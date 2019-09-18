До трех лет тюрьмы: в Индии запретили электронные сигареты

Индийское правительство приняло решение запретить электронные сигареты, объявила министр финансов Нирмала Ситхараман, сообщает Hindustan Times.

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«Запрет распространяется на производство, экспорт и импорт, транспортировку, продажу, хранение и рекламу электронных сигарет», — подчеркнула она на пресс-конференции в Дели.

Соответствующее распоряжение правительства вышло после того, как несколько организаций потребовали ввести запрет на электронные системы доставки никотина (электронные сигареты, вейпы), системы нагревания табака (в них температура не достигает той, при которой табак начинает тлеть), электронные кальяны и аналогичные товары.

Законопроект будет внесен в парламент в ходе зимней сессии, подчеркнула Ситхараман.

Она также добавила, что, хотя в настоящее время ни одна индийская компания не изготовляет электронные сигареты, в стране работали около 400 брендов, предлагавших клиентам 150 различных ароматизаторов.

«Электронные сигареты и другие идентичные устройства, позволяющие употреблять табак или пагубно влияющие на состояние здоровья населения, опасны как для активных, так и для пассивных курильщиков», — резюмируется в специальном заявлении министерства здравоохранения Индии, которое приводит Reuters.

Пракаш Кешав Джавадекар, министр информации и телерадиовещания Индии, в свою очередь, назвал принятую меру «своевременным шагом».

«Всегда лучше предвосхитить события», — пояснил он.

Нарушение запрета повлечет наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года для впервые совершивших соответствующее правонарушение, и до трех лет – для рецидивистов. Штрафные санкции при этом могут составить до $7 тыс.

В настоящее время в Индии проживают 109 млн курильщиков. По данному показателю страна занимает второе место в мире. Свыше 900 тыс. индийцев ежегодно умирают от заболеваний, связанных с курением табака.

В начале сентября Мичиган стал первым штатом США, официально запретившим ароматизированные электронные сигареты. Как заявила местный губернатор Гретхен Уитмер, данная мера продиктована необходимостью защитить молодежь от вредоносного действия табачного дыма. Запрет сроком на шесть месяцев вступил в силу и может быть продлен еще на полгода. В ближайшее время чиновники намерены выработать закон, ограничивающий продажу указанной продукции на постоянной основе.

По словам главы Мичигана, курение электронных сигарет молодыми людьми уже заставляет органы здравоохранения бить тревогу.

Ситуация близка к критической, поэтому у властей штата не оставалось иного выбора, как ввести ограничительные меры.

«Своим первоочередным приоритетом я считаю обеспечение безопасности наших детей и защиту здоровья жителей Мичигана», — заметила Уитмер.

Губернатор также отметила, что производители электронных сигарет специально используют фруктовые ароматизаторы, в том числе напоминающие запах жевательной резинки, а также мяту и ментол, чтобы «подсадить» молодых людей на никотин. Важно отметить, что на электронные сигареты с ароматом табака запрет не распространяется.

Чуть позже в штате Канзас, скончался шестой вейпер, пострадавший от неизвестной болезни. Это был пожилой мужчина, испытывавший проблемы со здоровьем. Неизвестно, какие именно испарители и жидкости он использовал. В августе американских вейперов поразила неизвестная болезнь. Наиболее распространенными симптомами стали кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея, анорексия, потеря веса. Часть случаев оказалась связана с употреблением каннабиоида тетрагидроканнабинола.

А 17 сентября электронные сигареты с вкусовыми добавками запретили власти штата Нью-Йорк.

В заявлении местного правительства отмечалось, что запрет вступил в силу после одобрения, полученного от совета по вопросам общественного здравоохранения и планирования в сфере здравоохранения.

Также в минувший вторник со ссылкой на телеканал NBC и окружное отделение минздрава сообщалось, что в США был зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа.