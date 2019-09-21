«Идея абсурдная»: Украина осталась без поезда Илона Маска

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий осудил идею, выдвинутую его предшественником Владимиром Омеляном, о строительстве вакуумного поезда Hyperloop, спроектированного американским бизнесменом Илоном Маском в 2013 году. Об этом сообщает газета «Наше место».

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На Украине активно продвигал проект создания Hyperloop прежний министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он обещал украинцам реализовать его за 5-10 лет. Нынешний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий высказал свое мнение о строительстве высокоскоростного поезда в Украине.

«Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Гиперлупе.

Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации.

Это однозначно и быстрее, и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям», — говорит министр.

Hyperloop, идею которого Илон Маск предложил еще в 2012 году, изначально позиционировался как альтернатива высокоскоростной железной дороге между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, которую планировали построить к 2029 году. Как отметил изобретатель, подобная железная дорога могла стать одной из самых медленных и дорогостоящих в мире, ведь ее стоимость составит около $70 млрд. Маск заявил, что его сверхскоростной транспорт потребует затрат всего лишь на $6 млрд.

Маск вдохновил на разработку несколько независимых групп и привлек средства ряда венчурных фондов, в том числе — российского Caspian VC Partners. Совладелец фонда Зиявудин Магомедов заявлял о проекте строительства ветки Hyperloop на Дальнем Востоке, но позже он и его брат были обвинены в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества, и проект не был реализован.

Альфа-версию своего проекта Маск предложил в 2013 году, опубликовав 57-страничный документ с первыми набросками.

В нем предприниматель достаточно тщательно обрисовал концепцию работы нового транспортного средства. Также автор проекта призвал каждого из читателей смело писать ему письма со своими предложениями по оптимизации.

Принцип работы Hyperloop весьма прост. Для функционирования системы необходим тоннель, в котором воздух разрежается до определенной точки. Оставшиеся в тоннеле воздушные массы будут использованы для создания воздушной подушки под капсулой. Здесь понадобятся специальные моторы, которые Маск предполагал позаимствовать у Tesla. При этом давление внутри тоннеля составит примерно одну тысячную от атмосферного. В таких условиях капсула, перемещающая пассажиров внутри тоннеля, будет испытывать гораздо меньшее сопротивление воздуха. Это позволит ей достигать скорости 1000 км/ч. Разгонять капсулу будет специальный контактный рельс. Его длина составит 15 м, а расположен он будет через каждые 110 км.

Сам тоннель будет располагаться над землей на специальных опорах. Для того, чтобы снизить риск повреждения транспортной системы в случае землетрясения, изобретатель предлагает оснастить опоры антисейсмическими технологиями.

В качестве источника энергии предлагалось использовать солнечные батареи.

Критики проекта сомневаются в его рациональности с точки зрения экономики и энергозатрат.

Среди необходимых доработок эксперты также называют создание более обтекаемой формы капсулы и решение проблем с нагревом носовой части. Также важно решить вопрос с возможным вращением капсулы по ходу движения. Прочие исследования выявили необходимость увеличения внутреннего диаметра капсулы с 2,23 до 4,5 м.

В 2018 году специалисты из Мюнхенского университета смогли разогнать транспортную капсулу Hyperloop до 466 километров в час. Разработчики заменили электрический мотор мощностью 50 киловатт на восемь небольших электромоторов. Их установили на каждое колесо капсулы. Общая мощность движка составила 240 киловатт.

Разработчики изменили и форму капсулы, уменьшив тем самым ее аэродинамическое сопротивление. За победу команде WARR Hyperloop присудили тендер на разработку и демонстрацию другой капсулы, оснащенной магнитной подвеской.