несостоятельности польского государства и раздора среди населения, населяющего бывшую его территорию, правительство Германии и правительство СССР решили положить конец недопустимым политическим и экономическим условиям, существующим на этих территориях. Они относят к их совместной обязанности восстановить мир и порядок в этих областях, которые естественно их интересуют, и привнести новый порядок созданием естественных границ и жизнеспособной экономической структуры», — отмечалось, в частности, в тексте.

12:02

Еще 17 сентября, в день пересечения группами Киевского и Белорусского военных округов советско-польской границы, в немецком Генштабе начались консультации для выработки единой позиции по поводу будущей демаркационной линии. Например, нацисты очень хотели забрать себе Львов, — но ровно о том же мечтал и Сталин. Поэтому уже вечером 17 сентября дипломаты Германии отправили в Москву проект текста совместного заявления с СССР.

12:01

80 лет назад в эти дни продолжалось продвижение частей Красной армии по территории Польши. Правительство страны бежало за границы, подразделения польских войск, за редким исключением, находились в состоянии полной деморализации и массово сдавались в плен. Одновременно против них активизировались украинские и белорусские повстанческие отряды. Запад Польши находился под контролем сил вермахта. Немцам предстояло решить – как же поделить капитулирующую страну с Советским Союзом, не обидев себя и не разозлив своего партнера?

close
Советский танк пересекает границу местечка Раков в Польше. 1939 год Советский танк пересекает границу местечка Раков в Польше. 1939 год
Советский танк пересекает границу местечка Раков в Польше. 1939 год

Советский танк пересекает границу местечка Раков в Польше. 1939 год

Федор Левшин/РИА Новости
12:00

22 сентября Брест был передан немцами советской администрации в рамках соглашения о разделе занятой силами вермахта и частями Красной армии Польши. По этому случаю на центральной улице города состоялся совместный военный парад: советские танкисты наблюдали за торжественным маршем коллег из нацистской Германии. А с небольшой трибуны за действом следили их командиры – генерал Гейнц Гудериан и комбриг Семен Кривошеин. Процедура завершилась торжественным спуском нацистского флага со свастикой и поднятием алого советского полотнища. Пройдет менее двух лет, и немцы будут атаковать Брестскую крепость, а советские военные окажут героическое, но бессмысленное сопротивление. «Газета.Ru» вспоминает неоднозначную страницу отечественной истории, которую Иосифу Сталину и компании очень хотелось забыть, в формате исторического онлайна.

close
Wikimedia Commons