Документы Николая II: США вернут России украденное

16 исторических документов, подписанных императором Николаем II, будут возвращены России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в посольстве США в Москве. Как уточняется, материалы были похищены из российских архивов в начале 1990-х годов. Кто конкретно совершил эти преступления — сотрудники учреждений или шпионы — пока не уточняется.

Реклама

Согласно заявлению американского дипломатического представительства, документы дореволюционного периода были найдены в ходе расследования, проведенного Министерством внутренней безопасности США. Какие именно бумаги будут переданы российской стороне, также в настоящий момент неизвестно.

Официальная церемония передачи документов, на которых стоит подпись Николая II, состоится 18 сентября в особняке Спасо-хаус в Спасопесковском переулке.

Это здание было построено в последние годы существования Российской империи по заказу богатейшего предпринимателя страны Николая Второва, а с 1933 года — то есть, с момента установления дипломатических отношений между США и СССР — арендовалось американцами в качестве резиденции посла.

close РИА «Новости»

Безвозмездное возвращение России утраченных архивных документов произойдет по инициативе США не впервые. Так, в 2016 году американское посольство в Москве передало несколько бумаг, изъятых около 30 лет назад из российских архивов и выставленных затем на различных аукционах.

Документы были обнаружены американскими спецслужбами во время расследований 2006–2012 годов в Чикаго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Среди бумаг — именные указы русских императоров Анны Иоанновны, Петра I, Елизаветы Петровны, Павла I, Александра I и Александра II.

В пакете переданных материалов присутствовал также приказ 1944 года с подписью Иосифа Сталина о преобразовании 1 Отдельного авиационного полка гражданского воздушного флота в гвардейский авиационный полк.

Как выяснило тогда следствие, документы присвоил и вывез из России Владимир Файнберг, впоследствии бежавший в Израиль. Российские власти безуспешно пытались добиться его выдачи. Общая стоимость архива оценивается в $24 млн. Имел ли отношение Файнберг и к похищению документов Николая II, вероятно, будет объявлено позже.

Наибольший интерес для историков представляет документ за подписью русского императора Петра I. Именной указ от 3 апреля 1715 года посвящен выплатам содержания иноземным офицерам на российской военной службе. Документ был похищен из Российского государственного военного архива и заменен копией. Оригинал, как отмечают сотрудники американского посольства, был обнаружен в городе Рено (штат Невада) у одного из коллекционеров, который собирался выставить его для обозрения в одном из музеев Сан-Франциско.

В справке, подготовленной директором Российского государственного исторического архива (РГИА) Сергеем Чернявским для посольства США, отмечалась уникальность документа, собственноручно подписанного русским царем и являвшегося «особо ценным документальным источником» для изучения военной истории России.

Три года назад США вернули и указ императора Александра II, в котором самодержец распоряжался отправить к американским берегам две военные эскадры в поддержку армии северян в Гражданской войне.

«Александр II уговорил англичан не совать свой нос в США, и Англия, которая не хотела конфликта с Россией, оставила Америку в покое», — отмечал по этому поводу американский поэт и переводчик Джулиан Генри Лоуэнфельд.

В начале текущего года Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края объявило об обнаружении в старинном особняке, который сейчас занимает Федеральное казначейство региона, фотографий Николая II и его дочерей.

Карточки принадлежали охраннику царской семьи Анатолию Федюшкину, который дружил с великими княжнами, часто беседовал и пил с ними чай. После Октябрьской революции он вступил в Белое движение, а когда Русская армия Петра Врангеля потерпела поражение, эмигрировал в США.

Утверждалось, что найденные во время ремонта крыши здания снимки нигде и никогда не публиковались.

В свободный доступ попали три фото: на одном из них изображены дочери государя Татьяна, Анастасия, Ольга и Мария.

Каждая из них оставила автограф на карточке рядом со своим портретом. При этом самого Николая II на обнародованных снимках нет. Зато присутствует некий казак в окружении сослуживцев.