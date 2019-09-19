Ответил за людоедство: как свергали императора Бокассу

История возвышения Жана-Беделя Бокассы вполне типична для африканских диктаторов второй половины XX века. Выходец из семьи деревенского старосты, он рано лишился родителей и посвятил себя службе в армии. В 1944 году в чине старшего сержанта войск Шарля де Голля участвовал в высадке антигитлеровских сил на Лазурном берегу.

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Впоследствии Бокасса получил опыт сражений в колониальных войнах и вскоре после обретения независимости ЦАР вернулся на родину, где приобретенные за рубежом навыки обещали конвертироваться в значительное повышение. Президент страны Давид Дако, «по совместительству» двоюродный брат Бокассы присвоил своему родственнику звание полковника и поставил его во главе Генштаба. Через полтора года «благодарный братец» отплатил ему весьма своеобразно. Когда в ночь на 1 января 1966 года в центральноафриканской столице Банги грянул государственный переворот,

Бокассе удалось нейтрализовать организатора заговора из жандармерии и забрать все лавры победителя себе.

Дако отправился под арест, а его двоюродный брат занялся укреплением своей власти. Для этих целей была создана партия «Движение за социальную эволюцию Черной Африки», в которую в обязательном порядке вошло все взрослое население. Чтобы не тратиться на постоянные перевыборы, в 1972 году Бокасса провозгласил себя пожизненным президентом, а еще через четыре года – императором. Центральноафриканская Республика при этом переименовывалась в империю. Поскольку его эфиопского коллегу Хайле Селассие свергли за два года до этого, Бокасса остался единственным императором в Африке и одним из трех в мире. В плане церемониала он пытался подражать Наполеону, которого называл своим кумиром.

Режим Бокассы до поры не проявлял особой кровожадности и мало чем выделялся на фоне других, если бы не одно обстоятельство. Судачили, что бывший военный очень любит человеческое мясо и даже употребляет в пищу лидеров оппозиции. Как рассказывал уже после свержения своего шефа его личный повар Филипп Линвисса, зависимость императора от человечины в какой-то момент приобрела такой характер, что мясо консервировалось и без «стратегического запаса» диктатор не выезжал, любовно пакуя специальный кейс «сахарной свининой» и «сардинами».

«Как-то ночью император приказал приготовить ему завтрак, — делился кулинар. — По его приказу солдаты открыли секретный замок огромного холодильника. Я чуть не упал в обморок – там в морозильнике лежало разрубленное тело. Я очень хотел отказаться, но меня припугнули.

Тогда я выполнил строгий заказ в точности: удалил внутренности, нафаршировал тело рисом и хлебом, поперчил.

Жарил, как было велено, на огромном противне, поливая блюдо джином. Утром подал все это императору, который всю ночь до этого пил. Он начал с рук, ел жадно, причмокивая».

На Западе многие считали Бокассу психически ненормальным, сравнивая с другим тираном эпохи Иди Амином из Уганды. Тот тоже был не прочь полакомиться человечиной.

Основой внешнеполитического курса Бокассы являлся «развод» Франции на финансовую помощь. Имея целью шантаж бывшей метрополии, предприимчивый деятель заигрывал то с соцблоком, то с Западом, то вдруг бросался в объятия Движения неприсоединения, лидирующую позицию в котором занимала Югославия под руководством неувядающего Иосипа Броз Тито. Для реализации атомной программы французам требовались урановые месторождения в ЦАР, поэтому официальный Париж неизменно шел на уступки. Наилучшие отношения сложились у Бокассы с правоцентристским президентом Франции Жискаром д'Эстеном,

который называл диктатора своим дорогим «другом» и «членом семьи», а также несколько раз посещал Центральную Африку ради охоты.

Это не мешало сближению Бокассы с титовской Югославией, Румынией Николае Чаушеску и, конечно, с Советским Союзом. В этой стране он гостил неоднократно. Первый официальный визит состоялся в 1970 году. Бокасса в ту пору испытывал боли в животе, а потому обследовался в Кремлевской больнице, где у него обнаружили колит. О работе с необычным пациентом позднее вспоминал главный врач Кремля Евгений Чазов.

«С Бокассой приехали его слуга и повар и привезли обычные для него продукты питания. К моему удивлению, это были какие-то мелкие змейки, животные типа ящериц, грязное мясо непонятного происхождения. Я поднялся к Бокассе и сказал ему, что здесь, в больнице, мы будем лечить его нашими методами, диета является таким же лекарством, как и таблетки, которые он принимает. Получив его согласие, я попросил выбросить все, что было привезено, на помойку», — рассказывал эскулап.

Наибольшее впечатление на Бокассу в СССР произвели кузня, привычка Брежнева целоваться и Волжская ГЭС. «Советские партнеры» пообещали гостю построить такую же станцию.

Поговаривали, что по возвращении домой лидер ЦАР перецеловал всех своих министров.

А чтобы Бокасса впредь имел возможность питаться по-советски, к нему приставили личного повара. Тот однажды случайно наткнулся в президентском холодильнике на человеческое мясо и в ужасе бежал в посольство. Узнав о шокирующих пристрастиях Бокассы, в Москве, конечно, очень смутились: негоже все-таки руководителю сверхдержавы обниматься с людоедом. Тем не менее, каннибализм не помешал правителю Центральноафриканской империи нанести новый визит в СССР и пройти посвящение в пионеры в Артеке.

В июне 1978 года Бокасса прибыл в Иркутск, где приключился протокольный конфуз: флаг Центральной Африки вывесили на здании особняка, где он поселился, наоборот.

«Когда гость с супругой ушли на ужин в столовую на первый этаж, офицеры по пожарной лестнице и карнизу пробрались на балкон и сделали флаг, как надо. Повода для инцидента не случилось, — поведал газете «Байкал-61» майор КГБ в отставке Виктор Богданов, осуществлявший охрану политика. — Гость с супругой осмотрели Иркутск, побывали в поселке Листвянка, полюбовались Байкалом, удивляясь цвету воды, любуясь ее прозрачностью и чистотой.

Каково же было удивление всех нас, когда ТАСС передало сообщение, что Бокасса арестован спецназом Франции как тиран и каннибал.

В его резиденции в холодильниках были обнаружены фрагменты человеческих тел. У нас, в Иркутске, пострадавших не было».

Бокасса водил дружбу и с ливийским лидером Муаммаром Каддафи, ради которого однажды вместе с министрами обратился в ислам, сменив имя на Салах-эд-дин-Ахмед. Впрочем, уже через четыре месяца мусульманская религия с ее многочисленными запретами ему порядком наскучила. Пришлось возвращаться в католицизм.

В то время как Бокасса разъезжал по заграницам и закатывал дорогостоящие роскошные приемы в своем дворце, где не скупился на подарки гостям, экономическое положение в ЦИ продолжало стремительно ухудшаться. Уровень жизни в стране считался одним из самых низких в мире. Чувствовалась острая нехватка медперсонала. Большинство подданных императора не могли позволить себе нормальную одежду.

В этих условиях колоссальное возмущение народа вызвал указ Бокассы, предписывавший школьникам и студентам облачаться в специальную форму. Невозможность ее приобрести спровоцировала широкие акции протеста, которые жестко подавлялись силовиками. Появились жертвы. Их число постоянно росло.

«Сотни детей помещены в центральную тюрьму, находящуюся рядом с дипломатическим кварталом, на берегу Убанги, где во дворе солдаты топчут их ногами, а затем запирают в камеры.

Вне себя от ярости, Бокасса проводит в тюрьме две ночи, чтобы преподать детям «хороший урок».

После этого урока в тюрьме умирают около ста человек. Трупы тайком закапываются в общих могилах или выбрасываются в реку», — писали французские журналисты.

Кризис все усиливался. Власть демонстративно отказывалась от поиска компромисса и продолжала репрессии. СМИ Франции передавали различные страшилки о нравах в империи. Если верить одной из них, во дворец Бокасса доставили на грузовиках около ста детей. Согласно свидетельствам, которые собрал журналист Бернар Луба, их заставили лечь на землю, и пьяный император приказал водителю грузовика проехать по ним. После того, как шофер отказался, Бокасса якобы сам сел за руль и стал ездить на грузовике вперед и назад, пока, на его взгляд, не погиб последний ребенок. Тех же, кому все-таки удалось выжить, монарх, по словам журналиста, собственноручно добивал палкой.

После таких известий президенту д'Эстену пришлось публично признать ошибочность своего союза с Бокассой. Французы задумали провести операцию по свержению режима. Ее назвали «Барракуда» и назначили на следующий месяц после пика убийств. Воспользовавшись отлучкой Бокассы в Ливию на встречу с другом Каддафи,

вечером 20 сентября 1979 года десантники ВВС Франции под предлогом защиты своих дипломатов высадились в аэропорту Банги, почти без сопротивления заняли императорский дворец и установили контроль над ключевыми объектами столицы ЦИ.

Уставшие от эксцентричных выходок своего правителя местные военные отказались защищать режим и предпочли наблюдать за ходом операции со стороны. Государственный переворот состоялся на удивление буднично. Монархия была упразднена, и уже на следующий день в президентское кресло вернулся смещенный Бокассой его двоюродный брат Давид Дако, объявивший о восстановлении республиканского строя.

«Смена власти произошла настолько быстро и гладко, что не пролилось и капли крови», — отмечалось в заявлении французского правительства. Известный дипломат, многолетний куратор африканской политики Парижа Жак Фоккар, в свою очередь, охарактеризовал операцию как «последнюю колониальную экспедицию Франции».

Узнав, что возвращаться на родину ему не стоит, Бокасса из Ливии отправился в Кот д'Ивуар, где нашел временный приют, а затем несколько лет прожил в замке под Парижем. В 1980 году суд ЦАР приговорил его к смертной казни и конфискации имущества по обвинению в 13 преступлениях, в том числе, в убийствах, каннибализме, хищении средств, незаконном использовании государственной собственности в личных целях, изнасилованиях.

Однако шесть лет спустя Бокасса неожиданно для всех вернулся: свергнутый император наивно полагал, что соскучившийся народ с радостью реставрирует его власть.

Вместо престола Бокасса получил тюремные нары. Ему предъявили обвинения, и хотя Бокассе удалось доказать невиновность в каннибализме, его все равно приговорили к смертной казни, замененной на пожизненное заключение.

Очень скоро срок наказания уменьшили до 20 лет, а в 1993 году Бокассу выпустили по амнистии. Свои последние три года он прожил в ЦАР как свободный гражданин. Современные руководители страны полностью реабилитировали экс-императора. Так, президент Франсуа Бозизе в 2010 году назвал Бокассу «великим гуманистом» и «сыном нации, признанным всеми в качестве великого строителя» и подчеркнул: «Я хочу говорить о Бокассе. Он построил страну, а мы разрушили все, что он построил».