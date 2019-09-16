Сталин дал приказ: вторжение СССР в Польшу. ОНЛАЙН

Сталин зачитал ноту, подготовленную для передачи польскому послу в Москве. Три пункта из нее были признаны неприемлемыми для немецкой стороны и подлежали изъятию по предложению Шуленбурга. Также Сталин указал, что появление совместного советско-германского коммюнике не может быть рассмотрено ранее, чем через два-три дня. Для решения всех возникающих проблем в военной сфере генерал-лейтенант Кестринг должен был обращаться напрямую к Ворошилову.
Оля Аросева с отцом Александром Аросевым, Лазарем Кагановичем, Иосифом Сталиным и Климентом Ворошиловым, 12 июня 1935 годаWikimedia Commons
Просьба военного атташе Эрнста Кестринга задержать на некоторое время выступление советских войск и прежде всего действия авиации, дабы он мог проинформировать свое командование и тем самым предотвратить возможные инциденты и потери, была отклонена.
С целью не допустить случаев «дружественного огня» Сталин предложил руководству Германии остановить наступление германских войск и отвести вырвавшиеся вперёд подразделения на линию Белосток — Брест — Львов, а также запретить германской авиации совершать полеты восточнее этой линии. Он также проинформировал Шуленбурга, что советские самолеты будут бомбить район восточней Львова, давая понять, что в случае невыполнения этих требований их части могут попасть под бомбовые удары советской авиации.
Анастас Микоян, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин и Михаил Калинин на трибуне мавзолея Ленина во время первомайской демонстрации на Красной площади, 1936 годРИА "Новости"
Иосиф Сталин в присутствии наркома иностранных дел Вячеслава Молотова и наркома обороны Климента Ворошилова принял в Кремле немецкого посла в Москве Вернера фон дер Шуленбурга, объявив о готовящемся утреннем наступлении РККА по всей линии границы от Полоцка до Каменец-Подольского.
Советский лидер Иосиф Сталин, министры иностранных дел СССР и Германии Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп во время подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, 23 августа 1939 годаAP
Далее следовал непосредственно приказ командующего:
«1. Частям Белорусского фронта решительно выступить на помощь трудящимся Западной Белоруссии и Западной Украины, перейдя по всему фронту в решительное наступление.
2. Молниеносным, сокрушительным ударом разгромить панско-буржуазные польские войска и освободить рабочих, крестьян и трудящихся Западной Белоруссии».
Кроме того, 16 сентября 1939 года Военный совет Белорусского фронта издал приказ №005.
«Польские помещики и капиталисты поработили трудовой народ Западной Белоруссии и Западной Украины, насаждают национальный гнет и эксплуатацию, бросили наших белорусских и украинских братьев в мясорубку второй империалистической войны, — говорилось во вступительной части. — Национальный гнет и порабощение трудящихся привели Польшу к военному разгрому. Перед угнетенными народами Польши встала угроза полного разорения и избиения со стороны врагов. В Западной Украине и Белоруссии развертывается революционное движение. Начались выступления и восстания белорусского и украинского крестьянства в Польше. Рабочий класс и крестьянство Польши объединяет свои силы, чтобы свернуть шею своим кровавым угнетателям».
Во исполнение вышеуказанной директивы начальником Управления погранвойск НКВД Белорусской ССР комбригом Иваном Богдановым был издан приказ: «Армии Белорусского фронта с рассветом 17 сентября 1939 года переходят в наступление с задачей содействовать восставшим рабочим и крестьянам Белоруссии».
В связи с этим войскам НКВД БССР ставились задачи: с началом боевых действий – уничтожение польской пограничной охраны на тех участках, где не будут наступать части РККА; с продвижением войск армии — не допускать перехода гражданского населения с советской территории и кого бы то ни было с польской территории через границу СССР. При этом военнослужащих РККА постановлялось пропускать беспрепятственно. В документе также указывалось, что всю операцию следует провести быстро и, по возможности, без кровопролития.
Собственно, сегодня всем хорошо известно: вторжением в Польшу Иосиф Сталин приступил к реализации плана о разделе сфер влияния в Восточной Европе с Третьим рейхом, что было зафиксировано в секретных протоколах к договору о ненападении.
О том, как Сталин, Молотов, Риббентроп и компания согласовывали и подписывали в Кремле печально знаменитый пакт, можно прочитать в этом материале «Газеты.Ru».
Советский лидер Иосиф Сталин, министры иностранных дел СССР и Германии Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп после подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, 23 августа 1939 годаAP
Ранее, 14 сентября была издана совместная директива наркомов обороны и внутренних дел СССР о порядке взаимодействия пограничных войск и Красной армии в боевых действиях против Польши. В тот же день документ был направлен командованию военных округов. Согласно этой директиве, «с момента выступления полевых войск из районов сосредоточения с целью перехода государственной границы для действий на территории противника» и до перехода «государственной границы на глубину, равную расположению войскового тыла (30-50 км)», пограничные войска переходили в оперативное подчинение военным советам соответствующих фронтов и армий.
Расстрел польских граждан подразделением вермахта в 1939 году.РИА Новости
17 сентября 1939 года СССР ввел войска на территорию Польши. Части Красной армии преодолевали 50-70 км в день, не встречая сколько-нибудь серьезного сопротивления. Очень быстро Москве удалось взять под контроль Западную Украину и Западную Белоруссию: местное население встречало красноармейцев цветами и яблоками, а в самом СССР военная операция подавалась как «Освободительный поход». «Газета.Ru» в формате исторического онлайна вспоминает кампанию 80-летней давности, по итогам которой по землям растерзанной с двух сторон Польши была установлена советско-немецкая граница.