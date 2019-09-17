«Постесняются перед Китаем»: с кем Россия полетит к Луне

Россия подписала с Китаем сразу два соглашения о сотрудничестве в области исследования Луны. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса. Подписание состоялось в Санкт-Петербурге в рамках 24-й встречи глав правительств России и Китая. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали соглашение о сотрудничестве в области создания Объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

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«Центр данных будет представлять собой географически распределенную информационную систему с размещением двух основных узлов, один из которых будет расположен на территории Российской Федерации, а другой — на территории Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении госкорпорации. — Соглашение также предусматривает наращивание информационных возможностей и повышения отдачи исследований в области Луны, а также привлечение профильных национальных организаций и учреждений (например, институтов национальных академий наук) с целью дальнейшего совершенствования Центра данных».

Второе соглашение касается сотрудничества в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7». В рамках достигнутых договоренностей станет возможным подробное исследование российским орбитальным аппаратом возможных посадочных областей для китайских миссий.

Будут проведены испытания по ретрансляции данных между российским аппаратом «Луна-Ресурс-1» и космическими модулями китайской миссии «Чанъэ-7».

Стороны также проведут анализ возможности взаимного размещения научной полезной нагрузки на орбитальном космическом аппарате «Луна-Ресурс-1» (ОА) и космических модулях китайской миссии «Чанъэ-7», а также рассмотрят возможности проведения совместных космических экспериментов.

Луна снова становится привлекательной целью для крупных космических держав, правда, две последние попытки посадить аппараты на ее поверхность закончились неудачей – летом для Израиля и совсем недавно для Индии.

Последний крупный успех в изучении Луны принадлежит китайским ученым –

их космический аппарат «Чанъэ-4» сел на обратной стороне Луны в начале января 2019 года.

Разработка лунной программы Китая началась в 1998 году и была официально утверждена в январе 2004 года, она получила название «Программа Чанъэ» в честь китайской богини Луны Чанъэ. Программа делится на три этапа — полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю. В рамках первого этапа к Луне отправились станции «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2». В рамках миссии «Чанъэ-1» удалось построить топографическую карту Луны, после чего станция совершила жесткую посадку на спутник и была уничтожена. «Чанъэ-2» позволила выбрать подходящее место для мягкой посадки «Чанъэ-3».

На втором этапе программы станция «Чанъэ-3», запущенная 2 декабря 2013 года, доставила на поверхность Луны луноход «Юйту». Он был оборудован георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Но миссию не удалось реализовать полностью — спустя 40 дней луноход потерял подвижность, хотя и продолжал работать, стоя на месте. 3 августа 2016 года было объявлено, что «Юйту» завершил работу.

Вечные переносы

В отличие от китайской, российская лунная программа пока знаменита своими бесконечными переносами, да грандиозными планами, о которых рассказывает глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Упомянутая программа «Луна-Ресурс-1» подразумевает отправку к Луне двух российских миссий – орбитальной «Луна-26» и посадочной «Луна-27». Однако сроки их запуска постоянно сдвигаются из-за сдвига сроков запуска миссии «Луна-25».

По данным «Газеты.Ru», перенос этот напрямую связан с действиями западных санкций, правда, госкорпорация в этом не признается.

«В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат («Луна-25») на Луну, следующие аппараты «Луна-26» и «Луна-27» полетят, соответственно, в 2023 и 2024 годах. В том числе, это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности», — говорил минувшей зимой Дмитрий Рогозин.

«Луна-25» должна стать первой за более чем 40 лет российской научной миссией к Луне.

Постоянные неудачи в текущей деятельности — аварии, переносы, коррупция — на фоне частых заявлений о проектах будущего стали предметом критики руководства Роскосмоса и со стороны премьера Дмитрия Медведева. «Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача», — сказал Медведев на совещании о развитии корпорации в январе.

По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, соглашение о создание Объединенного центра данных по исследованию Луны имеет мало практического смысла. «Это соглашение ни о чем. Сегодня данные о луне выкладываются в открытом доступе, какого-то засекречивания там не существует и скорее всего этот центр сведется к двум компьютерам – у нас и у них».

Эксперт считает, что договоренность о сотрудничестве в запусках конкретных миссий поможет Роскосмосу соблюсти сроки запусков. «Когда задействованы международные соглашения, страны делают все возможное, чтобы не переносить свои миссии. Поэтому соглашение полезно тем, что руководство Роскосмоса постесняется перед Китаем переносить сроки, если на своих специалистов им все равно. На китайцев надежда», — добавил он.