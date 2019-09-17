Должны сохранить название: Аксенов отверг переименование Крыма

Обсуждение инициативы таврических греков по переименованию Крыма в Тавриду не являются приоритетными на данном этапе жизни полуострова, важнее его развитие во всех сферах – пояснил глава российского региона Сергей Аксенов.

Реклама

«Дискурс о двойном использовании исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году на Родину — в Российскую Федерацию — вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что это не означает игнорирование истории.

«Мы должны знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался наш полуостров в разные времена и эпохи. Сегодня наша цель — сделать республику процветающим самодостаточным регионом России, а жизнь крымчан комфортной и безопасной. Давайте заниматься делом», — резюмировал Аксенов.

Ранее инициативу о переименовании Крыма в Республику Крым — Тавриду поддержал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида», — сказал он на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды».

Политик обратил внимание, что

в нескольких российских регионах историческое название используется вместе с современным.

«Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть», — отметил он.

Вместе с тем Мурадов считает, что крымские греки «смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось в том числе и то название, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков». Но в то же время он подчеркнул, что одобрения одних властей полуострова для осуществления идеи недостаточно.

«Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти», — считает крымский вице-премьер.

Кроме того, он отметил, что российские греки попросили создать международную ассоциацию античных городов. Эту инициативу планируется обсудить следующей весной на VI Ялтинском международном экономическом форуме.

Идея изменения названия республики принадлежит главе национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Ивану Шонусу. По его мнению, переименование позволит укрепить российский статус полуострова.

«Вопрос придания Республике Крым дополнительного исторического названия «Таврида» — это не тема завтрашнего дня, потому что общество еще не готово. Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется», — обратил внимание глава национально-культурной греческой автономии.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что имя региона должны выбрать сами жители, передает ФАН.

«Я считаю, что

подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение.

Также следует ознакомить людей с исторической справкой, и если сейчас возникла такая необходимость — предложить несколько вариантов (не только Тавриду)», — пояснила депутат.

Она также напомнила, что вопрос переименования связан с немалыми трудностями.

«Помню, в прошлом году получила ответ от крымских властей о невозможности переименования улиц, не говоря уже о полуострове в целом. Что же касается моего личного мнения на этот счет, могу сказать, что я неоднозначно отношусь к подобной инициативе. Крым должен оставаться Крымом!», — заключила член нижней палаты парламента.

Археолог Александр Герцен считает, что для реализации этой инициативы необходимо провести общекрымский опрос населения. Это нужно для того, чтобы интересы всех проживающих в республике национальных групп, были соблюдены, передает НСН.

«Но этот вопрос, я считаю, нужно обсуждать в правительстве, парламенте республики и решать в ходе общекрымского опроса, референдума, чтобы не было ущемления представителей других национальностей, проживающих на полуострове», — заявил эксперт.

На саму идею ученый отреагировал положительно. Он также добавил, что название Таврида использовалось как основное название полуострова в XVIII веке.