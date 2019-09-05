«Оружие не применяли»: как СССР объявил войну Болгарии

5 сентября 1944 года выдалось чрезвычайно богатым на события для Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) вооруженных сил Советского Союза. Во-первых, завершилась длившаяся более трех лет война с Финляндией. Красная армия прекратила военные действия на этом направлении на следующий день после приказа командования финских войск о завершении боев по всему фронту. После выхода официального Хельсинки из войны в одностороннем порядке советские военнослужащие еще почти целые сутки захватывали в плен парламентеров и сложивших оружие офицеров, объяснив позже свои действия бюрократической волокитой.

Полное прекращение огня с советской стороны начало действовать с 8 утра.

Кроме того, Государственный комитет обороны (ГКО) в тот же день принял постановление об оказании помощи Народно-освободительной армии Югославии под командованием лидера коммунистов Иосипа Броз Тито. Этим шагом СССР значительно приблизил окончание войны на Западных Балканах и фактически обеспечил воцарение своего тогдашнего друга на вершине власти в освобожденном Белграде.

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Наконец, 5 сентября СССР объявил войну Болгарии, которая вступила во Вторую мировую 13 декабря 1941 года на стороне Третьего рейха, объявив войну США и Великобритании, но при этом не разрывала дипломатические отношения с Москвой.

После нападения на СССР Адольф Гитлер неоднократно требовал от царя Бориса III отправки болгарских войск на Восточный фронт. Однако, опасаясь роста прорусских настроений, монарх уклонялся от выполнения этого условия. Тем не менее, участие Болгарии в оккупации Греции и Югославии и военные действия против греческих и югославских партизан высвободили немецкие дивизии для отправки на Восток.

Борис III отказывался воевать с Советским Союзом вовсе не из-за собственных предпочтений.

В Болгарии имелись достаточно многочисленная группа симпатизирующих СССР и разгромленное, но не уничтоженное коммунистическое подполье.

Эти силы, в случае атаки на близкую им по духу страну, грозились взорвать обстановку изнутри. Успех РККА под Сталинградом и ее наступление на Запад в значительной степени способствовали развитию движения Сопротивления в Болгарии и изменениям в отношениях болгарского правительства с Германией.

По мере того, как ход войны начал уже откровенно складываться в пользу союзников, СССР стал проявлять интерес к установлению своего влияния в различных странах Восточной Европы. В мае и августе 1944-го Совнарком дважды требовал от болгарского правительства немедленно прекратить оказание любой помощи вермахту. Во втором случае доводы Советского Союза подействовали на болгар убедительнее.

Уже 26 августа премьер-министр Болгарии Иван Багрянов объявил о полном нейтралитете Болгарии и потребовал вывода германских войск из страны, грозясь разоружать военнослужащих вермахта, посмевших вступить на территорию своего бывшего союзника. В то же время Багрянов не решился объявить Германии войну. Это в итоге привело к провалу принятого им внешнеполитического курса. Несмотря на выход Болгарии из войны на стороне Гитлера, СССР продолжал обвинять правительство Багрянова в неискренности и тайном содействии нацистам.

СССР не мог допустить дальнейшего использования болгарской территории немцами. В ноте от 5 сентября Совнарком расценил нейтралитет Болгарии как продолжение новым председателем Константином Муравиевым прежней политики Багрянова.

«Не только Болгария находится в состоянии войны с СССР, поскольку на деле она и ранее находилась в состоянии войны с СССР, но и Советский Союз отныне будет находиться в состоянии войны с Болгарией», — было сказано в заявлении Совнаркома.

Резкий шаг СССР послужил условным сигналом для болгарских коммунистов, которые еще в июле 1942 года добились объединения всех левых антифашистских партий в Отечественный фронт (ОФ) под руководством своего вождя Георгия Димитрова, и активно вербовали на свою сторону армейских офицеров. Узнав о советской ноте болгарскому правительству, ЦК Компартии Болгарии на экстренном заседании Политбюро выработал план восстания, и уже на следующий день приступил к его постепенной реализации.

Одновременно к границам Болгарии подступили войска 3-го Украинского фронта РККА. Подготовкой военной операции занимался лично Георгий Жуков.

При переходе на болгарскую территорию красноармейцы не встречали сопротивления, поскольку к тому моменту коммунисты и сторонники ОФ уже имели в болгарских войсках подавляющее влияние. Население приветствовало советскую армию цветами и красными флагами.

«Основной целью Болгарской операции, поставленной перед 3-м Украинским фронтом, было вывести Болгарию из войны и утвердить там власть нового правительства по главе с Димитровым. Через три дня после объявления войны в Болгарии началось народное восстание, в Варне высадился советский морской десант, а наземные войска перешли границу. Сопротивления они не встретили, оружие не применяли», — отмечается в книге историка Алекса Громова «Жуков. Взлеты, падения и неизвестные страницы жизни великого маршала».

Пытаясь уловить коренное изменение обстановки и фактически подчиняясь внутренней угрозе, правительство во главе с Муравиевым, ориентировавшемся на США и Великобританию и опиравшимся на либеральные оппозиционные силы, объявило о тотальном разрыве отношений с Третьим рейхом и запросило условия перемирия с СССР.

Сложилась уникальная ситуация: Болгария оказалась в состоянии войны одновременно с Германией, СССР, США и Великобританией.

В качестве ответной меры в этот же день немцы начали разоружать находившиеся в Югославии болгарские части. И если в районе Скопье сделать это им удалось, то у Прилепа завязались ожесточенные бои между германскими и болгарскими войсками.

«В связи с тем, что профашистское правительство Болгарии, несмотря на неоднократные предупреждения советского правительства, продолжало нарушать обязательства нейтралитета и активно помогало гитлеровской Германии, советское правительство 5 сентября объявило Болгарии войну, — вспоминал события тех дней в своих мемуарах маршал Жуков. — 6 сентября Ставка ВГК дала приказ командованию 3-го Украинского фронта начать военные действия против Болгарии. Утром 8 сентября все было готово, чтобы открыть огонь, но мы со своих наблюдательных пунктов не видели целей, по которым надо было вести этот огонь. В стереотрубы, бинокли и невооруженным глазом мы наблюдали на болгарской территории обычную мирную жизнь: в населенных пунктах из труб вился дымок, а люди занимались житейскими делами. Присутствия воинских частей обнаружено не было».

Не понимая, как действовать в сложившейся ситуации, Жуков, по его же словам, позвонил Сталину. Тот сказал: «Все оружие болгарских войск оставьте при них, пусть они занимаются своими обычными делами и ждут приказа своего правительства».

«Этим простым актом со стороны ВГК было выражено полное доверие болгарскому народу и болгарской армии, которые по-братски встретили Красную армию, видя в ней свою освободительницу от немецких оккупантов и царского профашистского режима»,

— резюмировал Жуков.

Дни старого режима были сочтены. 9 сентября 1944 года ОФ совершил государственный переворот, свергнув просуществовавшее лишь неделю правительство Муравиева и заставив новый кабинет во главе с Кимоном Георгиевым начать сотрудничество с СССР и заново войти в войну – теперь уже против Германии. Многие высокие государственные посты достались коммунистам.

В тот же день руководивший Болгарской операцией Жуков, нарком Военно-морского флота Николай Кузнецов и командующий 3-м Украинским фронтом Федор Толбухин получили директиву Ставки ВГК, в которой, в частности, сообщалось:

«Ввиду того что болгарское правительство порвало отношения с немцами, объявило войну Германии и просит советское правительство начать переговоры о перемирии,

Ставка, согласно указаниям ГКО, приказывает закончить операции по занятию намеченных по плану населенных пунктов».

После кардинальной смены внешнеполитического вектора болгарское правительство объявило о конфискации имущества, принадлежавшего Германии, германским компаниям и германским гражданам. 16 сентября 1944-го советские войска вступили в Софию.