ЭКО или не ЭКО: что вызвало рак Заворотнюк

Вылечить актрису Анастасию Заворотнюк от рака мозга невозможно — разве что немного продлить ей жизнь, заявил нейрохирург Александр Тушев.

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«Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга, — объяснил он изданию «Вечерняя Москва». — Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года».

Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга, вызванным раковой опухолью. Ранее от рака мозга скончались певица и актриса Жанна Фриске и жена актера Константина Хабенского Анастасия. Как и Заворотнюк, незадолго до диагностирования опухоли женщины прибегли к ЭКО, что породило версию о связи гормональной терапии перед процедурой и развитием рака.

Однако что говорят специалисты?

«Между приемом гормонов и раком мозга связи нет вообще никакой,

поскольку нервные клетки не чувствительны к данным гормонам»,

— рассказал «Газете.Ru» Василий Аушев, научный сотрудник Медицинского центра Маунт-Синай (США).

Также он уверен, что не существует никаких механизмов воздействия гормонов на уже существующую опухоль мозга. «У нервных клеток нет рецепторов на эти гормоны, они в принципе к ним не чувствительны. Сильная связь показана для двух видов рака — молочной железы и яичников. Есть определенные данные о связи с раком простаты, но точно не для рака мозга», — говорит Аушев.

С этим согласен и профессор Василий Власов, президент Общества специалистов доказательной медицины.

«Все, кто занимается ЭКО, знают, насколько травматично для женщин использование гормональной стимуляции, однако всегда эту опасность принижают — не хотят потерять клиентов, — пояснил Власов «Газете.Ru». —

Важно сказать, что при ЭКО может повышаться риск развития гормонозависимых опухолей, в первую очередь — это рак яичника и рак молочной железы. А опухоли мозга, в основном, не являются гормонозависимыми».

Аналогичными данными располагают и зарубежные специалисты.

Проанализировав 95 работ, посвященных влиянию гормональной терапии при лечении бесплодия и ЭКО на риск развития рака, исследователи из Национального института рака в Италии установили: использование препарата кломифен, применяющегося для стимуляции овуляции, вероятно, в некоторой степени способно повышать риск развития карциномы эндометрия, хотя прямых доказательств этому нет. Кроме того, в ряде работ не учитывались другие факторы риска, такие как лишний вес или синдром поликистозных яичников.

Также некоторые исследования показали, что гормональная терапия незначительно повышает риск развития рака яичников.

Значимой связи между раком груди, шейки матки, щитовидной железы, кожи и толстой кишки установлено не было.

«Женщины могут быть уверены — лечение от бесплодия не приводит к значительному росту риска развития инвазивного рака яичников, эндометрия, молочной железы и других онкологических заболеваний», — пишут исследователи.

К такому же выводу пришли и американские ученые, проанализировав состояние здоровья более 100 тыс. женщин, проходивших гормональную терапию, причем половина из них — уже не в первый раз. За пять лет наблюдений исследователи не выявили значительного роста риска развития рака, наоборот, в ряде случаев он даже снижался. Слегка повышен оказался риск развития меланомы и рака яичников.

Датские специалисты проанализировали состояние здоровья 600 тыс. женщин, 58,5 тыс. из которых прибегли к ЭКО. Оказалось, что те, кто сделал это после 40 лет, в следующие 20 лет столкнулись с повышенным на 65% риском развития рака груди.

Дело в том, что используемая при ЭКО гормональная терапия повышает уровень в организме гормона эстрогена, который также может стимулировать рост опухолевых клеток.

«Повышенный риск может быть связан с возрастной уязвимостью к воздействию гормонов или более высокими дозами гормонов во время терапии», — отмечают ученые.

При этом относительный риск в обеих группах был низким — среди женщин, не делавших ЭКО, он развился у 0,6%, среди делавших — у 0,8%.

«Это интересный предварительный вывод, но он не должен вселять беспокойство», — прокомментировал работу Рой Фаркухарсон, президент Европейского общества репродукции человека и эмбриологии.

Рост гормонозависимых опухолей может подстегнуть и обычная беременность, предупреждают врачи.

«Вообще, гормоны влияют на онкологию и, соответственно, беременность тоже влияет, независимо от того, ЭКО это или нет. Во время беременности бывает, что злокачественный процесс начинает развиваться быстрее, чем он проходит у небеременной женщины, иммунная система же не отвергает плод, она и многое другое плохое может не распознать, — рассказала «Газете.Ru» сотрудница одной из московских клиник ЭКО. — Но, например, иногда чтобы сохранить в будущем фертильность уже онкобольной, стимуляцию делают так, чтобы эстроген сильно не подскакивал, берут у нее ооциты и замораживают на будущее, такие варианты есть. Поэтому статистику такую вести трудно: возникла у женщины онкология после ЭКО. Вот это из-за стимуляции было? Или из-за беременности в целом? Это сложно понять».