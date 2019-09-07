Остался лишь кабель: у Германии украли подводную обсерваторию

Большая станция мониторинга Boknis Eck, используемая Гельмгольцким центром исследований океана (GEOMAR) для сбора важных научных данных в Балтийском море, таинственным образом исчезла у берегов Германии в бухте Эккернфёрдер.

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Аппарат находился на морском дне с декабря 2016 года. 21 августа передача данных со станции стоимостью $330 тыс. внезапно прекратилась. В соответствии с заявлением GEOMAR, на место происшествия были отправлены дайверы. К их большому удивлению, вся конструкция исчезла, за исключением разорванного кабеля для передачи.

Обсерватория находилась в запретной зоне у северного побережья Германии на глубине 22 метра. Лодки, включая рыболовные суда, не допускаются в этот район. Кража обсерватории остается наиболее правдоподобным объяснением. Другие факторы, такие как шторм, сильные течения или даже морские животные, были исключены в качестве потенциальных причин из-за веса аппарата.

Пропавшая обсерватория состоит из двух стоек, одна из которых весит 250 кг, а другая — 100 кг. Стойки несут раму, удерживающую источник питания (вместе с толстым кабелем, соединяющим станцию с берегом), и раму для крепления датчиков.

Станция собирала данные о температуре воды, солености, скорости потока и концентрациях хлорофилла и метана. Эти данные используются для оценки состояния экосистемы в юго-западной части Балтийского моря и вокруг нее. Отслеживая эти изменения, ученые могут быть предупреждены о потенциальных проблемах и принять необходимые контрмеры.

Ученые собирают данные в бухте с 1950-х годов. Обсерватория также используется в сети COSYNA (Прибрежная система наблюдений за Северным и арктическими морями).

Ученые назвали данные, собранные обсерваторией, «совершенно бесценными».

Двумя неделями ранее стало известно, что экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России «Руководству по борьбе за живучесть».

По словам специалистов, произошедшая авария, во всяком случае, на начальной стадии, не представляла большой опасности для экипажа, и все находившиеся на борту АС-31 люди могли эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель. К тому же у каждого из членов экипажа было при себе портативное дыхательное устройство ПДУ-3, которое позволяло продержаться не менее 20 минут без кислорода даже при очень сильном задымлении.

Но принятый распорядок предписывает моряку-подводнику находиться в том отсеке, где его застал пожар. Данные участников расследования указали, что моряки до последнего боролись за живучесть станции и израсходовали на тушение пожара все имеющиеся на борту средства, передает ФАН.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел в российских территориальных водах 1 июля. Об инциденте сообщили в Минобороны России. Возгорание началось во время проведения батиметрических измерений. 14 моряков-подводников погибли, отравившись продуктами горения.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, смертельный инцидент в Баренцевом море произошел из-за пожара в аккумуляторном отсеке. Такое заявление он сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает НСН.

Выяснением обстоятельств трагедии занимается комиссия под руководством главкома ВМФ Николая Евменова.

Детали инцидента являются гостайной и не разглашаются.

Вместе с тем известно, что ЧП произошло на атомной глубоководной станции, приписанной к 29-й дивизии, располагающейся на западном берегу Кольского залива.

Стоит отметить, что Минобороны не раскрывает, на каком именно подводном аппарате произошел пожар. Однако, по данным «Газеты.Ru», инцидент произошел на атомной глубоководной станции проекта 10831. Ее бортовой номер — АС-31. Ряд СМИ со ссылкой на свои источники уточнял, что речь может идти о сверхсекретной российской атомной подводной лодке «Лошарик», способной погружаться на глубину до 6 тыс. м.

Военные обозреватели утверждают, что «Лошарик» — самая бесшумная и практически неуязвимая подлодка Военно-морского флота России. Сфера ее применения — глубоководные исследования и, предположительно, диверсии на магистральных кабелях связи, пролегающих на дне океана.