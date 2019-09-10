Меланома и лимфома: чем опасна курятина

Потребление курицы и другого мяса птицы может повышать риск развития рака простаты, неходжскинских лимфом и злокачественной меланомы, выяснили онкологи из Оксфордского университета. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Epidemiology and Community Health.

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Многие исследования говорят о связи между потреблением красного и переработанного мяса (колбас, сосисок и т. п.) и риском возникновения рака кишечника. Однако связь с другими видами рака не так очевидна. Кроме того, не до конца ясно, как влияет на риск развития рака потребление птицы.

Исследователи задались целью выяснить, как красное и белое мясо связаны с риском развития 20 видов рака. Они изучили данные о питании и состоянии здоровья 475 тыс. британцев 37-73 лет за 2014-2016 годы, мужчин и женщин в выборке оказалось примерно поровну. Впоследствии у 23 тыс. из них развились онкозаболевания. Данные о потреблении мяса были получены с помощью опросов.

Данные о связи красного мяса с раком толстой кишки подтвердились, кроме того, его регулярное потребление около 50 г в сутки повышало риск развития рака груди и простаты. Эти результаты, впрочем, еще предстоит подтвердить — более ранние исследования такой связи не выявляли. Раку толстой кишки способствовало и переработанное мясо — для повышения риска хватало 20 г в день.

К удивлению исследователей, потребление птицы (курицы, индейки и т. п.) было связано с повышением риска развития злокачественной меланомы, рака простаты и неходжкинских лимфом.

Риск повышался при потреблении от 30 г белого мяса в день.

Рак простаты — один из самых распространенных видов рака среди мужчин, каждый год выявляется более 400 тыс. новых случаев. Один из факторов риска его развития — потребление жирной пищи: животные жиры ухудшают всасывание витамина A и, как следствие, бета-каротина, защищающего от возникновения некоторых злокачественных опухолей. Чаще всего он возникает у мужчин старше 65 лет.

На ранних стадиях рак простаты хорошо поддается лечению, но в этот период он обычно протекает бессимптомно, поэтому необходимо регулярно проходить профилактические осмотры.

Меланома развивается из меланоцитов, пигментных клеток. Они находятся во многих органах, включая мозговые оболочки, слизистую гениталий и ЖКТ, сосудистые оболочки глаза, но больше всего их в коже. Меланома опасна распространением множественных метастазов по всему телу, включая мозг.

Хотя наиболее значимый фактор риска развития меланомы — ультрафиолетовое излучение, существуют и другие. В их числе — пестициды в пище, курение и недосып, вызывающий нехватку гормона мелатонина.

На ранних стадиях меланома не представляет опасности и ее легко удалить. Выживаемость резко снижается, если заболевание переходит в метастатическую стадию.

Неходжкинская лимфома — разновидность лимфом (опухолевых заболеваний лимфоидной ткани). К этому типу относятся все лимфомы, кроме лимфогранулематоза (лимфомы Ходжкина). Неходжкинская лимфома встречается чаще, чем лимфома Ходжкина. В США она занимает 6-е место среди других онкологических заболеваний, и ежегодно регистрируется около 56 тыс. новых случаев неходжкинских лимфом среди всех возрастных групп.

Возникновение лимфом связано с нарушением процесса развития лимфатических клеток. Переставшие развиваться клетки начинают активно делиться, что приводит к образованию и росту различных типов лимфом. Такие заболевания значительно чаще встречаются у женщин, чем у мужчин.

Точные причины заболевания не установлены. Среди факторов риска — аутоиммунные заболевания, хронические вирусные гепатиты В и С, инфекционные заболевания (вирус Эпшейна — Барр, бактерии Campilobacter, Helicobacter pylori), воздействие некоторых химических веществ (бензола и ароматических углеводородов, инсектицидов и пестицидов), воздействие химитерапии и радиации, ожирение, пожилой возраст.

«Положительные ассоциации потребления мяса птицы с раком предстательной железы и неходжкинской лимфомой требуют дальнейшего исследования», — заключают авторы работы.

Пока что речь идет лишь о статистической корреляции, которая подлежит проверке. Однако, если результаты подтвердятся, специалистам по питанию придется пересмотреть свои рекомендации по потреблению белого мяса.