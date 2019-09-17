Выступал в пьяном виде? Как Ельцин покорил Америку

Борис Ельцин бывал за рубежом и раньше, но в составе различных делегаций. В Америке он впервые приобрел возможность представлять самого себя, а не советских строителей или партийное руководство. В эти дни популярный российский лидер антикоммунистического толка перерождался в политика международного масштаба. Ельцин только что получил широкую поддержку москвичей на выборах народных депутатов, преодолел, как казалось, психологические проблемы и после долгих лет работы в номенклатуре чувствовал себя по-настоящему самостоятельной фигурой. Любому знакомому с биографией первого президента России известно, что именно к этому Ельцин всегда стремился.

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Первое знакомство с США

В Америку Ельцин летел первым классом.

Все время полета изучал справочные материалы по истории США, экономике, государственному устройству и жизни в капиталистической стране.

Вместе с ним 9 сентября 1989 года летели помощник Лев Суханов, обозреватель «Комсомолки», а в недалеком будущем пресс-секретарь президента России Павел Вощанов и народный депутат Виктор Ярошенко. Как отмечал в своих материалах исследователь перестройки Эдуард Глезин, они намеревались убедить Ельцина в перспективах рыночной экономики. Изначально визит был рассчитан на две недели, однако советским гостям удалось получить лишь недельную визу. Поэтому программа получилась крайне напряженной.

Уже на следующий день после прилета Ельцин дал интервью «Си-би-эс» в программе «Лицом к стране», потом последовал завтрак у миллионера Боба Шварца, полет на вертолете над Нью--Йорком, посещение музея Метрополитен, прогулка по Центральному парку, пресс-конференция в доме Шварца, встреча с председателем Комитета по внешним связям Сената Клейборном Пэллом. Третий день также начался с телевизионного интервью в программе «Доброе утро, Америка!». Затем состоялась встреча с деловой элитой на Уолл-стрит, лекция в Совете по внешним связям, прямая телепередача «Час новостей ведущих Макнила и Лерера», лекция в институте Гарримана Колумбийского университета. Поздно вечером — переезд в Балтимор.

Был ли Ельцин пьян?

В этом городе 12 сентября разразился грандиозный скандал.

Согласно публикации итальянской газеты La Repubblica, перепечатанной в «Правде», Ельцин читал лекцию в Университете Джонса Хопкинса в пьяном виде.

В Советском Союзе сюжет из США показали на ТВ. Телезрители увидели человека, который нетвердо держался на ногах, говорил медленно, растягивая слова.

Однако многие не поверили тогда прессе, расценив информацию о выходках политика как провокацию ЦК КПСС против «инакомыслящего». На «странное» поведение Ельцина обратили внимание и американские журналисты. Так, Washington Post дал заметку под заголовком «Пьяный медведь обнимает капитализм». Герою, правда, газетный номер предусмотрительно не показали.

В материале Глезина указывается, что «после напряжения первых дней американской поездки, ночного застолья в Балтиморе, бессонницы, приема транквилизаторов Ельцин был физически не в состоянии выступать. Но отменить назначенную лекцию было невозможно». Сам Ельцин объяснял свое поведение дозой снотворного, которую он принял под утро, мучаясь бессонницей. О том же писал в мемуарах Суханов:

«Принятое накануне снотворное было сильнее его воли. Все его движения — вялые, заторможенные.

К девяти часам, то есть к началу лекции он с трудом оклемался и мы отправились к публике. В зале его ждали 800 слушателей. И вот в этот момент произошло резкое перевоплощение. Ельцин оживился и даже начал подшучивать над Мюллером (президент Университета Хопкинса Стевен Мюллер. — «Газета.Ru»). На сцену они вышли вместе, и когда хозяин университета начал что-то читать по бумажке, Борис Николаевич подошел и забрал с его пюпитра текст. Это была еще та сцена! Публика по достоинству оценила «нестандартный ход» гостя и бурно зааплодировала. Слушатели от души смеялись — по американским меркам ничего предосудительного в этом не было. Вопросы были традиционные, почти одни и те же, что, однако, не вполне устраивало самого лектора. Борис Николаевич, видимо, разнообразия ради стал варьировать свои ответы и, наверное, многие помнят, как он нарочито растягивал аббревиатуру - Ка-Ге-Бе...»

Тем не менее, дело приобрело такой резонанс, что La Repubblica пришлось публиковать новую статью – теперь уже с извинениями перед Ельциным. Выдержки из текста были переведены на русский и напечатаны в «Московских новостях».

«Что касается Ельцина, этой не до конца понятной фигуры, но, вне всякого сомнения, привлекательной личности, то недавно в нашей газете по отношению к нему произошел журналистский казус:

его «турне» по США было отражено на наших страницах с излишней резкостью и фактическими неточностями, что было использовано в Москве как политическое оружие против него самого.

Разумеется, в наши намерения ничего подобного не входило. Так что я прошу Ельцина извинить нас за случившееся», — отмечал главный редактор La Repubblica Эудженио Скальфари.

Шасси самолета

Активно обсуждали в ту пору и другой инцидент с участием будущего президента России: в ходе визита за океан он якобы справил малую нужду на шасси самолета. Многолетний охранник Ельцина Александр Коржаков, хоть сам и не сопровождал своего шефа в той поездке, но неоднократно подтверждал правдивость истории, которую ему рассказал кто-то из очевидцев.

«Такое случилось единственный раз, когда Ельцин, уже перестав быть членом Политбюро, но еще не будучи президентом, прибыл в Америку. Как назло, ни у кого из журналистов ни фотоаппарата не оказалось, ни кинокамеры — одни пишущие были.

Все это видели, свидетелей куча, а вот запечатлеть не смогли»,

— рассказывал Коржаков в 2007 году изданию «Бульвар Гордона».

Еще один скандал едва не произошел в Вашингтоне, куда Ельцина привезли из Балтимора. Гость из СССР очень хотел добиться приема у президента США Джорджа Буша и раздраженно отреагировал на известие о том, что в Белом доме запланирована встреча «всего лишь» с советником по национальной безопасности Брентоном Скоукрофтом. Заявив о том, что это – не его уровень, Ельцин наотрез отказался предпринимать какие-либо действия, пока ему не гарантируют свидание и с хозяином резиденции.

Окружавшие отчаянно пытались переубедить заартачившегося гостя, ведь оставшиеся до встречи минуты неумолимо таяли и в Белом доме все ощутимее чувствовалась напряженность. Если доводы Суханова оставили Ельцина непоколебимым, то перед Кондолизой Райз он все-таки капитулировал. Будущая глава Госдепа доходчиво объяснила посетителю вероятные последствия демарша.

Встреча с Бушем

Впрочем, американцы учли капризы своего потенциального союзника. Во время встречи Ельцина со Скоукрофтом в кабинет как бы «случайно» забрел Буш. Народный депутат СССР засиял. Их разговор с президентом США продлился 12 минут: данный факт зафиксировал для истории Суханов.

«Вдруг открывается дверь и входит человек — в элегантном сером костюме, длинный узкий галстук, уголок платка выглядывает из нагрудного карманчика. Все в тон. Красивый, белозубый, стройный мужчина, — вспоминал помощник Ельцина. — Я, разумеется, сразу узнал его — это Буш. И так как я находился ближе всех к дверям, президент мне поэтому протянул руку и мы поздоровались. Затем он поприветствовал Гаррисона, помощника Скоукрофта и только потом подошел к Ельцину.

Он долго тряс ему руку, другая рука президента дружески пожимала его предплечье. Они доброжелательно улыбались, и в какой-то момент Ельцин сказал: «Да, мы стоим друг друга».

(Ростом они были одинаковы.) Эту фразу переводчик не стал переводить. А я глядел на своего шефа и гордился им. Он уверенно держался и выглядел подобающе. Это были два равных друг другу партнера.

Однако Буш сразу же оговорился, что у него, к сожалению, очень мало времени и что сейчас его ждет телевыступление по проблемам наркомании. И тут же поинтересовался — как в этом плане обстоят дела у нас в Союзе? Борис Николаевич ответил: «Это серьезная проблема и для нас, но о ней в нашей стране предпочитают не говорить». Буш передал большой привет Горбачеву и выразил свою осведомленность о визите Ельцина в США: «Я думаю, Америка вам понравится...» И все в таком же ключе. Ельцин поблагодарил Буша за то, что тот нашел возможность встретиться, и в свою очередь, Президент США сказал Ельцину, чтобы все вопросы к нему (Бушу) мы передали Скоукрофту. И Буш покинул помещение».

Через несколько часов гость побеседовал с Госсекретарем Джеймсом Бейкером и сенаторами.

Акулы и миллион шприцев

В оставшиеся до отъезда дни Ельцин выступал в Чикаго, Далласе, Майями, где не отказал себе в удовольствии искупаться: Борис Николаевич очень любил плавать и делал это даже в Москва-реке среди мартовских льдин. Знакомство с Атлантическим океаном едва не закончилось трагически. Плюхнувшись в воду в темное время суток, ни Ельцин, ни его окружение не заметили табличку на пляже, запрещавшую купаться из-за риска нападения акул.

И все же тогда во Флориде Ельцина, а в какой-то степени и всю Россию пронесло. Он встретился со студентами, политиками, бизнесменами, навестил в больнице Рональда Рейгана, осмотрел ферму, дал множество пресс-конференций.

Его выступления хорошо оплачивались: за вычетом расходов на пребывание доход составил порядка $100 тыс.

По словам Ельцина, на вырученные средства он закупил миллион одноразовых шприцев для московских больниц.

«Я спал по два-три часа в сутки, перелетал из одного штата в другой, за день проходило по пять-семь встреч и выступлений, и так всю неделю без остановки», — признавался Ельцин в своих мемуарах «Исповедь на заданную тему».