Отравили молодежь: в США запрещают электронные сигареты

В среду, 4 сентября, Мичиган стал первым штатом США, официально запретившим ароматизированные электронные сигареты, https://www.washingtonpost.com/health/michigan-becomes-first-state-to-ban-flavored-e-cigarettes/2019/09/03/34f234c6-ce4c-11e9-8c1c-7c8ee785b855_story.html?fbclid=IwAR2fac097NipBxxmsU2PAzrHDhKcPHK9PjIdLQApSxsT799AbStMZvsf_mY&noredirect=on Washington Post. Как заявила местный губернатор Гретхен Уитмер, данная мера продиктована необходимостью защитить молодежь от вредоносного действия табачного дыма. Запрет сроком на шесть месяцев вступил в силу и может быть продлен еще на полгода. В ближайшее время чиновники намерены выработать закон, ограничивающий продажу указанной продукции на постоянной основе.

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По словам главы Мичигана, курение электронных сигарет молодыми людьми уже заставляет органы здравоохранения бить тревогу. Ситуация близка к критической, поэтому у властей штата не оставалось иного выбора, как ввести ограничительные меры.

«Своим первоочередным приоритетом я считаю обеспечение безопасности наших детей и защиту здоровья жителей Мичигана», — подчеркнула Уитмер.

Губернатор также отметила, что производители электронных сигарет специально используют фруктовые ароматизаторы, в том числе напоминающие запах жевательной резинки, а также мяту и ментол, чтобы «подсадить» молодых людей на никотин. Важно отметить, что на электронные сигареты с ароматом табака запрет не распространяется.

Помимо самой продукции под ограничение попала ее реклама и такие вводящие в заблуждение слова на упаковках, как «чистый», «безопасный» и «здоровый». Вместе с тем власти Мичигана ожидают протестных выступлений сторонников курения электронных сигарет, считающих запрет ошибочным решением.

Ранее Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) привело результаты исследований, показывающих, что в наполнителях электронных сигарет содержатся различные химические элементы и металлические частицы, долгосрочное воздействие которых на здоровье пока не изучено. Ученые подчеркивают, что занимающиеся курением электронных сигарет молодые люди чаще других начинают затем курить обычные сигареты.

Помимо Мичигана продажу ароматизированных электронных сигарет запретили власти отдельных городов. Так, в конце июня Сан-Франциско стал первым крупным городом США, принявшим закон о полной остановке реализации и распространения этих устройств. Решение вступит в силу с 2020 года.

В августе появилась информация о том, что в США зарегистрировано около 100 случаев неизвестной болезни. Пострадавшие жаловались на кашель, боль в груди, потерю сознания, но причина симптомов была не ясна. Медики связывали случившееся с курением вейпов.

Специалисты призвали как врачей, так и обладателей устройств внимательно отнестись к подозрительным симптомам, особенно если в анамнезе не было респираторных заболеваний. При обращении за медицинской помощью пациента обязывали сообщать врачу, употреблял ли он ингаляционные наркотики.

«Мы настоятельно призываем людей избегать электронных испарителей.

Всем, кто испытывает необъяснимые проблемы с дыханием, особенно молодым людям, недавно использовавшим вейпы, следует обратиться к врачу», — констатировала представитель органа здравоохранения штата Висконсин Андреа Палм.

Тогда же в штате Иллинойс был зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты. Как отмечалось, человек был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием после курения электронной сигареты. В департаменте также рассказали о госпитализации 22 человек в возрасте от 17 до 38 лет из-за проблем с дыханием впоследствии курения.