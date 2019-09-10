«Айфон» возрастом 2100 лет: что откопали в Тыве

Участники Тувинской археологической экспедиции продолжают работу на некрополе Ала-Тей, территория которого показывается над поверхностью Саяно-Шушенского водохранилища лишь на несколько недель в год в мае и июне. Наибольшую заинтересованность ученых вызвал черный прямоугольный предмет из захоронения женщины, сделанного более 2100 лет назад. Стильный аксессуар уже окрестили в шутку «древним айфоном», а его обладательницу назвали Наташей.

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Подробности археологического открытия приводятся в научной статье сотрудников Института истории материальной культуры РАН Марины Килуновской и Павла Леуса. Как следует из материала, открытие было сделано еще в 2016 году, однако подробное описание найденных артефактов стало доступно широкой публике только сейчас. Некрополь в Тыве был возведен представителями древнего кочевого народа хунну, с III века до нашей эры по II век н. э. населявшему степи к северу от Китая.

Именно для защиты от их набегов китайский император Цинь Шихуаньди приказал возвести фортификационные укрепления, известные сегодня как Великая китайская стена.

Хуннская держава на протяжении всей своей недолгой истории воевала с Китаем, в конечном счете, распавшись в результате этих конфликтов, а также внутренних междоусобиц. Ареал расселения воинственных кочевников охватывал, в том числе, земли современной России.

На временно выглядывающем из воды острове археологам доступны около 110 могил.

«Нам невероятно повезло найти захоронения богатых кочевников, не пострадавшие от действий древних расхитителей гробниц», — подчеркнула начальник Тувинской археологической экспедиции и соавтор научной статьи Килуновская, слова которой приводит Siberian Times.

Ученым удалось определить примерный возраст захоронения «Наташи» благодаря китайским монетам, которыми когда-то украсили ремень женщины: они были отчеканены 2137 лет назад. А черный массивный прямоугольник, похожий на «айфон», оказался пряжкой для этого ремня. Размер изделия — 18х9 см, оно инкрустировано бирюзой, сердоликом и перламутром.

По словам археологов, раскопки захоронений в некрополе Ала-Тей будут продолжены. Только после окончания всех исследований специалисты смогут дать точное описание жизни людей и их социальных различий в древнем обществе.

Один вопрос не дает ученым покоя прямо сейчас: если мужские захоронения, исходя из сопутствующих предметов, представляются достаточно бедными, то женские почему-то заметно богаче.

Так, в могилы мужчин обычно не клали иных вещей кроме керамических сосудов, железных ножей и прочих повседневных предметов. Напротив, женщин провожали в мир иной, укладывая к телу китайские зеркальца, колокольчики, подвески, бронзовые монеты и другие украшения.

Любопытно, что пряжки от истлевших за годы кожаных ремней в захоронениях Ала-Тей неизменно находились в районе талии. Это указывает на то, что данный элемент являлся частью погребального наряда. При раскопках в других некрополях хунну, например, в Забайкалье или северном Китае, аналогичные пряжки встречались у ног или рядом с погребенным. То есть, в указанных районах ремни помещали в могилу как отдельный предмет погребального ритуала.

Пояс с массивной пряжкой, скорее всего, являлся элементом женского платья, которое изначально могло использоваться как свадебное, а в дальнейшем надевалось на особо торжественные мероприятия: отправление в загробный мир, безусловно, из таких, уточняется в статье ученых. Пряжки из черного янтаря были менее крепкими, чем аналогичные изделия из бронзы или кости.

Частая эксплуатация приводила их в негодность, о чем свидетельствуют находки фрагментов таких пряжек при раскопках кургана хунну.

В этих местах археологи находят и захоронения, относящиеся к другим эпохам – от бронзового века до Чингисхана. Ранее были обнаружены две частично мумифицированные древние модницы, похороненные вместе с предметами, которыми они торговали. Одна из них, названная «Спящей красавицей», первоначально считалась жрицей, однако на поверку оказалась специалистом по работе с кожными изделиями. Вторая в доисторические времена трудилась ткачихой.