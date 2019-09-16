Сталин дал приказ: вторжение СССР в Польшу. ОНЛАЙН

Во исполнение вышеуказанной директивы начальником Управления погранвойск НКВД Белорусской ССР комбригом Иваном Богдановым был издан приказ: «Армии Белорусского фронта с рассветом 17 сентября 1939 года переходят в наступление с задачей содействовать восставшим рабочим и крестьянам Белоруссии».

В связи с этим войскам НКВД БССР ставились задачи: с началом боевых действий – уничтожение польской пограничной охраны на тех участках, где не будут наступать части РККА; с продвижением войск армии — не допускать перехода гражданского населения с советской территории и кого бы то ни было с польской территории через границу СССР. При этом военнослужащих РККА постановлялось пропускать беспрепятственно. В документе также указывалось, что всю операцию следует провести быстро и, по возможности, без кровопролития.