Все для науки? Имущество Минобрнауки ждет ревизия

Для компенсации затрат переезда чиновников нескольких министерств в «Москва-Сити» могут быть изъяты земельные участки и объекты, находящиеся в ведении научных институтов и вузов, подведомственных Минобрауки. Этот вопрос обсуждается. На днях министерство науки и высшего образования разослало в подведомственные организации письмо с просьбой предоставить позицию и информацию по вопросу изъятия земель и объектов, говорится в документе, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru». Всего в списке несколько десятков участков и/или объектов.

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Институтам РАН предлагается представить обоснованную позицию по поводу изъятия имущества, справку о состоянии такого имущества и участков и их использовании в уставной деятельности, информацию о планируемом строительстве, а также фотографии участков, говорится в письме.

Все это делается «для целей реализации проекта создания единого правительственного комплекса в ММДЦ «Москва-Сити», указано в документе.

Получение письма «Газете.Ru» подтвердили в академических институтах, в том числе директор Института географии РАН Ольга Соломина, назвавшая полученные документы «бесстыдными бумагами». В случае с этим институтом речь идет об изъятии единственного здания, находящего в центре Москвы — в Старомонетном переулке, говорит она.

«Нашему институту 100 лет, в этом здании он с 1930-х годов. Институт первой категории. Никаких альтернатив нам, похоже, не предлагают — просто выселить. Это наше главное здание — объект культурного наследия — гвоздя лишнего прибить нельзя без санкции, а снести и построить жилье — пожалуйста. — сказала Соломина. — Куда мы денем все наше тонкое дорогостоящее оборудование (радиоуглеродная лаборатория, электронный микроскоп, холодная комната), 300 сотрудников? Только мы начали все ремонтировать, сделали проект реставрации фасада».

При этом в списке значится не здание, а земельный участок площадью около 900 м2 по адресу, где расположено здание Института.

Получение письма от Минобрнауки подтвердил «Газете.Ru» и директор Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов. «Мы первые в этом списке. В июле к нам было подобное обращение, и мы писали категорический отказ. С нами это никто не согласовывал, такое ощущение, что мы столкнулись с каким-то бандитизмом или коррупцией, — рассказал директор. – Мы находимся в центре Троицка, и многие коммерческие структуры желают получить нашу землю. Вопрос в том, на каком основании наш участок попал в этот список?»

Он добавил, что, согласно полученным документам, речь идет об отчуждении земельного участка с институтским гаражом.

«У нас там стоит транспорт, ремонтируются машины, институту все это нужно, Минобрнауки кстати давало нам на его ремонт деньги», — добавил Кузнецов.

Кадастровая стоимость участка – почти 20 млн руб.

В разосланном Минобрнауки списке значатся участки и несколько объектов капстроительства Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (Троицк), Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (Сочи), Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (Новосибирск), Дальневосточного федерального университета (Владивосток), Кубанского госуниверситета (Краснодар) и других. По большей части имущество расположено в Москве или областных центрах – там самая дорогая земля.

Кадастровая стоимость (на 1 января 2018 года) земельного здания Объединенного института высоких температур на Лобненской улице – 33,6 млн руб., участка Института прикладной механики на Ленинском проспекте – 168 млн руб., участка Института истории на Дмитрия Ульянова – 180,6 млн руб., а здания этого же института по тому же адресу – 792 млн руб. Участок Института ревматологии на Каширском шоссе по указанному в списке кадастровому номеру оценивается в 630 млн руб. (помимо трех зданий).

При этом кадастровая стоимость обычно ниже рыночной – земля в Москве очень дорогая.

В письме Минобрнауки речь идет об использовании участков в рамках механизмов 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». Этот закон, в частности, предусматривает, что для развития территорий могут использоваться земельные участки, которые закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за ФГУПами, академиями наук, учреждениями, входящими в структуру РАН.

Обычно это не используемые, используемые нецелевым образом или бесхозные участки. Например, как следует из панорамы Google Maps, по адресу Москва, ул. Панфилова, д. 20, стр. 3 за покосившимся бетонным забором находится одноэтажное строение. Территория принадлежит МАИ.

В Минобрнауки на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

Чиновники сразу нескольких министерств сменили место работы весной этого года – они переехали из своих зданий в единый правительственный комплекс в «Москва-Сити». Всего это 5 тыс. человек из Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества и их подведомственных организаций. Помещения в небоскребе «IQ-квартал» обошлись в почти 25 млрд руб.

Расходы на покупку, обустройство, а также аренду площадей для министерств должны быть компенсированы за счет реализации зданий министерств и ведомств по рыночным ценам.

В Минэкономразвития «Газете.Ru» рассказали, что согласно поручению правительства, идет работа по выявлению и изъятию излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению федерального имущества, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. No 161-ФЗ.

«Такая работа в отношении федерального имущества осуществляется на системной основе как в рамках проекта по переезду федеральных органов власти, так и вне данного проекта в соответствии с Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденной правительством Российской Федерации», — указали в пресс-службе ведомства.

Как раз рассказал «Газете.Ru» источник, близкий к одному из ведомств, основная цель проекта — наведение порядка в имуществе, которое либо не используется, либо используется не по назначению. Задача — выявить неправомерное и нецелевое использование государственных площадей, которые зачастую незаконно сданы в коммерческую аренду.

«Данная работа будет вестись не только в отношении объектов и участков РАН, но и в отношении имущества других ведомств», — сказал он, указав, что закон предусматривает компенсации.

Сегодня неэффективно используемые участки вузов и ряда НИИ представляют собой довольно печальное зрелище, часть помещений используется под коммерческое хранение, говорит один из архитекторов-урбанистов. «А учитывая, что качество складских помещений это класс D — гаражи, подвалы, холодные ангары, самострои, то круг клиентов у них весьма специфический», — подчеркивает он.

«В лучшем случае там хранят товары, нетребовательные к условиям хранения: сырье для промышленного производства, горюче-смазочные материалы, пластик и т.п. Им точно не место в центре города», — отмечает эксперт.

Ориентироваться нужно на запрос современного ученого, которому нужны лаборатории под современное оборудование, что в исторических зданиях без ущерба историческому наследию просто невозможно реализовать, отмечает генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.

По словам источника, с сентября 2016 года в рамках 161-ФЗ при вовлечении объектов, находящихся в федеральной собственности, реализуется механизм компенсации. «В отношении объектов, находящихся в ведении Минобрнауки и подведомственных ему организаций, такая компенсация регулярно применяется по обращению министерства и правообладателей», — указал он. Вопросы по всем объектам, планируемым к вовлечению, обсуждаются с Минобрнауки. Решения профильной правкомиссии будут приниматься по объектам, в отношении которых будет получено согласие министерства.

Возможно, работа активизировалась в связи с тем, что 15 января 2020 года может истечь мораторий на отчуждение федерального имущества подведомственных Минобрнауки России научных организаций. Сейчас рассмотрение вопросов передачи имущества на иной уровень собственности, в казну, а также другим структурам и органам осуществляется только при наличии согласия президента России и РАН.